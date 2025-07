Tôi vẫn nhớ như in cái ngày tôi đứng trước gương, cầm chiếc lược chải tóc và giật mình khi thấy cả nắm tóc rụng rơi lả tả trên sàn nhà. Mái tóc dày, đen nhánh, óng ả, vốn là niềm tự hào của tôi, giờ đây trông mỏng manh hơn bao giờ hết. Tôi tự nhủ: "Chắc do mình thiếu chất, vitamin gì đó thôi". Vậy nên thay vì đi khám, tôi bắt đầu uống thêm viên sắt, bổ sung kẽm, thậm chí mua cả dầu gội kích thích mọc tóc.

Ảnh minh họa

Một tháng, 2 tháng qua đi nhưng tình trạng rụng tóc không bớt đi. Bắt đầu cảm thấy lo lắng, tôi quan tâm nhiều hơn đến

Nhưng tóc vẫn rụng, từng ngày, từng tuần. Tôi bắt đầu lo lắng, nhưng vẫn nghĩ đó chỉ là vấn đề dinh dưỡng. Hóa ra, tôi đã nhầm và câu chuyện của tôi có lẽ cũng là câu chuyện của rất nhiều chị em khác.

Sự nhầm lẫn đáng tiếc

Quan sinh nhật tuổi 46, tôi nhận thấy không chỉ tóc rụng mà cơ thể mình cũng có những thay đổi lạ lùng. Tôi hay bị nóng ran, nhất là vào buổi đêm, khiến tôi tỉnh giấc giữa chừng, mồ hôi ướt đẫm áo. Tôi nghĩ đó chỉ là do thời tiết nóng bức, hay có khi là do điều hòa hỏng. Rồi tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, khó tập trung, đôi khi quên cả những việc nhỏ nhặt như để chìa khóa ở đâu. Tôi lại tự an ủi: "Chắc tại mình làm việc nhiều, stress thôi". Đến khi thấy tóc rụng rõ rệt, tôi bất giác nghĩ đến khả năng cơ thể bị thiếu chất, vì dù sao mình cũng đã ở tuổi trung niên rồi!".

Ảnh minh họa

Ngay cả khi cô bạn thân nói "có khi nào là do mãn kinh" thì tôi cũng nhất định không tin. Dù đã ngoài 40 tuổi nhưng vóc dáng tôi vẫn chuẩn chỉnh 3 vòng, không thừa cân, tôi cũng chăm tập thể dục, không có lý nào tôi lại mãn kinh sớm thế. Thế là tôi bắt đầu mua thêm thực phẩm chức năng, vitamin về uống mà không đi khám.

Và đó chính là quyết định sai lầm của tôi!

Mãi đến khi tóc rụng nhiều đến mức phát sốt ruột, không thể lờ đi được nữa, tôi quyết định đi khám bác sĩ. Sau khi nghe tôi trình bày, hỏi thêm một loạt câu hỏi, làm thêm xét nghiệm, bác sĩ kết luận tôi có dấu hiệu mãn kinh, nội tiết thay đổi.

Tôi ngỡ ngàng. Hóa ra, những dấu hiệu mà tôi nghĩ là do thiếu chất, stress hay thời tiết lại chính là tín hiệu cơ thể gửi đến để báo hiệu một giai đoạn mới trong cuộc đời.

Ảnh minh họa

Hiểu lầm phổ biến không chỉ của riêng ai

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Menopause (2018), khoảng 75% phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh gặp phải ít nhất một triệu chứng như bốc hỏa, rụng tóc hoặc thay đổi tâm trạng, nhưng chỉ 40% nhận ra đó là dấu hiệu của mãn kinh. Nhiều người, như tôi, thường gán những triệu chứng này cho các nguyên nhân khác như thiếu hụt dinh dưỡng, stress công việc hoặc thậm chí là bệnh lý nào đó. Chính điều này khiến không ít chị em chậm trễ trong việc tìm hiểu và chăm sóc bản thân đúng cách.

Rụng tóc, một trong những triệu chứng ít gặp hơn của mãn kinh, nhưng thực chất liên quan đến sự sụt giảm hormone estrogen và progesterone. Theo nghiên cứu từ Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, sự mất cân bằng hormone trong giai đoạn này có thể làm thay đổi chu kỳ phát triển của nang tóc, khiến tóc mỏng đi và dễ rụng hơn.

Tôi đã bỏ qua dấu hiệu này, nghĩ rằng chỉ cần bổ sung vitamin là đủ. Nhưng hóa ra, tôi đã không hiểu cơ thể mình, nhất là khi nó đang chuyển sang một bước ngoặt mới.

Những dấu hiệu mãn kinh khác chị em cần biết

Qua trải nghiệm của bản thân và những gì tôi tìm hiểu sau đó, tôi nhận ra mãn kinh không chỉ là rụng tóc hay bốc hỏa. Có rất nhiều triệu chứng khác mà chị em hãy tinh ý để nhận ra, tránh rơi vào tình trạng "hiểu lầm" như tôi:

Bốc hỏa và đổ mồ hôi đêm: Đây là triệu chứng phổ biến nhất, ảnh hưởng đến 60-80% phụ nữ, theo Hiệp hội Mãn kinh Bắc Mỹ (NAMS). Cảm giác nóng ran có thể kéo dài từ vài giây đến vài phút, thường kèm theo đổ mồ hôi và ớn lạnh.

Khô âm đạo: Giảm estrogen khiến niêm mạc âm đạo mỏng đi, gây khô, ngứa hoặc khó chịu, ảnh hưởng đến đời sống tình dục.

Thay đổi tâm trạng: Lo âu, cáu gắt hoặc cảm giác buồn bã không rõ nguyên nhân có thể xuất hiện, đôi khi khiến bạn cảm thấy mình "không còn là mình".

Rối loạn giấc ngủ: Khó ngủ hoặc thức giấc giữa đêm là vấn đề thường gặp, thường liên quan đến bốc hỏa hoặc đổ mồ hôi đêm.

Tăng cân và thay đổi cơ thể: Sự chậm lại của quá trình trao đổi chất khiến mỡ tích tụ ở vùng bụng nhiều hơn.

Triệu chứng ít gặp hơn: Ngoài rụng tóc, một số chị em có thể gặp đau khớp, da khô, tiểu không kiểm soát hoặc cảm giác "sương mù não" (khó tập trung, giảm trí nhớ).

Nhìn lại hành trình của mình, tôi ước mình đã lắng nghe cơ thể sớm hơn thay vì cố gắng tự giải thích mọi thứ.

Nếu bạn đang ở độ tuổi 40-50 và nhận thấy những dấu hiệu lạ lùng, đừng vội quy kết cho stress hay thiếu chất như tôi. Hãy đi khám, trò chuyện với bác sĩ hoặc tìm hiểu từ những nguồn đáng tin cậy. Theo một nghiên cứu từ The Lancet (2021), việc nhận thức sớm về mãn kinh và áp dụng các biện pháp như thay đổi lối sống, liệu pháp hormone (nếu cần) hoặc các liệu pháp tự nhiên có thể giúp giảm triệu chứng và cải thiện chất lượng cuộc sống đáng kể.

Giờ đây, tôi đã học cách yêu thương bản thân hơn. Tôi tập yoga, ăn uống lành mạnh, và quan trọng nhất, tôi lắng nghe cơ thể mình. Mãn kinh không phải là kết thúc, mà là một hành trình mới, và bạn hoàn toàn có thể bước đi trên hành trình ấy một cách tự tin và khỏe mạnh.