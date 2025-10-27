Mối tình đau khổ nhất cuộc đời Song Hye Kyo

Trong suốt hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Song Hye Kyo luôn được nhắc đến như một trong những biểu tượng hoàn mỹ của điện ảnh Hàn Quốc: tài năng, xinh đẹp, kín tiếng và kiêu hãnh. Cô có mọi thứ, từ danh tiếng, sự ngưỡng mộ, địa vị, nhưng tình yêu lại là thứ khiến nữ diễn viên ấy nhiều lần tổn thương sâu sắc.

Giữa những cuộc tình ồn ào với Hyun Bin hay Song Joong Ki, ít ai còn nhớ rằng mối tình khiến Song Hye Kyo đau khổ và ám ảnh nhất lại là mối tình đầu công khai của cô — với tài tử Lee Byung Hun, "ông hoàng điện ảnh" xứ Hàn và là người đầu tiên khiến trái tim cô rung động đến tận cùng.

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Năm 2003, Hàn Quốc bước vào thời kỳ vàng son của phim truyền hình. All In là bộ phim lấy cảm hứng từ cuộc đời của tay cờ bạc huyền thoại, nhanh chóng trở thành hiện tượng. Trong đó, Lee Byung Hun, lúc ấy 33 tuổi, là nam chính dày dạn kinh nghiệm, còn Song Hye Kyo, 22 tuổi, vừa thoát khỏi hình tượng “tình đầu quốc dân” sau Trái Tim Mùa Thu. "Phản ứng hóa học" giữa cặp đôi bùng nổ ngay từ những cảnh quay đầu tiên, đặc biệt là khi họ bay sang tận Las Vegas, Mỹ để quay cảnh trao nụ hôn lãng mạn.

All In chính thức lên sóng SBS từ ngày 15/1/2003, nhanh chóng trở thành hiện tượng châu Á, với rating trung bình 35-40%, và cặp đôi chính được ví như "Romeo và Juliet của thế giới cờ bạc". Bên ngoài hậu trường, Lee Byung Hun với kinh nghiệm tình trường dày dặn, nhanh chóng chinh phục Song Hye Kyo bằng sự chững chạc và những cử chỉ bảo vệ. Cặp đôi giữ bí mật tuyệt đối, nhưng paparazzi bắt đầu "săn lùng" những khoảnh khắc họ lén lút gặp nhau sau giờ quay tại Jeju và Las Vegas.

Cặp đôi "phim giả tình thật" bước ra từ All In

Sau khi bộ phim kết thúc, 2 công ty quản lý xác nhận chuyện tình của đôi diễn viên. Đây là mối tình đầu công khai của Song Hye Kyo, và nó gây chấn động vì khoảng cách tuổi tác: cô 22, anh 33. Netizen chia rẽ: Một bên ngưỡng mộ cặp đôi vàng với hình ảnh họ tay trong tay tại các sự kiện, Lee Byung Hun luôn che chắn cho cô khỏi đám đông; bên còn lại chỉ trích "ông chú già" cặp kè "công chúa". Dù vậy, họ vẫn hạnh phúc: Song Hye Kyo thường xuyên mỉm cười rạng rỡ bên anh, thậm chí xuất hiện cùng nhau tại lễ trao giải SBS Drama Awards 2003, nơi Lee Byung Hun đoạt Daesang.

Họ đã có những tháng ngày vô cùng hạnh phúc

Giai đoạn 2003-2004, Lee Byung Hun và Song Hye Kyo yêu nhau đầy ngọt ngào. Họ cùng tham dự các sự kiện lớn, như đám cưới bạn bè hay lễ trao giải, với những cử chỉ thân mật tinh tế. Mẹ của Lee Byung Hun thậm chí từng thúc giục anh cầu hôn Song Hye Kyo ngay năm 2004, hy vọng "cô dâu lý tưởng" sẽ gia nhập gia đình. Song Hye Kyo lúc này đang ở đỉnh cao sự nghiệp với Full House nhưng cô vẫn dành thời gian cho anh.

Tuy nhiên, dấu hiệu rạn nứt bắt đầu xuất hiệnn. Cả 2 có lịch trình dày đặc, Lee Byung Hun bận rộn với phim Hollywood, Song Hye Kyo quay cuồng với drama, khiến họ ít gặp nhau hơn. Tin đồn về sự khác biệt lối sống – anh chững chạc, cô trẻ trung, khao khát tự do – lan truyền âm thầm.

Lee Byung Hun từng muốn cưới Song Hye Kyo, còn đưa cô ra mắt gia đình

Cuộc chia tay đầy đau khổ

Người hâm mộ khi ấy say mê hình ảnh một Song Hye Kyo trẻ trung, dịu dàng bên cạnh người đàn ông từng trải, chín chắn Lee Byung Hun. Tuy nhiên, phía sau vẻ đẹp ấy là những khác biệt rất lớn. Lee Byung Hun đã bước qua thời kỳ tuổi trẻ bồng bột, mang trong mình phong cách đàn ông mạnh mẽ, có phần bảo thủ và kín đáo. Trong khi đó, Song Hye Kyo, mới ở ngưỡng 20, lại đang tìm kiếm sự tự do và lãng mạn trong tình cảm.

Nguồn tin từ những người bạn thân cặp đôi tiết lộ, Song Hye Kyo yêu hết lòng, tin tưởng tuyệt đối, nhưng đôi khi cảm thấy “nhỏ bé” bên cạnh người đàn ông quá mạnh mẽ và dày dạn như Lee Byung Hun. Cô từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2005: “Khi yêu, tôi luôn nghĩ rằng chỉ cần chân thành, mọi thứ sẽ ổn. Nhưng có lẽ không phải lúc nào tình yêu cũng đủ". Đó là lời nói ngắn gọn nhưng phản ánh phần nào những tổn thương sâu sắc cô từng trải qua.

Giữa cặp đôi này có quá nhiều khác biệt

Vào tháng 4/2004, cha của Lee Byung Hun qua đời. Toàn bộ bạn bè và người thân, bao gồm cả các đồng nghiệp thân thiết, đều có mặt tại tang lễ. Nhưng Song Hye Kyo vắng bóng – một quyết định sau này cô giải thích là để tránh "phiền phức" cho gia đình anh giữa lúc đau buồn. Sự vắng mặt này trở thành "quả bom nổ chậm": Fan đồn đoán họ đã cãi vã lớn, và báo chí bắt đầu nghi ngờ những bất đồng.

Chỉ một tháng sau, tin tức chia tay bùng nổ. Lý do được đưa ra rất “ngoại giao”: khác biệt trong tính cách, lịch trình bận rộn. Nhưng truyền thông và công chúng đều hiểu rằng đằng sau sự im lặng ấy là cả một khoảng trời tan vỡ. Có nhiều tin đồn lan truyền như Lee Byung Hun keo kiệt, không chung thủy và có nhiều yêu cầu quái gở trong mối quan hệ. Một số nguồn còn gán ghép Song Hye Kyo với bạn diễn Bi Rain trong Full House, cho rằng đó là lý do tan vỡ – dù cả hai phủ nhận kịch liệt

2 diễn viên chính thức chia tay sau 21 tháng hẹn hò

Thời điểm đó, Song Hye Kyo đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nhưng cô gần như biến mất khỏi mọi hoạt động. Nữ diễn viên hủy lịch trình, từ chối phỏng vấn, sống khép kín và tránh xa ánh đèn sân khấu. Nhiều bài báo mô tả cô “gầy rộc, ít nói, và mang trong mắt một nỗi buồn sâu thẳm”. Bạn bè tiết lộ, cô mất ngủ, khóc nhiều đêm và rơi vào trạng thái trầm cảm nhẹ. Trong khi đó, Lee Byung Hun dường như vượt qua nhanh hơn, tiếp tục đóng phim và xuất hiện trong các sự kiện lớn. Hình ảnh ấy càng khiến công chúng thương cảm hơn cho Song Hye Kyo – người phụ nữ đã yêu hết mình và chịu tổn thương nhiều nhất.

Cuộc tình để lại vết sẹo không bao giờ mờ

Lee Byung Hun là mối tình đầu của Song Hye Kyo. Vào thời điểm chia tay nam tài tử, ngọc nữ đình đám mới 23 tuổi. Trước đó, Song Hye Kyo vẫn luôn mơ mộng về 1 tình yêu hoàn hảo và trong mắt cô, mọi thứ toàn là màu hồng. Vậy nên, cuộc chia tay Lee Byung Hun giống như 1 cú sốc lớn đối với nữ diễn viên.

Nhiều năm sau, Song Hye Kyo vẫn đau đáu về mối tình với Lee Byung Hun. Vào năm 2014, phóng viên Fuji TV (Nhật Bản) đã hỏi Song Hye Kyo: "Mối tình nào là khó quên nhất đối với bạn?". Ngọc nữ đình đám trải lòng: "Đó là mối tình đầu". Công chúng vẫn luôn tin rằng Lee Byung Hun là tình đầu của Song Hye Kyo và nam tài tử cũng chính là người mà cô nhắc đến.

Nhiều nhà phê bình văn hóa Hàn gọi đây là mối tình khiến Song Hye Kyo trưởng thành và trầm tĩnh hơn, bởi sau chia tay, cô dường như thay đổi hoàn toàn: ít nói hơn, kín tiếng hơn, và chọn cách yêu trong im lặng. Thậm chí khi hẹn hò Hyun Bin, cô còn không để lộ bất kỳ ảnh chụp chung nào với người thương.

Mối tình đầu đã làm thay đổi con người Song Hye Kyo

Sau tất cả – hai con đường, hai số phận

Trong cuộc đời mỗi người, có một mối tình khiến ta không thể quên — không phải vì nó viên mãn, mà vì nó đã khiến ta thay đổi mãi mãi. Với Song Hye Kyo, Lee Byung Hun chính là mối tình như thế.

Sau 2 thập kỷ, Lee Byung Hun kết hôn với nữ diễn viên Lee Min Jung tư năm 2013, trở thành một trong những tài tử quyền lực nhất Hàn Quốc, dù từng vướng scandal đời tư. Song Hye Kyo sau cuộc hôn nhân tan vỡ với Song Joong Ki đã lại tiếp tục hành trình độc lập. Cô trở thành biểu tượng của phụ nữ hiện đại – người không cần dựa vào ai để tỏa sáng. Từ Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Hậu Duệ Mặt Trời cho đến The Glory, cô chứng minh bản lĩnh và sức bền hiếm có trong làng giải trí khắc nghiệt.

Những ai yêu mến Song Hye Kyo đều cảm nhận rằng: cô không hề chai sạn sau những đổ vỡ, mà ngược lại, càng mạnh mẽ, sâu sắc và tinh tế hơn. Chuyện tình với Lee Byung Hun là 1 giai đoạn biến động trong cuộc đời cô. Nó là 1 tình yêu vừa rực rỡ, vừa đau đớn, nhưng cũng là dấu mốc khiến cô trưởng thành và trở thành người phụ nữ điềm tĩnh, kiêu hãnh như hôm nay.

Lee Byung Hun kết hôn với Lee Min Jung và có 2 con