Bước vào sàn đấu King Of Rap ở tuổi 17, không ai nghĩ 1 gương mặt trẻ tuổi nhưng bản lĩnh như Captain Boy lại từng có xuất phát điểm là ca sĩ. Anh chàng từng tham gia Giọng Hát Việt Nhí 2015 nhưng phải dừng chân sớm. Bẵng đi thời gian dài học thanh nhạc, Captain Boy trở lại theo con đường rap. Năm 2023, anh chàng trở thành “gà cưng” team HLV B Ray tại Rap Việt mùa 3, tạo đà bật để ghi dấu ấn ở show Anh Trai Say Hi. Dù không có mặt trong đội hình chiến thắng nhưng Captain Boy cũng xây dựng cho mình lượng fan cứng nhất định.

Netizen không khỏi lo lắng trước tình trạng sức khỏe của nam rapper trẻ tuổi

Mới đây, một tài khoản trên MXH Threads đã đăng tải dòng trạng thái liên quan đến Captain Boy khiến netizen dậy sóng phẫn nộ. Cụ thể, tài khoản này gửi lời xin lỗi tới nam rapper trẻ vì đã tặng anh chiếc bánh được chính tay “chủ thớt” bỏ nước mắm vào. Người này còn thừa nhận đã có những hành động và lời nói không đúng mực, cảm thấy vô cùng hối hận. Lời cuối, “chủ thớt” mong muốn FC Cừu Có Cánh tha thứ cho những lỗi lầm để trở nên tốt hơn trong tương lai.

Nguyên văn bài viết: Em xin chân thành gửi lời xin lỗi đến anh Captain Boy vì sự cố khi làm bánh và vô tình đổ nước mắm vào, khiến món ăn trở nên không hợp lý và ảnh hưởng đến sức khỏe của anh. Em thật sự rất hối hận và cảm thấy vô cùng có lỗi vì sự thiếu cẩn thận của mình. Em hiểu rằng sự việc này không chỉ làm anh không hài lòng mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của anh, điều đó thực sự khiến em cảm thấy rất tồi tệ. Em xin lỗi vì đã vậy. Mong rằng anh và các chị cừu sẽ tha thứ cho em. Em xin chân thành xin lỗi các chị cừu vì những hành động và lời nói không đúng mực của mình. Em nhận ra rằng mình đã có những thiếu sót và làm cho các chị không vui hoặc cảm thấy khó chịu. Em rất tiếc vì đã để mọi việc trở nên như vậy và xin các chị tha thứ. Em hứa sẽ cố gắng để làm tốt hơn trong tương lai và luôn cư xử một cách tôn trọng và ân cần hơn với các chị. Hy vọng các chị sẽ cảm nhận được sự chân thành trong lời xin lỗi này.

Team qua đường đang chưa hiểu chuyện gì thì cộng đồng fan Captain Boy đã ùa vào bài đăng, bóc mẽ sự giả dối và thất đức của tài khoản này. Không phải sơ ý như đã nói, người này bị tố cố tình đổ nước mắm vào phần bánh đã bị hỏng trước đó và đem tặng cho em út show Anh Trai Say Hi tại một sự kiện vào tháng 11 năm ngoái.

Được biết, người đứng sau tài khoản này từng là thành viên trong gia đình Cừu Có Cánh nhưng sau đó đã “dứt áo ra đi” không rõ lý do. Từ đó, loạt tin đồn, tiếng xấu do người này lan truyền đã ảnh hưởng không ít tới nội bộ FC lẫn danh tiếng Captain Boy. Theo những bằng chứng được người trong cuộc chụp lại, lời lẽ và phát ngôn của “cựu Cừu” vô cùng khó nghe và tục tĩu.



Không những không hối lỗi về những hành vi khó chấp nhận, người này còn tỏ vẻ thách thức khi bị một bộ phận fan vạch trần về chiếc bánh nước mắm, thậm chí còn đe dọa sẽ… bỏ thuốc xổ vào mẻ bánh sau.

Không hối lỗi với những gì mình đã làm, người này còn đe dọa sẽ trộn thuốc xổ vào chiếc bánh tiếp theo

Tuy nước mắm là loại gia vị quen thuộc trong mỗi bữa ăn gia đình Việt nhưng sử dụng liều lượng lớn, chưa kể là trong quá trình làm bánh, sẽ dẫn đến ngộ độc thực phẩm hay hậu quả nghiêm trọng hơn. Chưa kể, chiếc bánh sẽ vô cùng nguy hiểm đối với người bị bệnh dạ dày. Việc này bị lên án là hành vi đầu độc, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đã qua 3 tháng kể từ sự kiện kia và tình trạng sức khỏe của Captain Boy vẫn ổn định.



Netizen không khỏi sốc trước thông tin này, cảm thấy khó tin trước suy nghĩ lẫn hành động lệch lạc của chủ tài khoản. Dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ, phê phán chủ tài khoản coi rẻ sức khỏe và tính mạng người khác. Một số ý kiến lo lắng không biết Captain Boy đã ăn chiếc bánh đó hay chưa.

Captain Boy hiện đang nhận về sự quan tâm lớn từ fan và cả người qua đường

Sau khi thông tin này được đăng tải khiến fan vô cùng lo lắng và phẫn nộ, phía Captain Boy cũng nhanh chóng lên tiếng phản hồi: "Để việc tiếp nhận quà được thuận tiện hơn, ê-kíp xin phép không nhận các món quà là đồ ăn, thức uống dưới mọi hình thức. Mong mọi người thông cảm và tiếp tục thể hiện tình cảm theo nhiều những cách ý nghĩa khác".

Sự việc này dấy lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ và quy trình kiểm tra quà tặng, đồ ăn thức uống được fan gửi đến cho idol. Trước đây và hiện tại, showbiz Việt vẫn còn khá thoáng về việc nghệ sĩ nhận đồ ăn thức uống từ fan. Khi làn sóng văn hóa thần tượng rầm rộ 1 năm trở lại đây, những trường hợp đầu độc idol tưởng như chỉ có ở những quốc gia khác, giờ đây lại xuất hiện một cách đáng sợ vô cùng ở Việt Nam.

Từ xu hướng đu idol Việt đang ngày một phổ biến tại thị trường quốc nội, người hâm mộ nên rạch ròi giữa thần tượng nghệ sĩ và tôn thờ nghệ sĩ tới mức cực đoan. Chưa bàn đến anti, không ít những trường hợp tuyệt đối hóa thần tượng gây tổn thương tới người nghệ sĩ, tổn hại tới phẩm giá và nhân cách bản thân, xa rời các giá trị văn hóa truyền thống. Lún sâu dần, những cá nhân mụ mị, thiếu tỉnh táo sẽ dễ bị che mắt, rơi vào cạm bẫy hoặc đơn giản là đánh mất chính mình.

Việc hâm mộ thần tượng là không sai nhưng fan nên thể hiện sự tôn trọng tới idol và chính bản thân mình. Nếu fan không thể thực hiện điều tối thiểu như vậy thì những gì anti - thành phần bất chấp vượt qua mọi rào cản đạo đức để bêu rếu, chà đạp hay gây hại người khác, sẵn sàng làm là vấn đề khó tưởng tượng nổi.

Ví dụ tiêu biểu nhất là Yunho - trưởng nhóm DBSK đã từng bị antifan giả danh tặng chai nước cam pha lẫn với keo siêu dính. Hậu quả là anh chàng được chuẩn đoán tổn thương dạ dày, cổ họng và di chứng nghiêm trọng dẫn đến tràn thực quản. Tương tự như trường hợp đề cập trong bài, từ fan "quay gót" sang anti chỉ vì thấy "ngứa mắt" mà không ngần ngại "đầu độc" Captain Boy, là lời cảnh tỉnh cho những người mang danh anti rằng anti cũng phải có văn hóa và dừng lại ở giới hạn đạo đức.