Kim Hee Sun luôn được biết đến như một trong những tường thành nhan sắc bất tử của làng giải trí Hàn Quốc. Cô thậm chí còn từng tự nhận bản thân đẹp hơn cả bộ ba minh tinh nức tiếng Song Hye Kyo - Kim Tae Hee - Jeon Ji Hyun.

Kim Hee Sun tái xuất màn ảnh nhỏ với vai nữ chính trong phim Because There Is No Next Life.

Mới đây, Kim Hee Sun đã một lần nữa cho thấy bản thân tự tin như vậy là có cơ sở. Trong loạt hình ảnh ở bộ phim Because There Is No Next Life sắp chiếu, mỹ nhân sinh năm 1977 hiện lên với vẻ trẻ đẹp đến ngỡ ngàng ở tuổi U50. Đáng nói hơn, đẹp trong trang phục sang xịn đã đành, ngay cả khi diện tạo hình mẹ bỉm 2 con, Kim Hee Sun vẫn toát lên khí chất minh tinh khiến khán giả "ná thở".

Nói thêm về Because There Is No Next Life, đây là bộ phim thuộc thể loại chính kịch - hài hước - cuộc sống, kể về 3 người phụ nữ ở độ tuổi 41 đang trải qua tình cảnh kiệt sức vì vừa phải đảm nhận tốt công việc, vừa phải nỗ lực chăm sóc con cái.

Cô đảm nhận vai Jo Na Jung, bà mẹ của hai đứa con nhỏ đang nuôi ước mơ trở lại với công việc.

So với các bộ phim gần đây Kim Hee Sun đóng...

...Because There Is No Next Life mang tới một hình tượng rất khác, nhưng điều đó không thể che lấp đi vẻ đẹp của cô.

Trong phim, Kim Hee Sun đảm nhận vai Jo Na Jung, một trong 3 nhân vật nữ chính. Cô từng là một cựu MC hàng đầu của chương trình mua sắm tại nhà, nhưng sau đó đã từ bỏ sự nghiệp để trở thành một bà nội trợ. Thế nhưng giờ đây, khao khát trở lại trong Jo Na Jung trỗi dậy, vì vậy cô phải đấu tranh để cân bằng giữa thực tế và ước mơ.

Nói thêm về vai diễn của mình, Kim Hee Sun chia sẻ:

"Tôi cũng đã tạm nghỉ diễn xuất 6 năm sau khi kết hôn. Những cảm xúc tôi trải qua trong khoảng thời gian đó rất giống với Jo Na Jung. Vì tôi đã trải qua những khó khăn và khoảnh khắc phải đưa ra quyết định trong đời thực, nên những khó khăn của cô ấy không giống như câu chuyện của người khác. Tôi hy vọng hành trình tìm lại ước mơ và sự nghiệp của Jo Na Jung sau khi bị chôn vùi trong công việc nhà và chăm sóc con cái sẽ truyền cảm hứng tìm lại chính mình cho khán giả".

Poster phim Because There Is No Next Life.

Ngoài Kim Hee Sun, Because There Is No Next Life còn có sự góp mặt của Han Hye Jin và Jin Seo Yun. Bộ phim sẽ ra mắt khán giả từ ngày 10/11/2025.