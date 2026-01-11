Tối 10/1, theo Weibo, công chúng toàn châu Á sốc nặng trước nghi vấn IU - Lee Jong Suk đã chính thức "đường ai nấy đi" sau 3 năm bên nhau. Tin đồn xuất hiện rầm rộ xuất phát từ động thái gây xôn xao mới đây của "em gái quốc dân" IU.

Theo đó, nữ ca sĩ sinh năm 1993 vừa tương tác trả lời những thắc mắc của khán giả trên mạng. Trong đó, đáng chú ý nhất là câu hỏi của 1 netizen gửi tới có liên quan tới Lee Jong Suk với nội dung như sau: "Có thể nào mỗi người trong các bạn (IU - Lee Jong Suk) tự mặc quần áo riêng, dùng ốp điện thoại riêng, đội mũ len riêng, mặc những bộ đồ khác nhau được không? Cứ nhất định cứ phải như vậy sao? (ám chỉ việc mặc đồ đôi)". Người này còn đăng kèm hình ảnh nghi IU - Lee Jong Suk mặc chiếc áo có giá 62 triệu đồng giống hệt nhau gần đây.

Trước câu hỏi bất ngờ từ khán giả, IU trả lời thẳng thừng: "Ủa là quần áo khác nhau mà?". Nói cách khác, "em gái quốc dân" đã phũ phàng bác bỏ thông tin cô mặc đồ đôi với Lee Jong Suk. Được biết, nghi vấn 2 ngôi sao diện đồ đôi đã gây bão mạng xã hội châu Á suốt những ngày vừa qua.

IU mạnh mẽ phủ nhận việc cô và Lee Jong Suk dùng đồ đôi trong 1 màn tương tác giao lưu với khán giả trên mạng vào hôm 10/1. Ảnh: Naver

Lee Jong Suk xuất hiện trên Vlog của nữ diễn viên Ryu Hye Young vào hôm 8/1 trong 1 buổi tụ tập cùng đồng nghiệp. Trước đó 3 ngày, nữ diễn viên Lee Yeon đã chia sẻ bức hình chụp chung cùng IU lên story Instagram. Đáng chú ý, Lee Jong Suk - IU được cho là diện 1 chiếc áo giống hệt nhau có giá 62 triệu đồng. Ảnh: Naver

Nhưng tới nay, cặp đôi lại dính tin chia tay sau phát biểu gây dậy sóng của IU. Ảnh: Nate

Đáng nói, IU - Lee Jong Suk là cặp đôi "nổi đình nổi đám" do Dispatch khui ra ngay ngày đầu tiên của năm 2023. Tới nay, nếu thật sự IU - Lee Jong Suk đã chia tay ngay trong thời điểm đầu năm 2026 thì chắc chắn sẽ để lại 1 sự nuối tiếc vô cùng to lớn cho người hâm mộ.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen hiện chia phe tranh cãi sôi nổi xung quanh nghi vấn IU - Lee Jong Suk đã chính thức "đường ai nấy đi". 1 bộ phận khán giả tin rằng 2 nghệ sĩ thực sự đã đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ tình cảm và hiện cho nhau lối đi riêng, dẫn tới việc IU có câu trả lời phũ phàng như trên.

Trong khi đó, vẫn có không ít ý kiến nhận định, IU - Lee Jong Suk chưa chia tay. Theo những netizen này, cặp đôi hiện tại muốn hẹn hò bí mật, riêng tư, không muốn bị công chúng soi mói, cho nên "em gái quốc dân" mới phủ nhận chuyện mình dùng đồ đôi với bạn trai.

IU - Lee Jong Suk chưa chính thức lên tiếng về nghi vấn chia tay mới đây. Ảnh: Nate

Lee Jong Suk - IU công khai hẹn hò đúng thời điểm cuối năm 2022. Trước khi dính tin chia tay mới đây, 2 ngôi sao thỉnh thoảng có bày tỏ tình cảm dành cho nhau. Lee Jong Suk có vài lần âm thầm gửi gắm thông điệp yêu thương tới bạn gái ở sân bay, sự kiện qua những món đồ đôi. Hồi tháng 3/2024, nam tài tử còn tới concert H.E.R ở Seoul để ủng hộ tinh thần cho IU.

Về phần IU, cô từng nhắc tới bạn trai trong 1 buổi phỏng vấn cách đây 3 năm với niềm hạnh phúc dâng trào: "Tất nhiên là tôi có nói chuyện và tâm sự về diễn xuất với bạn trai. Khi gặp khó khăn trong quá trình quay phim, tôi thường tìm sự trợ giúp từ anh ấy, chị Yoo In Na hoặc các đồng nghiệp và tiền bối khác".