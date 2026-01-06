Náo loạn nhất MXH xứ Trung bây giờ là BXH mỹ nhân gánh phim: Triệu Lệ Dĩnh vững ngôi vương, Bạch Lộc gây hoang mang vì bất ngờ xuất hiện

Cuộc bình chọn xoay quanh cụm từ khóa “Tứ tiểu hoa có khả năng gánh phim hàng đầu” đang leo thẳng Hotsearch, kéo theo làn sóng tranh cãi sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Bốn cái tên được gọi ra – Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Bạch Lộc – đại diện cho bốn kiểu “năng lực gánh phim” khác nhau, cũng chính là bốn chuẩn giá trị mà khán giả hiện nay đang dùng để đánh giá một minh tinh hạng A.

Điểm đáng nói: đây không chỉ là cuộc so kè về danh tiếng, mà là cuộc đối chiếu giữa diễn xuất, sức hút rating, giá trị thương mại, khả năng giữ nhiệt lâu dài.

Trong mắt netizen, Dương Tử là hình mẫu “gánh phim bằng thực lực”. Sở hữu chuỗi phim truyền hình ăn khách kéo dài nhiều năm, độ phủ sóng của cô không chỉ đến từ vai chính mà thậm chí cả những lần cameo cũng đủ gây chú ý.

Thế mạnh lớn nhất của Dương Tử nằm ở sàn khán giả ổn định trên nhiều nền tảng điều mà không phải tiểu hoa nào cũng giữ được trong thời gian dài. Việc được công nhận rộng rãi trên phạm vi toàn quốc giúp cô luôn nằm trong nhóm lựa chọn an toàn của các nhà sản xuất. Tuy nhiên, cũng chính vì đi theo hướng “diễn xuất là trung tâm”, Dương Tử thường bị đặt lên bàn cân khắt khe hơn, đặc biệt khi bước sang địa hạt điện ảnh.

Triệu Lệ Dĩnh: Thực lực kết hợp thành tích trở thành uy tín

Nếu cần tìm một cái tên vừa có phòng vé, vừa có giải thưởng, Triệu Lệ Dĩnh gần như là đáp án rõ ràng nhất. Thành công song song ở cả điện ảnh lẫn truyền hình, các dự án điện ảnh của cô đều vượt mốc doanh thu trăm triệu tệ con số đủ để bảo chứng năng lực “kéo người ra rạp”.

Hai lần đạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Bách Hoa giúp Triệu Lệ Dĩnh sở hữu thứ mà nhiều tiểu hoa khác thiếu: uy tín nghề nghiệp được chứng thực bằng giải thưởng lớn. Đây cũng là lý do cô thường được xem là “chuẩn mực an toàn” cho những dự án cần chất lượng lẫn danh tiếng. Tranh cãi quanh Triệu Lệ Dĩnh không nằm ở năng lực, mà ở câu hỏi: liệu cô có tiếp tục giữ được phong độ khi thị trường ngày càng trẻ hóa?

Dương Mịch: Giá trị thương mại là vũ khí tối thượng

Trong khi đó, Dương Mịch lại đại diện cho một trục giá trị hoàn toàn khác: Lưu lượng và thương mại. Được gọi là “nữ vương gánh sale”, “bà hoàng quảng cáo”, Dương Mịch gần như luôn dẫn đầu xu hướng trên các nền tảng lớn, sở hữu độ nhận diện quốc dân hiếm có.

Cô không chỉ là diễn viên mà còn là một “thương hiệu sống”, đủ sức bảo chứng cho sức nóng của dự án ngay từ khâu công bố. Tuy nhiên, chính sự vượt trội về thương mại lại khiến Dương Mịch thường xuyên bị đưa vào tranh luận: liệu lưu lượng có còn đủ sức thay thế diễn xuất trong kỷ nguyên khán giả ngày càng khó tính? Đây là điểm khiến tên cô luôn xuất hiện trong mọi cuộc tranh cãi lớn.

Bạch Lộc: Ngôi sao đang lên và câu hỏi về “độ bền”

Là đại diện nổi bật của lứa 95, Bạch Lộc được netizen đánh giá cao ở mảng cổ trang – nơi cô liên tục có tác phẩm ăn khách, lượng người xem cao trên các nền tảng. Bạch Lộc sở hữu lực fan trung thành top đầu thế hệ mới, cộng với kỹ năng diễn xuất tiến bộ rõ rệt qua từng dự án.

Tuy nhiên, tranh luận xoay quanh Bạch Lộc lại nằm ở tương lai: liệu cô có thể bứt khỏi hình ảnh “nữ chính cổ trang quen mặt” để vươn lên thành minh tinh toàn diện, đủ sức gánh phim ở nhiều thể loại khác nhau hay không? Đây chính là dấu hỏi lớn khiến cái tên Bạch Lộc trở thành tâm điểm bàn luận trong danh sách này.

Điểm chung của Hotsearch lần này không nằm ở việc ai đứng đầu, mà ở việc khán giả đang đòi hỏi nhiều hơn một yếu tố đơn lẻ. Một minh tinh “gánh phim” ngày nay không chỉ cần diễn tốt, cũng không chỉ cần lưu lượng, mà phải là sự tổng hòa giữa thành tích, sức hút, độ tin cậy và khả năng duy trì phong độ dài hạn.

Chính vì vậy, việc bốn cái tên thuộc bốn thế mạnh khác nhau cùng được netizen tin tưởng đã khiến cuộc tranh luận này chưa có hồi kết – và cũng là lý do Hotsearch tiếp tục nóng lên từng giờ.

Còn bạn, ai mới là “Tứ tiểu hoa gánh phim” đúng nghĩa trong mắt bạn: Thực lực, phòng vé, thương mại hay tiềm năng tương lai?