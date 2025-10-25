Sau thành công vang dội của The Glory, Song Hye Kyo trở lại màn ảnh rộng bằng bộ phim thuộc thể loại kinh dị trừ tà Dark Nuns. Lần này, cô không còn là hình tượng dịu dàng, mong manh như trước mà hóa thân thành một nữ tu lạnh lùng, gai góc, dám đối đầu với thế lực tà ác.

Đây được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô, thể hiện mong muốn thay đổi và thử thách bản thân. Tuy nhiên, dù nỗ lực chuyển mình, Dark Nuns lại không mang đến cú hích như mong đợi, khiến Song Hye Kyo rơi vào thế yếu so với những đối thủ mạnh đang cùng tranh giải tại Rồng Xanh năm nay.

Lột xác trong hình tượng “nữ tu trừ tà” nhưng thiếu bệ phóng

Với Dark Nuns, Song Hye Kyo đảm nhận vai Sister Junia, một nữ tu cá tính, mạnh mẽ, thậm chí hút thuốc và dùng lời lẽ thô ráp, khác hoàn toàn hình ảnh “nữ thần Hallyu” thanh khiết nhiều năm qua. Báo The Korea Times nhận xét: “Song thể hiện một nữ tu nổi loạn, phá vỡ khuôn mẫu quen thuộc của điện ảnh Hàn”.

Tuy nhiên, cú “lột xác” này không đủ mạnh để làm khán giả bất ngờ. Trên trang South China Morning Post, Dark Nuns chỉ nhận được 2,5/5 sao, với lời chê: “Phim có dàn diễn viên giỏi nhưng kịch bản thiếu chiều sâu, khó tạo kết nối cảm xúc”. Nhiều ý kiến cho rằng phim lãng phí tiềm năng của dàn diễn viên, sa đà vào hành động dễ đoán và thiếu điểm nhấn kinh dị.

Sự nỗ lực của Song Hye Kyo trong diễn xuất được công nhận, không ngại phá bỏ hình ảnh an toàn, mang đến nét dữ dội, lạnh lùng mới. Nhưng một vai diễn dù tốt đến đâu cũng khó “cứu” một bộ phim có cấu trúc lỏng lẻo và ý tưởng chưa tới. Chính điều đó khiến Dark Nuns không thể trở thành cú hích giúp Song Hye Kyo vươn lên ở mùa giải điện ảnh 2025.

Bối cảnh cạnh tranh khốc liệt tại Rồng Xanh

Khác với truyền hình, nơi tên tuổi đủ giúp cô tạo hiệu ứng thì ở mảng điện ảnh, Song Hye Kyo phải đối diện với những đối thủ nặng ký. Năm nay, dàn nữ chính tranh giải Rồng Xanh được đánh giá toàn gương mặt “đinh” của Hàn Quốc, trong đó Son Ye Jin và Yoona là hai tên tuổi dẫn đầu bảng thảo luận, nhưng hai gương mặt còn lại mới là những người được đánh giá cao nhất về năng lực diễn xuất, theo phản hồi từ netizen trên các diễn đàn như TheQoo và Naver Talk.

5 đề cử cho giải Ảnh hậu Rồng Xanh

Theo truyền thông Hàn, đây là một mùa giải đặc biệt vì tất cả đều là những tên tuổi được công chúng yêu mến. Tuy nhiên, giới chuyên môn và netizen Hàn cho rằng hai ứng viên là Lee Jae In và Lee Hye Young đang thật sự là 2 cái tên đáng chú ý.

Lee Jae In, sinh năm 2004, gây chú ý nhờ diễn xuất tự nhiên và giàu năng lượng trong Hi-Five. Nhiều nhà phê bình đánh giá cô là “phát hiện của năm”. Trên TheQoo, netizen bình luận: “Lee Jae In diễn rất thật, mỗi biểu cảm đều khiến người xem tin tưởng. Cô ấy là minh chứng cho thế hệ diễn viên trẻ tài năng của Hàn Quốc.”

Lee Jae In

Lee Hye Young lại ghi dấu bằng phong độ của một nghệ sĩ kỳ cựu. Trong The Old Woman With the Knife, bà vào vai một sát thủ, thể hiện tinh tế cảm xúc giữa sự kiêu hãnh và nỗi cô đơn. Giới phê bình Hàn nhận định: “Lee Hye-young thổi hồn vào nhân vật, khiến người xem vừa sợ hãi vừa thương cảm. Đây là một trong những vai diễn xuất sắc nhất của bà trong nhiều năm qua.”

Lee Hye Young

Cùng với hai gương mặt được giới chuyên môn khen ngợi, Son Ye Jin và Yoona cũng đang có mùa giải rực rỡ. Sở hữu 1 lượng fans đông đảo, Yoona đã tạo hiệu ứng không hề nhỏ đối với khán giả khi xuất hiện xuất hiện trong Pretty Crazy. Khán giả Hàn dành nhiều lời khen: “Yoona không còn là idol đóng phim nữa, cô ấy thực sự là diễn viên.”

Yoona

Sau thời gian dài tạm nghỉ vì gia đình, Son Ye Jin trở lại với No Other Choice và nhanh chóng tạo được tiếng vang. Phim mới của cô nhận được phản hồi tích cực từ giới phê bình quốc tế, Times of India mô tả “Son Ye Jin đang lấy lại hình ảnh trưởng thành, cân bằng giữa diễn xuất và cảm xúc đời thường”.

Son Ye Jin

Trong bức tranh ấy, Song Hye Kyo dù có tiếng, nhưng thiếu một vai diễn thật sự đột phá để đưa cô lên vị thế cạnh tranh thực thụ. Dark Nuns dù mang tham vọng làm mới bản thân lại không đủ “trọng lượng” để tạo nên sức bật cho cô giữa một mùa phim sôi động.

Nỗ lực đáng ghi nhận, nhưng chưa đủ để bứt phá

Song Hye Kyo đang bước vào giai đoạn sự nghiệp mà khán giả đòi hỏi nhiều hơn ở cô: Không chỉ là nhan sắc, không chỉ là phong độ ổn định, mà là sự táo bạo về lựa chọn. Với Dark Nuns, cô đã dám thử, nhưng chưa “thắng”. Các nhà phê bình nhận định, phim “thiếu bản sắc riêng, khai thác nửa vời yếu tố tôn giáo và trừ tà” (Straits Times). Dù Song Hye Kyo thể hiện tinh tế, sự kịch tính trong diễn xuất của cô lại bị dìm bởi tổng thể phim không đủ cuốn hút.

So với bốn ứng viên còn lại, Song Hye Kyo được xem là người đang gặp bất lợi.

Dark Nuns được đầu tư lớn nhưng thiếu điểm nhấn nghệ thuật. Nhiều khán giả Hàn cho rằng cô diễn tốt nhưng không có đất để bộc lộ hết khả năng. Một bình luận nổi bật trên Naver Talk viết: “Song Hye Kyo diễn hay, nhưng bộ phim không giúp cô tỏa sáng. Cô giống như bị giam trong một vai diễn đẹp nhưng vô hồn".

Song Hye Kyo

Nếu ở The Glory, người ta nhìn thấy một Song Hye Kyo sắc sảo, trầm tĩnh và khiến khán giả rùng mình bởi ánh mắt chất chứa tổn thương, thì trong Dark Nuns, nỗ lực ấy chưa thể chạm tới cảm xúc tương tự. Cô có khát vọng, có kỹ năng, nhưng thiếu một câu chuyện đủ lớn để nâng tầm.

Sau ba thập kỷ làm nghề, Song Hye Kyo hiểu rõ việc giữ vững đỉnh cao còn khó hơn leo lên đỉnh. Cô đang trong giai đoạn thử nghiệm bản thân, và điều đáng quý là cô không ngại rủi ro. Dẫu Dark Nuns không đạt kỳ vọng, vai diễn Junia vẫn là minh chứng cho sự dấn thân và dám thay đổi của một ngôi sao từng quen với sự an toàn.

Thế nhưng, để thật sự trở lại vị thế “nữ diễn viên hàng đầu màn bạc Hàn Quốc”, Song Hye Kyo cần một dự án lớn hơn nơi kịch bản, đạo diễn và diễn xuất cùng hội tụ. Một bộ phim có thể khiến công chúng nhìn thấy cô không chỉ “đang thử”, mà thật sự “đang bứt phá”. Dark Nuns có thể không phải thất bại, nhưng chắc chắn không phải cú bứt phá mà Song Hye Kyo kỳ vọng.

Trong khi Son Ye Jin, Yoona và nhiều đồng nghiệp khác đang chứng minh sự tiến bộ vượt bậc, nữ diễn viên của The Glory vẫn đang loay hoay trong hành trình tìm lại “ánh sáng điện ảnh” cho riêng mình.