Nam bệnh nhân (66 tuổi, Đắc Lắk) được chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) đa ổ từ đầu năm 2025 trên nền xơ gan. Ngay thời điểm phát hiện, bệnh ở giai đoạn tiến triển với nhiều ổ tổn thương trong gan, đồng thời di căn phổi, di căn xương và xuất hiện huyết khối tĩnh mạch cửa.

Tháng 3/2026, bệnh nhân đến khám tại Trung tâm Phẫu thuật Gan mật và Tiêu hóa (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) trong tình trạng bụng chướng do cổ trướng, xuất huyết tiêu hóa, nhiễm trùng toàn thân và suy thận mức độ nhẹ.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính ghi nhận gan phải có nhiều tổn thương lan tỏa, kèm huyết khối thân chung tĩnh mạch cửa. Phổi và xương sườn cũng xuất hiện các tổn thương di căn.

ThS.BSNT Dương Thị Hường (Trung tâm Phẫu thuật Gan mật và Tiêu hóa) cho biết: “Mục tiêu ưu tiên trước tiên là kiểm soát tình trạng nhiễm trùng, hồi phục và ổn định chức năng gan, thận, đồng thời nâng cao thể trạng trước khi điều trị đặc hiệu”.

Sau khi tình trạng toàn thân ổn định, các chỉ số sinh tồn và chức năng tạng trong giới hạn an toàn, người bệnh được chỉ định tiếp cận liệu pháp điều trị miễn dịch theo phác đồ STRIDE. Quá trình truyền thuốc diễn ra thuận lợi, bệnh nhân đáp ứng tốt, không ghi nhận các tác dụng phụ nghiêm trọng và được xuất viện để theo dõi ngoại trú.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân.

Chỉ sau 2 chu kỳ điều trị, nhiều tín hiệu khả quan được ghi nhận. Chức năng gan cải thiện rõ rệt, người bệnh ăn uống tốt hơn và tăng 3 kg chỉ trong vòng 4 tuần. Đặc biệt, các chỉ số phản ánh hoạt động của khối u gan đều giảm về gần ngưỡng bình thường, cho thấy người bệnh đang đáp ứng tốt với phác đồ miễn dịch.

Song song đó, hình ảnh chụp cắt lớp vi tính cho thấy các tổn thương tại gan có xu hướng thu nhỏ và thuyên giảm. Theo chia sẻ của người bệnh, ngay sau chu kỳ điều trị đầu tiên, khối lồi vùng xương sườn trước đây gần như không còn sờ thấy rõ, cảm giác đau cũng giảm đáng kể.

ThS.BSNT Dương Thị Hường khẳng định, dù đây là những tín hiệu rất tích cực, nhưng ung thư gan giai đoạn tiến triển vẫn là bệnh lý nặng, người bệnh cần tiếp tục được theo dõi sát để đánh giá đáp ứng điều trị lâu dài. Không phải mọi trường hợp đều có đáp ứng giống nhau, nhưng việc cải thiện đồng thời về thể trạng, triệu chứng lâm sàng, chức năng gan, các chỉ điểm ung thư và hình ảnh học là cơ sở quan trọng để tiếp tục duy trì chiến lược điều trị.

Thông tin thêm về giải pháp điều trị này, BSCKII Nguyễn Trường Giang - Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Gan mật và Tiêu hóa cho biết, phác đồ STRIDE là một trong những chiến lược điều trị miễn dịch mới dành cho bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan không còn khả năng phẫu thuật. Đây là một trong những bước tiến y học quan trọng giúp mở thêm cơ hội điều trị cho nhiều người bệnh ung thư gan giai đoạn tiến triển.

BSCKII Nguyễn Trường Giang khuyến cáo, viêm gan B, viêm gan C và xơ gan là những yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến ung thư gan. Người mắc các bệnh lý này cần được theo dõi định kỳ, siêu âm gan và làm các xét nghiệm tầm soát theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa để phát hiện bệnh từ giai đoạn sớm.

Khi được chẩn đoán ung thư gan, người bệnh cần được đánh giá đầy đủ giai đoạn bệnh và điều trị tại các trung tâm chuyên sâu có khả năng phối hợp đa chuyên khoa. Việc lựa chọn đúng phương pháp điều trị và theo dõi sát trong suốt quá trình điều trị có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kéo dài thời gian sống và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.