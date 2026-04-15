Nàng dâu nhà hào môn Đỗ Mỹ Linh - vợ Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang - vừa khiến dân tình choáng váng khi hé lộ khung cảnh lộn xộn trong nhà riêng: hàng núi quần áo chất đống, phải huy động cả "đội quân" trợ giúp phân loại và đóng thùng.

Kể từ khi chính thức về chung một nhà với thiếu gia Đỗ Vinh Quang - con trai thứ hai của bầu Hiển và cũng là Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội - cuộc sống của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh luôn là tâm điểm chú ý của netizen. Tuy khá kín tiếng và giản dị, nhưng mới đây, nàng hậu đã khiến cộng đồng mạng "ngã ngửa" khi đăng tải một bức ảnh hé lộ góc khuất "sang chảnh nhưng cũng đầy rối rắm".

Đỗ Mỹ Linh hé lộ khung cảnh bề bộn trong nhà

Trong bức ảnh được chia sẻ, thay vì hình ảnh một tủ đồ ngăn nắp, sang trọng thường thấy của các nàng dâu hào môn, netizen lại được một phen xôn xao trước khung cảnh lộn xộn với quần áo chất thành từng đống lớn như núi trên sàn nhà, lấn chiếm gần hết không gian phòng.

Đáng chú ý, để giải quyết "bãi chiến trường" này, Đỗ Mỹ Linh đã phải huy động một "đội quân" gồm ít nhất 3-4 người làm đang tất bật, miệt mài phân loại và sắp xếp lại từng món đồ và đóng vào thùng giấy. Khung cảnh dọn dẹp này khiến Hoa hậu Việt Nam 2016 cũng phải bất lực thốt lên: "Cứu bé".

Đỗ Mỹ Linh hạnh phuc bên Chủ tịch CLB Hà Nội và con gái cưng đầu lòng

Nàng hậu sở hữu gu thời trang tinh tế

Dù bức ảnh tập trung vào sự bừa bộn, nhưng những "thánh soi" MXH đã nhanh chóng phát hiện ra những chi tiết đắt giá ngầm khẳng định đẳng cấp hàng hiệu của Đỗ Mỹ Linh. Số lượng quần áo khổng lồ, đa dạng về kiểu dáng và chất liệu cho thấy một "kho" thời trang khủng, trị giá chắc chắn là một con số không hề nhỏ.

Đằng xa, lấp ló sau đống quần áo là hàng loạt vỏ hộp, túi đựng đồ đến từ các thương hiệu thời trang xa xỉ trên thế giới như LV. Đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho tủ đồ "không phải dạng vừa" của bà xã Chủ tịch CLB Hà Nội.

Dù luôn xuất hiện với hình ảnh thanh lịch, tối giản trước công chúng, nhưng qua khoảnh khắc này, dân tình càng thêm ngưỡng mộ và tò mò về cuộc sống thực sự xa hoa, lộng lẫy của nàng dâu Đỗ Mỹ Linh. Có vẻ như, việc sở hữu quá nhiều thời trang đôi khi cũng mang lại những "rắc rối đáng yêu" như thế này đây!