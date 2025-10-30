1 tài tử "ôm hận" 20 năm mới tố cáo Song Hye Kyo giả tạo

Trong suốt sự nghiệp gần 3 thập kỷ, Song Hye Kyo luôn có tiếng tốt là chuyên nghiệp, thân thiện. Tuy nhiên vào tháng 6 vừa qua, dư luận dậy sóng khi nữ diễn viên bất ngờ bị bạn diễn cũ Ryu Seung Bum tố "giả tạo".

Ryu Seung Bum từng đóng chung với Song Hye Kyo trong phimSunlight Pours Down năm 2004. Sau hơn 20 năm, nam diễn viên mới hé lộ quốc bảo nhan sắc từng từ chối đóng cảnh hôn với anh: "Cô ấy nhất quyết không quay cảnh hôn với tôi. Điều đó khiến lòng tự trọng của tôi bị tổn thương nặng nề. Xấu hổ đến mức đến giờ tôi mới dám nói ra". Hóa ra, Song Hye Kyo chê Ryu Seung Bum thiếu vệ sinh.

Tài tử này bác bỏ: "Có tin đồn cho rằng tôi lười tắm rửa và không giữ vệ sinh cá nhân, và nhiều người tin điều đó, kể cả Song Hye Kyo. Nhưng sự thật là tôi tắm thường xuyên và rất sạch sẽ". Ryu Seung Bum bày tỏ sự thất vọng sâu sắc, cho rằng Song Hye Kyo từ chối đóng cảnh hôn vì lúc đó đang có bạn trai: "Nhưng việc đổ lỗi cho tôi không vệ sinh thì thật giả tạo. Tôi muốn nói với cô ấy: Đừng giả tạo nữa".

Ryu Seung Bum tiết lộ Song Hye Kyo từ chối đóng cảnh hôn với lý do anh thiếu vệ sinh

Tuy nhiên nam diễn viên cho rằng Song Hye Kyo giả tạo, lý do là bởi cô đang có bạn trai ở thời điểm đó

Lời tố cáo này đã làm dậy sóng dư luận. Đây là lần đầu tiên có 1 bạn diễn đứng ra công khai chỉ trích Song Hye Kyo bằng những từ ngữ mạnh mẽ như "giả tạo" và "làm tổn thương lòng tự trọng". Việc từ chối đóng cảnh hôn với bạn diễn thậm chí còn bị cho là thiếu chuyên nghiệp trên trường quay. Bất chấp lời tố cáo, nữ diễn viên không lên tiếng.

Dư luận chia làm nhiều luồng ý kiến tranh cãi. Nhiều người bênh vực nữ diễn viên cho rằng ngay cả khi đang có bạn trai là Lee Byung Hun, Song Hye Kyo vẫn đóng những cảnh tình cảm rất chuyên nghiệp với Bi Rain trong Full House. Họ cũng tin rằng ngoại hình bụi bặm, xuề xòa của Ryu Seung Bum rất dễ khiến người khác tin anh thiếu vệ sinh. Nhưng sau tất cả, đây chỉ là câu chuyện nhỏ bởi đến nay 2 diễn viên vẫn là bạn bè thân thiết.

Tuy nhiên, bên còn lại chỉ trích Song Hye Kyo thực sự "giả tạo", lấy vấn đề vệ sinh của bạn diễn làm cái cớ che đậy việc không muốn đóng cảnh hôn vì có bạn trai. Họ bảo vệ Ryu Seung Bum có quyền lên tiếng về trải nghiệm không tốt khi làm việc với Song Hye Kyo, xứng đáng được công chúng lắng nghe, nhất là khi anh đã giữ kín sự việc suốt 20 năm.

Câu chuyện gây ra nhiều tranh cãi

Tuy nhiên 2 diễn viên này vẫn là bạn bè thân thiết

Song Hye Kyo sinh năm 1981, là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc, được mệnh danh là “tượng đài nhan sắc không tuổi” và “nữ hoàng phim truyền hình châu Á”. Cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu tuổi teen, trước khi gây tiếng vang qua loạt phim đình đám như Trái tim mùa thu (2000), Ngôi nhà hạnh phúc (2004), Gió mùa đông năm ấy (2013), Hậu duệ mặt trời (2016) và The Glory (2022–2023). Nhờ diễn xuất tinh tế cùng khí chất sang trọng, Song Hye Kyo không chỉ là ngôi sao được yêu mến ở Hàn Quốc mà còn là biểu tượng văn hóa Hallyu toàn cầu.

Về đời tư, Song Hye Kyo từng có nhiều mối tình được công chúng quan tâm, đặc biệt là cuộc hôn nhân “thế kỷ” với Song Joong Ki sau khi hợp tác trong Hậu duệ mặt trời. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài chưa đầy hai năm, và vụ ly hôn năm 2019 trở thành tâm điểm truyền thông toàn châu Á. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn giữ phong thái kín tiếng, tập trung vào công việc và tái khẳng định vị thế bằng loạt vai diễn trưởng thành, sâu sắc.

Suốt sự nghiệp, Song Hye Kyo cũng từng đối mặt với một số tranh cãi, trong đó nổi bật là vụ khai thuế thiếu minh bạch năm 2014 – cô sau đó đã công khai xin lỗi và hoàn tất nghĩa vụ thuế. Ngoài ra, việc hợp tác với các thương hiệu quốc tế và cách cô xử lý truyền thông sau ly hôn cũng nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận. Dẫu vậy, sau hơn hai thập kỷ trong ngành, Song Hye Kyo vẫn giữ được đẳng cấp ngôi sao hạng A, là đại diện của vẻ đẹp thanh lịch, bản lĩnh và sức hút không phai mờ theo thời gian.