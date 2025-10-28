Lần đầu tiên Son Ye Jin công khai nhắc tên "chồng iu" Hyun Bin trên mạng xã hội

Tối muộn 27/10, Son Ye Jin bỗng khiến mạng xã hội xứ Hàn bùng nổ khi mở lại tài khoản phụ, đồng thời chia sẻ hình ảnh 3 chiếc bánh quy có khắc chữ "Ye Jin yêu Hyun Bin". Trong bài đăng đầu tiên đánh dấu màn trở lại trên tài khoản phụ, mỹ nhân Hạ Cánh Nơi Anh chia sẻ: "Cuối cùng tài khoản của tôi cũng đã được khôi phục. Mất khá lâu đó. Phải đăng bài thật nhiều mới được. Tiền bối Sung Min tìm thấy chữ Ye Jin trong buổi quảng bá cho phim No Other Choice, còn chữ Hyun Bin do đội ngũ tuyên truyền phim tìm ra được". Được biết, Son Ye Jin vừa "đu trend" tìm tên liên quan tới 1 loại bánh quy rất hot tại Hàn Quốc trong thời gian gần đây.

Động thái mới đây của Son Ye Jin đã ngay lập tức gây náo loạn cộng đồng mạng Hàn Quốc giữa đêm, âu cũng là bởi đây là lần đầu tiên cô công khai nhắc thẳng tên Hyun Bin trên tài khoản MXH, và cũng lâu lắm rồi cô mới thể hiện tình cảm với ông xã ngọt ngào cỡ này. Ngay trong tối muộn 27/10, bài báo Son Ye Jin đăng bánh quy có khắc tên Hyun Bin đã nhanh chóng leo lên vị trí hàng đầu trong danh sách các tin tức hot trên bảng xếp hạng của cổng thông tin Naver.

Son Ye Jin trở thành tâm điểm chú ý sau khi đăng hình bánh quy có khắc chữ "Ye Jin yêu Hyun BIn"

Cặp đôi vàng Son Ye Jin - Hyun Bin lại tiếp tục chiếm sóng truyền thông mới đây

Trước đó, Son Ye Jin - Hyun Bin từng không ít lần thể hiện tình cảm dành cho đối phương, khiến người hâm mộ "tan chảy". Cách đây hơn 1 tháng khi xuất hiện trên chương trình trò chuyện với Jung Jae Hyung, Son Ye Jin đã khen ông xã không chỉ tử tế mà còn vô cùng chân thành. Minh tinh họ Son còn hé lộ nguyên nhân khiến cô và Hyun Bin ngày càng trở nên gần gũi trong những ngày đầu hợp tác cùng nhau: "Tôi phát hiện ra rằng mình và anh ấy có quá nhiều điểm chung như cùng tuổi, ra mắt cùng thời điểm, đều là con út trong nhà, bố mẹ cũng trạc tuổi nhau. Chúng tôi từ đầu đã có nhiều sự đồng cảm mà không cần phải nói ra. Ở bên nhau, chúng tôi cảm thấy rất tự nhiên và thoải mái".

Trong khi đó, ở sự kiện công chiếu phim Harbin hồi tháng 9 năm ngoái, Hyun Bin đã hết lời khen ngợi bà xã: "Vì cô ấy là diễn viên cùng nghề, nên sự hiểu biết và ủng hộ của cô ấy có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, và tôi rất biết ơn vì điều đó. Cô ấy ủng hộ tôi trên mọi phương diện".

Cặp đôi đình đám nhiều lần công khai thể hiện tình cảm dành cho nhau tại các buổi phỏng vấn

Hyun Bin - Son Ye Jin nên duyên từ siêu phẩm Hạ Cánh Nơi Anh. Sau khoảng 2 năm hẹn hò, cặp đôi hạng A tổ chức hôn lễ hoành tráng hồi tháng 3/2022 trong niềm hân hoan của công chúng. 2 ngôi sao hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng vào ngày 27/11 cùng năm.