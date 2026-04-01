Hai mươi năm trước, Vương tử Harry mang theo trái tim đầy nhiệt huyết cùng nỗi nhớ thương người mẹ quá cố Công nương Diana để lập nên quỹ từ thiện Sentebale. Đó từng là "đứa con tinh thần" mang đầy tính nhân văn, là nơi anh dành trọn thanh xuân để giúp đỡ những mảnh đời yếu thế. Thế nhưng, cuộc đời vốn dĩ chẳng giống như một câu chuyện cổ tích.

Ở thời điểm hiện tại, thay vì những cái bắt tay ăn mừng kỷ niệm, Harry lại phải đứng trước tòa án, đối đầu với chính tổ chức mà anh từng vắt kiệt tâm can để gầy dựng. Theo thông tin chấn động từ tờ Express, một cuộc chiến pháp lý gay gắt đã chính thức nổ ra, vén màn những góc khuất đầy mệt mỏi và rắc rối của nội bộ tổ chức này.

Từ "cha đẻ" hóa thành bị đơn trong một nốt nhạc

Những ngày qua, hồ sơ trực tuyến từ Tòa án Cấp cao (High Court) tại London đã khiến dư luận không khỏi xôn xao khi tên của Vương tử Harry chễm chệ nằm ở vị trí bị đơn trong một vụ kiện bôi nhọ và phỉ báng. Đứng cùng chiến tuyến pháp lý với anh còn có Mark Dyer, một cựu thành viên hội đồng quản trị của quỹ.

Điều xót xa nhất là nguyên đơn chẳng ai xa lạ, mà chính là Sentebale - quỹ từ thiện mà Harry đã đồng sáng lập nhằm hỗ trợ thanh thiếu niên bị ảnh hưởng bởi HIV và AIDS tại Botswana và Lesotho. Hội đồng quản trị của quỹ tuyên bố một cách đanh thép rằng họ phải nhờ đến pháp luật can thiệp vì một "chiến dịch truyền thông bôi nhọ có tổ chức" bắt đầu từ cuối tháng 3 năm 2025. Phía Sentebale cáo buộc rằng chiến dịch này đã gây ra những gián đoạn nghiêm trọng trong hoạt động, phá hoại danh tiếng của tổ chức, đồng thời châm ngòi cho một làn sóng bắt nạt trên không gian mạng nhắm vào ban lãnh đạo quỹ.

Họ cho rằng những câu chuyện sai lệch đã làm lung lay niềm tin của nhân viên và đối tác, buộc tổ chức phải gồng mình đi xử lý khủng hoảng truyền thông thay vì tập trung làm việc thiện. Đứng trước những lời buộc tội nặng nề này, người phát ngôn của Công tước xứ Sussex và ông Mark Dyer đã lập tức lên tiếng bác bỏ hoàn toàn, gọi đây là những cáo buộc mang tính công kích và vô căn cứ.

Nguồn cơn cớ sự: Khi người nhà "vạch áo cho người xem lưng"

Để hiểu được mớ bòng bong này, chúng ta phải quay ngược thời gian về khoảng một năm trước. Mâu thuẫn thực chất không bùng phát trong ngày một ngày hai. Tháng 3 năm 2025, Harry và người đồng sáng lập là Vương tử Seeiso của Lesotho đã phải ngậm đắng nuốt cay, tuyên bố từ bỏ vai trò bảo trợ cho quỹ. Họ chia sẻ rằng bản thân rời đi với "trái tim trĩu nặng", như một cách để ủng hộ các thành viên hội đồng quản trị đã từ chức trước đó do không thể hòa hợp với Chủ tịch hội đồng quản trị - Tiến sĩ Sophie Chandauka.

Hai vị Vương tử từng cay đắng thừa nhận rằng mối quan hệ nội bộ đã đổ vỡ đến mức không thể vãn hồi, tạo ra một môi trường làm việc độc hại không thể cứu vãn. Ở chiều ngược lại, bà Chandauka cũng không phải dạng vừa. Bà kiên quyết bám trụ vị trí của mình bằng cách đâm đơn kiện ngược lại quỹ để không bị sa thải. Trên sóng truyền hình Sky News, bà đã công khai "bóc phốt" Harry, cho rằng sự ra đi đột ngột của anh khiến bà bị đánh úp và gọi đó là hành vi "bắt nạt quy mô lớn". Bà thậm chí còn bóng gió rằng bản hợp đồng tỷ đô của Harry với Netflix đã gây ảnh hưởng đến lịch trình gây quỹ, và một vài sự cố liên quan đến Meghan Markle cũng là những hạt sạn khiến nội bộ xào xáo.

Vụ việc ầm ĩ đến mức Ủy ban Quản lý Từ thiện Anh Quốc phải vào cuộc điều tra và lắc đầu ngao ngán, chỉ trích tất cả các bên vì đã mang chuyện nhà ra cãi nhau giữa chợ. Dù không tìm thấy bằng chứng về nạn bắt nạt hay phân biệt đối xử có hệ thống như lời bà Chandauka tố cáo, ủy ban cũng thừa nhận rằng thực sự có một sự khó chịu và cảm giác bị đối xử tệ bạc tồn tại trong nội bộ những người liên quan.

Cú sốc tinh thần sau 19 năm thanh xuân

Sự việc bị đẩy đi quá xa đã để lại những tổn thương sâu sắc. Một nguồn tin thân cận chia sẻ vào tháng 8 năm 2025 rằng Harry đã rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần hoàn toàn. Anh đã dành 19 năm trời - gần hai thập kỷ của một đời người để rong ruổi khắp các vùng đất châu Phi, nỗ lực mang lại hy vọng cho những đứa trẻ bất hạnh.

Quỹ Sentebale không chỉ là công việc, nó là di sản, là sợi dây kết nối mạnh mẽ nhất giữa anh và lý tưởng nhân đạo của người mẹ quá cố. Thế nhưng, vòng xoáy của quyền lực, những bất đồng cá nhân và cái tôi quá lớn của những người quản lý đã biến một nơi gieo mầm nhân ái thành một chiến trường pháp lý đầy bùn lầy.

Việc phải đứng trước tòa để đôi co với chính nơi mình tạo ra chắc chắn là một vết thương khó lành đối với Công tước xứ Sussex. Dù kết quả vụ kiện này có ngã ngũ ra sao, thì sự trong sáng và uy tín của một quỹ từ thiện mang tầm quốc tế cũng đã bị sứt mẻ nghiêm trọng trong mắt công chúng.

(Theo Express)