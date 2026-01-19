Bắt gặp cặp đôi ngôn tình vô tư thân mật giữa chốn đông người: Nhà gái đẹp phát sáng, nhà trai là đệ nhất tổng tài

Ngay lúc này, mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc thân mật của Trần Tinh Húc và Vương Ngọc Văn trên sân băng. Giữa không gian đông người, cả hai không ngần ngại dành cho nhau những cử chỉ gần gũi, tương tác ngọt ngào khiến netizen được phen "quắn quéo", liên tục chia sẻ và bàn tán sôi nổi.

Cho những ai chưa biết, thực tế thì Trần Tinh Húc và Vương Ngọc Văn ghi hình tư liệu tuyên truyền cho bộ phim Một Tình Yêu Bất Ngờ Đến. Dù không phải yêu thật, thế nhưng sự thân thiết, phản ứng hóa học tự nhiên và đầy ăn ý giữa hai người vẫn khiến cư dân mạng không khỏi mong chờ vào màn kết hợp lần này.

Nụ hôn ngọt ngào của Trần Tinh Húc và Vương Ngọc Văn khiến netizen quắn quéo.

Đứng cạnh nhau, Vương Ngọc Văn gây ấn tượng với nhan sắc đẹp phát sáng, gần gũi nhưng không kém phần cuốn hút. Trong khi đó, Trần Tinh Húc lại toát lên vẻ nam tính đúng chuẩn tổng tài ngôn tình, hình ảnh giúp anh chàng ghi điểm mạnh mẽ ở bộ phim Yết Hí đang phát sóng.

Bình luận của netizen:

- Nói luôn bao nhiêu cảnh hôn, haha.

- Ai chê thì chê chứ hóng đôi này, tại đẹp hết cả 2 á.

- Không biết cậu này thế nào nhưng vẫn hóng phim dù chả fan của ai, thấy cô Văn xinh đẹp là thích.

- Không fan mà lướt Weibo không kìm lòng được vẫn lưu về máy, biết đâu xem phim xong thích lại thành fan.

- Tui mê đôi này lắm nè.

Một Tình Yêu Bất Ngờ Đến là dự án ngôn tình mang màu sắc xuyên không thú vị. Phim xoay quanh Khâu Hoan Nhi, một blogger tình cảm ở năm 2025 vô tình xuyên vào thế giới tiểu thuyết, nơi cô gặp Cao Hải Minh - vị tổng tài bá đạo của năm 1999. Đây là một người đàn ông bên ngoài tưởng chừng trong sáng nhưng bên trong lại đầy toan tính. Cuộc đấu trí giữa hai con người thông minh ban đầu giống như mèo vờn chuột lại dần biến thành một mối quan hệ đầy cảm xúc.

Vương Ngọc Văn và Trần Tinh Húc trong phim Một Tình Yêu Bất Ngờ Đến.

Từ mục tiêu ban đầu là tìm mọi cách chinh phục nam chính để có thể trở về thế giới thực, Khâu Hoan Nhi dần nhận ra bản thân đã lún sâu vào câu chuyện này, không nỡ rời đi. Tình yêu nảy sinh giữa những chiêu trò, hiểu lầm và cảm xúc giằng xé. Cuối cùng, người xem sẽ phải đặt ra câu hỏi: Liệu người có tình cuối cùng có thể ở bên nhau?

Với ngoại hình đẹp đôi, phản ứng hóa học ngọt ngào cùng kịch bản hấp dẫn, Một Tình Yêu Bất Ngờ Đến đang được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những bộ phim ngôn tình đáng chú ý trong thời gian tới. Thời gian gần đây, xuất hiện thông tin phim sẽ sớm ra mắt khán giả. Có khả năng đây sẽ là tác phẩm tiếp theo của Trần Tinh Húc được lên sóng sau Yết Hí.