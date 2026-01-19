Trương Lăng Hách và Bạch Lộc từng là cặp đôi "phim giả tình thật" đình đám showbiz Hoa ngữ. Chuyện tình của họ được xem là bí mật ai cũng biết ở Cbiz. Tuy nhiên, vào tháng 8/2024, nguồn tin trong giới cho biết Trương Lăng Hách và Bạch Lộc đã âm thầm đường ai nấy đi. Đến 19/1, theo tờ Sohu, blogger Lưu Đại Chùy đã livestream tiết lộ về cuộc chia tay bí mật của cặp sao hàng đầu Cbiz.

Lưu Đại Chùy cho biết Trương Lăng Hách và Bạch Lộc chia tay không êm đẹp. Theo blogger này, cơ hội tái hợp của đôi trai xinh - gái đẹp Cbiz là 0%, vô vọng. Hậu đường ai nấy đi, cặp sao không thèm nhìn mặt nhau, cắt đứt mọi liên lạc. "Đừng ai trông mong Trương Lăng Hách và Bạch Lộc hàn gắn. Giữa họ có rất nhiều mâu thuẫn, và không có hy vọng hòa giải", Lưu Đại Chùy nói.

Blogger giải trí hàng đầu Trung Quốc cho biết Trương Lăng Hách và Bạch Lộc kết thúc mối quan hệ của mình không êm đẹp, bất hòa. Ảnh: Sohu.

Bạch Lộc và Trương Lăng Hách nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong dự án Ninh An Như Mộng. Ở hậu trường phim, cả 2 có nhiều hành động thân mật trên mức đồng nghiệp với nhau. Fan cũng soi ra 2 nghệ sĩ thường dùng đồ đôi. Giữa nhiều đồn đoán và chứng cứ hẹn hò rõ ràng, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách không có phát ngôn gì về chuyện "phim giả tình thật" của mình. Song fan vẫn mặc định họ là 1 cặp trong showbiz do lộ nhiều chứng cho thấy cả 2 có mối quan hệ trên mức đồng nghiệp.

Thời điểm tin tức hẹn hò nổ ra gây chấn động khắp mạng xã hội bởi khi đó Bạch Lộc là tiểu hoa đán 9X hot bậc nhất, còn Trương Lăng Hách là mỹ nam đang lên của Cbiz. Bạch Lộc hơn Trương Lăng Hách 3 tuổi, nhưng cả hai được đánh giá xứng đôi vừa lứa, đứng cạnh nhau là gấp đôi visual.

Bạch Lộc - Trương Lăng Hách phải lòng nhau sau khi hợp tác trong Ninh An Như Mộng. Ảnh: Weibo.

Đến cuối năm 2023, khi xuất hiện tại sự kiện Đêm hội iQiYi, cặp đôi gây bàn tán khi tương tác hững hờ, xem nhau như người xa lạ. Sang năm 2024, thông tin về Bạch Lộc và Trương Lăng Hách ngày càng ít.

Theo nguồn tin trong giới Trương Lăng Hách và Bạch Lộc đã bị biên kịch Vu Chính - ông bầu nâng đỡ người đẹp 9X - ép chia tay. Lý do được Vu Chính đưa ra là không muốn Bạch Lộc đánh mất sự nghiệp vì chuyện yêu đương. Theo ông chủ công ty giải trí Hoan Ngu, nếu mối quan hệ của Bạch Lộc - Trương Lăng Hách được xác nhận, cả 2 sẽ rất khó làm việc trong showbiz vì không thể tiến hành "xào couple" với nghệ sĩ khác giới khi hợp tác. Và điều này sẽ ảnh hưởng đến thành tích, mức độ thảo luận trên truyền thông của các dự án họ tham gia. Trước sự ngăn cấm của Vu Chính, cặp sao đành uất nghẹn "đường ai nấy đi".

Mối quan hệ tình cảm của Bạch Lộc - Trương Lăng Hách được cho là chịu sự ngăn cấm của biên kịch Vu Chính. Ảnh: Sina.

