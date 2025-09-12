Nhiều người chỉ biết thuốc lá là “kẻ thù” của phổi, gan hay dạ dày mà quên rằng nó cũng là sát thủ của hệ sinh sản nam giới. Khi khói thuốc đi vào cơ thể, hàng ngàn độc tố sẽ tấn công tế bào Leydig - là nơi sản xuất testosterone, khiến hormone nam suy giảm, gây rối loạn cương dương và làm tinh trùng yếu đi. Một số nghiên cứu còn chỉ ra, hút thuốc kéo dài khiến số lượng tinh binh sụt giảm đáng kể, khả năng di chuyển đến gặp trứng cũng kém hiệu quả hơn.

Thế nhưng, không chỉ thuốc lá mới gây ra “thảm họa” cho vùng kín. Hai loại thực phẩm quen thuộc sau đây còn được giới chuyên gia cảnh báo có sức tàn phá hệ sinh sản của đàn ông nhanh hơn nhiều nếu tiêu thụ quá đà:

1. Thực phẩm giàu chất béo

Theo các chuyên gia nam học, chế độ ăn dư thừa chất béo, đặc biệt là chất béo bão hòa từ các món chiên rán, đồ nướng sẽ cản trở mạnh mẽ quá trình sinh tinh. Khi cơ thể tích tụ quá nhiều lipid, mạch máu bị xơ vữa, lưu thông kém, dẫn đến rối loạn cương dương.

Nam giới béo phì còn gặp tình trạng men aromatase hoạt động quá mức, chuyển testosterone thành estrogen. Hậu quả là hormone nam giảm, hormone nữ lại tăng, dẫn đến giảm ham muốn, rối loạn cương và số lượng tinh trùng sụt giảm. Không dừng lại ở đó, dung nạp nhiều chất béo còn kéo theo tiểu đường, mỡ máu, huyết áp cao... Trong khi tất cả đều là kẻ thù của đời sống tình dục.

Một vấn đề khác ít người biết là khi chế biến các món chiên rán ở nhiệt độ cao, dầu mỡ sản sinh acrylamide. Chất này đã được chứng minh có khả năng gây ung thư và làm suy yếu tinh trùng. Điều này khiến khả năng sinh sản của nam giới càng thêm tổn hại.

2. Đồ uống chứa cồn

Rượu bia vốn được coi như “chất xúc tác” cho cuộc vui nhưng lạm dụng lâu dài lại âm thầm phá hỏng sức khỏe sinh sản. Uống quá nhiều rượu bia khiến testosterone suy giảm, trong khi estrogen tăng cao bất thường. Nội tiết tố đảo lộn sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng, gây giảm ham muốn và rối loạn cương.

Nghiên cứu của Đại học California, Los Angeles (Mỹ) từng chỉ ra, đàn ông uống nhiều rượu bia có số lượng tinh trùng thấp hơn 20% so với người không uống. Không chỉ vậy, tinh hoàn còn dễ bị teo lại do mất dần khả năng sản xuất hormone. Về ngắn hạn, rượu bia khiến đàn ông khó đạt cực khoái, cương kém, nhưng về lâu dài nó có thể đẩy nhanh nguy cơ vô sinh.

Các chuyên gia cũng lưu ý thêm, ngoài testosterone, uống nhiều bia rượu còn làm giảm nồng độ Globulin - là protein vận chuyển hormone giới tính. Điều này khiến tinh trùng khó phát triển đầy đủ, giảm sức bơi và khó gặp trứng để thụ tinh.

Ngoài đồ uống có cồn và thực phẩm giàu chất béo, nam giới cũng nên tránh thức khuya kéo dài, lạm dụng đồ ngọt, ít vận động hay sử dụng chất kích thích. Những thói quen này không chỉ làm suy giảm testosterone, mà còn khiến tinh trùng yếu đi, tăng nguy cơ vô sinh sớm.

Nguồn và ảnh: Sohu, Express