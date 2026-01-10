Trò hề đầu năm: 1 cặp diễn viên cầu hôn, cưới, chia tay trong vòng 3 ngày

Ngày 10/1, theo tờ Sohu, Triệu Anh Tử gây xôn xao khi cho biết cô vừa trải qua cuộc hôn nhân thử nghiệm, bao gồm cầu hôn, cưới và chia tay trong vỏn vẹn 3 ngày với nam diễn viên Tưởng Nghị. Hiện, cả hai đã chấm dứt mối quan hệ này. Tuyên bố của người đẹp 9X khiến cả MXH bàn tán, leo thẳng vào top hot search trên Weibo.

Trước đó, vào ngày 20/12/2025, bạn thân tiết lộ Tưởng Nghị đã theo đuổi lại Triệu Anh Tử, nhưng bị cô từ chối. Đến ngày 25/12/2025, Triệu Anh Tử tung video cô được Tưởng Nghị cầu hôn. 1 ngày sau, cặp sao được cho là tổ chức đám cưới kín đáo. Sau đó, Triệu Anh Tử hạnh phúc thông báo cô đã có chồng và liên tục cùng Tưởng Nghị tương tác thân mật trên sóng livestream. Tưởng Nghị và Triệu Anh Tử từng đóng vai vợ chồng trong phim Ảo mộng giàu sang (2013).

Triệu Anh Tử và Tưởng Nghị tung clip mặc đồ cô dâu - chú rể. (Nguồn: Weibo).

Tưởng Nghị quỳ gối cầu hôn Triệu Anh Tử. Ảnh: Sina.

Cặp diễn viên được cho là tổ chức đám cưới với nhau. Ảnh: Sohu.

Nhiều khán giả đã tin rằng Triệu Anh Tử và Tưởng Nghị là 1 đôi tình nhân. Ai ngờ họ lại bị cặp sao này lừa dối. Ngay sau khi Triệu Anh Tử tuyên bố cô và Tưởng Nghị chỉ kết hôn thử nghiệm 3 ngày, nhiều netizen chỉ trích 2 nghệ sĩ xem khán giả như trò đùa, mang chuyện tình cảm và hôn nhân ra đánh bóng tên tuổi. Công chúng càng ghét bỏ 2 nghệ sĩ này hơn khi Tưởng Nghị được cho biết đã có bạn gái. Anh đang hẹn hò kín đáo với 1 người phụ nữ tên Vu Na. Dù vậy, nam diễn viên vẫn cùng Triệu Anh Tử diễn màn kịch tình ái.

Hóa ra mọi thứ chỉ là 1 màn kịch của cặp diễn viên để cùng nhau livestream đánh bóng tên tuổi. Ảnh: Sina.

Triệu Anh Tử tên thật là Triệu Dĩnh Nhi, sinh năm 1990. Năm 2005, cô lọt top 8 cuộc thi tuyển chọn Đại sứ hình ảnh do thành phố Sơn Đông (Trung Quốc) tổ chức. Đến năm 2007, tên tuổi của Triệu Anh Tử gây chú ý khi tham gia đóng MV Phượng Cầu Hoàng của nam ca sĩ Ngô Khắc Quần. Bước đệm này giúp Triệu Anh Tử tiến vào showbiz từ khi còn là sinh viên năm 2 Học viện Hý kịch trung ương.

Năm 2011, Triệu Anh Tử nhận được vai diễn đầu tiên trong tác phẩm Khiến Cho Cà phê Có Chút Ngọt Ngào. Với gương mặt thanh tú và lối diễn xuất ổn định, Triệu Anh Tử nhanh chóng trở thành gương mặt diễn viên yêu thích của các nhà sản xuất. Trong 6 năm, từ năm 2012 đến 2018, cô từng tham gia trên 30 phim truyền hình lẫn điện ảnh như Thần Điêu Hiệp Lữ, Tân Ỷ Thiên Đồ Long Kỳ, Tân Thục Sơn Kiếm Hiệp Truyện... Nữ diễn viên từng được mệnh danh là "con cưng của Hồ Nam" vì được nhà đài lăng xê nhiệt tình.

Tuy nhiên, từ khi có được chút tiếng tăm, sự nghiệp của Triệu Anh Tử dần chệch hướng. Thay vì tiếp tục đi lên bằng thực lực, cô đã liên tục làm trò thị phi trước công chúng do muốn nổi tiếng nhanh.

Triệu Anh Tử từng là nữ diễn viên tài năng của Cbiz. Ảnh: Sina.

Năm 2017, cô có màn ngất xỉu gây xôn xao trên thảm đỏ sự kiện vì lạnh. Tuy nhiên, cú ngã của Triệu Anh Tử có động tác thiếu tự nhiên, vì vậy nhiều người tin rằng cô đã giả ốm. 1 trong những chiêu trò gây phẫn nộ nhất của Triệu Anh Tử lợi dụng tên tuổi của các nam nghệ sĩ để dựng chuyện hẹn hò Lâm Canh Tân, Thành Nghị, Trần Hiểu, Cha Eun Woo...

Cô bị mỉa mai là "mỹ nhân chiêu trò nhất Cbiz". Việc Triệu Anh Tử liên tục có những hành động quá trớn, phát ngôn gây sốc làm ảnh hưởng tới uy tín và danh tiếng của người khác, khiến không ít khán giả phải yêu cầu cơ quan quản lý văn hóa xử phạt cấm sóng, xóa bỏ tài khoản MXH của Triệu Anh Tử vì cô liên tục vi phạm quy định về trật tự công cộng, lan truyền tin giả trên không gian mạng.

Khán giả xứ tỷ dân nhiều lần đòi đuổi Triệu Anh Tử khỏi showbiz. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu