Trong những năm gần đây, Ha Ji Won chủ yếu tập trung nhiều hơn vào nghệ thuật và thương hiệu riêng của mình, ít xuất hiện trên màn ảnh. Do đó, khi được phát hiện tại buổi chụp ảnh cho thương hiệu riêng của mình vào tháng 6 vừa qua bởi một cư dân mạng, bức ảnh của cô ngay lập tức gây bão cộng đồng mạng. Nhiều người tự hỏi Ha Ji Won đã duy trì vẻ đẹp và vóc dáng đó như thế nào?

Trước đây, Ha Ji Won cũng từng công khai tuyên bố rằng khi mới ra mắt, cô khá mũm mĩm, nặng khoảng 53kg. Sau đó, cô đã nỗ lực giảm cân xuống còn 46kg và duy trì vóc dáng đẹp này trong suốt 20 năm. Hãy cùng xem phương pháp "giảm cân mà không tăng cân lại" của Ha Ji Won nhé!

1. Giảm cân không cần nhịn ăn, tự làm bữa ăn thay thế "Pumpkin Latte"

Ha Ji Won chia sẻ rằng cô không dựa vào việc nhịn ăn để giảm cân. Ngay cả khi ăn ngoài, cô sẽ bổ sung đầy đủ rau, protein và tinh bột. Ngoài trái cây và rau tươi và ức gà, cô sẽ sử dụng bắp cải thay vì kim chi và gạo lứt thay vì gạo trắng để hương vị nhẹ hơn.

Nếu cô cần chủ động hơn trong việc kiểm soát chế độ ăn uống và giảm cân, Ha Ji Won sẽ tự làm "Pumpkin Latte" như một bữa ăn, trộn bí ngô, mật ong và sữa với nhau, vừa bổ dưỡng vừa no bụng.

2. Chế độ ăn kiêng dựa trên nguyên tắc "ít muối, ít natri, thực phẩm nguyên chất"

Tiếp tục từ điểm trước, Ha Ji Won là một người sành ăn và đã thừa nhận trong quá khứ: "Tôi không thể nhịn đói. Cách giảm cân bằng cách nhịn đói trong nhiều ngày không phù hợp với tôi".

Để duy trì thể trạng tốt và tránh phù nề, Ha Ji Won áp dụng chế độ ăn "ít muối, ít natri, thực phẩm nguyên bản" để giảm gánh nặng cho cơ thể, duy trì quá trình trao đổi chất tốt của cơ thể và hấp thụ các chất dinh dưỡng toàn diện nhất từ thực phẩm. Ngoài ra, cô còn ăn "cơm ngâm dầu ô liu", đổ trực tiếp dầu ô liu vào cơm để tăng chất béo tốt và sức mạnh chống oxy hóa, đồng thời có cảm giác no đáng kể.

3. Uống "nước chanh" và "sữa ong chúa" mỗi ngày

Ha Ji Won tiết lộ trên chương trình tạp kỹ Hàn Quốc "Please Take Care of My Refrigerator" rằng cô uống nước chanh mỗi ngày để giảm phù nề và say rượu vào ngày hôm sau, và thói quen này đã duy trì trong 15 năm. Cô cũng vắt nước chanh tươi trước, đổ một ít vào ấm đun nước và pha loãng với nước mỗi ngày, sau đó uống trực tiếp. Đôi khi cô cũng thêm mật ong để nếm, và thậm chí thêm nước chanh vào rượu soju.

Ngày này qua ngày khác, cô bổ sung vitamin C dồi dào và đầy đủ sức mạnh chống oxy hóa mỗi ngày. Không có gì lạ khi Ha Ji Won duy trì được tình trạng tốt như vậy. Ngoài ra, để duy trì làn da săn chắc và mềm mại, cô sẽ bổ sung "sữa ong chúa" mỗi ngày và pha với mật ong để uống.

4. Cần phải có nhiều môn thể thao để có thể kiên trì

Ha Ji Won đã chơi rất nhiều môn thể thao! Không chỉ các môn thể thao khác nhau rèn luyện các bộ phận khác nhau của cơ thể, mà chúng còn khiến "bài tập" trở nên thú vị và không nhàm chán.

Cô chia sẻ rằng làm diễn viên đòi hỏi rất nhiều năng lượng thể chất. Để hoàn thành tốt công việc của mình, ban đầu cô "ép buộc" bản thân tập thể dục, và đã kiên trì trong gần 20 năm. Tập thể dục đã trở thành thói quen và thói quen hàng ngày, và cô cũng đã phát triển được một cơ thể săn chắc và khỏe mạnh như thiếu nữ.

Trước đây, để giảm cân, cô sẽ quấn mình trong màng bọc thực phẩm và chạy để tiêu thụ nhiều calo hơn. Sau đó, cô bắt đầu từ từ tập nhiều loại hình thể thao khác nhau, chẳng hạn như bơi lội, yoga, chơi golf, leo núi, tập tạ...

5. Thư giãn cơ thể và tinh thần đều quan trọng như nhau

Ăn đồ ăn nhẹ và phát triển thói quen tập thể dục là chưa đủ, Ha Ji Won tin rằng "thư giãn" cũng rất quan trọng! Chỉ khi thư giãn cơ thể và tâm trí, cơ thể mới có thể hấp thụ và trao đổi chất tốt hơn. Ha Ji Won đã quen với việc thư giãn thông qua "tinh dầu", thứ nuôi dưỡng mọi thứ từ khứu giác đến làn da. Ngoài việc massage cơ thể bằng tinh dầu mỗi ngày, cô còn ngâm chân để thư giãn, đặc biệt là sau khi quay các cảnh võ thuật. Cũng nên nhỏ tinh dầu vào nước tắm và nước ngâm chân để làm dịu và thư giãn hiệu quả hơn, đồng thời duy trì làn da.

