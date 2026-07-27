Zendaya thủ vai nữ thần Athena trong Odyssey tiết lộ bí quyết tập luyện, chế độ ăn uống hàng ngày giúp cô xuất hiện rạng ngời trên thảm đỏ

Odyssey đang khuynh đảo phòng vé toàn đầu. Và một trong những gương mặt được chú ý trong phim là Zendaya thủ vai nữ thần Athena. Bên cạnh kỹ năng diễn xuất tuyệt vời và gu thẩm mỹ tinh tế, vóc dáng khỏe mạnh, săn chắc và nguồn năng lượng dồi dào của cô cũng tạo nên sự tò mò: làm thế nào cô ấy duy trì được thể trạng đỉnh cao như vậy?

Zendaya thừa nhận rằng cô không phải là "người đam mê thể dục" và thậm chí không đến phòng tập mỗi ngày. Đối với cô, chìa khóa để duy trì việc tập luyện là tìm thấy niềm vui và giải tỏa căng thẳng, thay vì tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân.

1. Hãy hình thành thói quen tập thể dục từ thời thơ ấu

Zendaya tiết lộ rằng cha cô chính là giáo viên thể dục của cô. Từ nhỏ, cha cô đã giới thiệu cho cô những môn thể thao thông qua các trò chơi vui nhộn và cả khiêu vũ salsa, điều này giúp cô hình thành ấn tượng tích cực về hoạt động thể chất.

2. Nhảy múa là cách đốt cháy calo hiệu quả nhất

Từ lần đầu xuất hiện trên chương trình "Shake It Up" của Disney Channel đến việc giành vị trí thứ hai trong cuộc thi "Dancing With The Stars" năm 2013, khiêu vũ luôn là hình thức tập luyện yêu thích của Zendaya. "Tôi thực sự thích bất cứ điều gì liên quan đến khiêu vũ hoặc biên đạo, và đó là cách tôi tập thể dục”.

Để thể hiện chính xác phong thái chuyên nghiệp của nhân vật trong phim, Zendaya đã thể hiện một thái độ vô cùng tận tâm. Để vào vai thần đồng quần vợt trong "The Challenger", cô đã trải qua ba tháng huấn luyện quần vợt chuyên sâu cùng dàn diễn viên và đoàn làm phim, dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên huyền thoại Brad Gilbert, người từng xếp hạng thứ tư thế giới.

Ban đầu, cô ấy cảm thấy vô cùng lo lắng khi chơi tennis, nhưng sau đó đã thay đổi suy nghĩ, coi các động tác trong tennis như "vũ đạo", và luyện tập bằng cách quan sát các bước và chi tiết chuyển động của các diễn viên đóng thế. Đạo diễn Luca Guadagnino hết lời khen ngợi cô, nói rằng vì các động tác của cô rất chuyên nghiệp nên hầu như không cần đến diễn viên đóng thế trong quá trình dựng phim.

3. Đi bộ có thể cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần

Khi đối mặt với áp lực từ giới săn ảnh hay sự chú ý của công chúng, tập thể dục trở thành một cách quan trọng để cô ấy điều chỉnh sức khỏe tinh thần (thúc đẩy giải phóng serotonin và dopamine). Đôi khi, chỉ cần một cuộc dạo bộ dài với chú chó yêu quý của mình cũng đủ để giúp cô ấy lấy lại tâm trạng tốt.

4. Huấn luyện tại nhà hiệu quả cao

Huấn luyện viên cá nhân của cô ấy cũng giúp cô ấy sắp xếp các bài tập ngắn, cường độ cao, bao gồm hít xà TRX, plank trên bóng yoga, gập bụng, chống đẩy và squat.

Trong đó, TRX là một phương pháp tập luyện sử dụng dây treo để rèn luyện trọng lượng cơ thể. Có nguồn gốc từ lực lượng đặc nhiệm hải quân SEAL của Mỹ, phương pháp này rất đơn giản, chỉ cần cố định một sợi dây nylon vào điểm neo và điều chỉnh góc độ cũng như trọng tâm cơ thể để tự do thay đổi cường độ bài tập. Lợi ích của TRX bao gồm cải thiện đáng kể sự ổn định và sức mạnh của các cơ vùng bụng, giúp xây dựng cơ bắp, đốt cháy mỡ thừa và giảm nguy cơ chấn thương thể thao, rất phù hợp cho mọi trình độ thể lực.

5. Thói quen ăn uống: hãy lắng nghe trái tim mình, tránh ăn kiêng khắc nghiệt

Zendaya tiết lộ rằng cô không đặc biệt thích bữa sáng truyền thống, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không thích các món ăn sáng. "Tôi chưa bao giờ là người thích ăn sáng. Tôi thích các món ăn sáng, nhưng không phải vào giờ ăn sáng”, cô cười nói trong một cuộc phỏng vấn trước đây. Đối với cô, bữa sáng luôn phải có món yêu thích của mình - Nutella.

Cho dù đó là bánh muffin hay trái cây tươi, một chút Nutella béo ngậy sẽ làm cho bữa ăn trở nên thực sự ấm áp và ngon miệng. Cô cũng tiết lộ rằng cô hoàn toàn không uống cà phê; caffeine không giúp cô tăng năng lượng, vì vậy cô thích uống nhiều nước hơn là Americano hay latte.

Không giống như chế độ ăn kiêng của người nổi tiếng thường hạn chế calo nghiêm ngặt, Zendaya không bao giờ kìm nén tình yêu của mình dành cho đồ ngọt; cô từng tiết lộ rằng mình là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của kem.

Năm 11 tuổi, cô quyết định trở thành người ăn chay sau khi xem những thước phim về lò mổ và nảy sinh tình yêu thương đối với động vật. Tuy nhiên, cô ấy vẫn thường nói đùa rằng mình là "người ăn chay nhưng không thực sự thích ăn rau", vì vậy cách chính để cô ấy ăn rau là thông qua món "salad cơm" mùa hè đặc biệt. Món ăn này dễ làm, tươi mát và nhẹ nhàng, rất thích hợp để chuẩn bị trước và bảo quản trong tủ lạnh vào mùa hè.

6. Công thức làm món “salad cơm”: nhất định phải thử dành cho những ai muốn có vóc dáng thon gọn hơn

Món salad cơm mùa hè của Zendaya sử dụng gạo lứt giàu chất xơ làm nền, kết hợp với nhiều loại rau củ nhiều màu sắc giàu dinh dưỡng (bí ngòi, cà rốt, nấm và hành tây), tạo nên một bữa ăn cân bằng, ít chất béo, giàu chất xơ và giàu chất chống oxy hóa. Gạo lứt là một loại ngũ cốc nguyên hạt có chỉ số đường huyết thấp, giàu carbohydrate phức tạp và chất xơ, cung cấp năng lượng bền vững và ổn định, đồng thời duy trì cảm giác no lâu, giúp kiểm soát lượng đường trong máu và hỗ trợ nhu động ruột.

Các loại rau ăn kèm cung cấp dồi dào vitamin A và C, kali và chất xơ, giúp giảm viêm mãn tính và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Quá trình nấu nướng sử dụng dầu ô liu chứa axit béo không bão hòa đơn, cùng với nước dùng rau củ và nước cốt chanh để thay thế các loại nước sốt đặc giàu calo. Điều này không chỉ giúp hấp thụ các vitamin tan trong chất béo mà còn giảm đáng kể lượng calo và chất béo bão hòa, đồng thời bổ sung cho cơ thể các vi chất dinh dưỡng chất lượng cao, lý tưởng cho những người muốn duy trì vóc dáng thon gọn và hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Nguyên liệu: 2 cốc gạo lứt nấu nhanh; 2 cốc nước dùng rau củ (để thay nước nấu cơm); 1 muỗng canh dầu ô liu; 1 củ hành tây (thái hạt lựu); 1 quả dưa chuột (thái hạt lựu); 1 gói nấm thái lát (khoảng 227g); 2 củ cà rốt (bào sợi).

Gia vị và thảo mộc gồm: 1-2 muỗng canh dầu ô liu (để xào và trộn với cơm); 1 muỗng canh nước cốt chanh (để tạo vị ngọt và tươi mát); muối và tiêu đen nêm vừa ăn.

Các bước nấu:

- Nấu cơm bằng nước dùng: Nấu cơm theo hướng dẫn trên bao bì gạo, nhưng thay nước bằng lượng nước dùng rau củ tương đương. Sau khi cơm chín, để cơm sang một bên.

- Xào rau củ: Làm nóng dầu ô liu trong chảo, cho tất cả các loại rau củ đã thái nhỏ (hành tây, bí ngòi, nấm thái lát và cà rốt bào sợi) vào, xào trên lửa lớn khoảng 3 phút.

- Để món ăn thêm đậm đà hương vị: Cho cơm gạo lứt đã nấu chín vào chảo và trộn đều với rau củ. Vặn lửa vừa và tiếp tục xào trong 5 phút. Sau đó, giảm lửa nhỏ và tiếp tục đun cho đến khi cơm nóng đều.

- Nêm nếm và bảo quản lạnh: Sau khi tắt bếp, thêm 2 thìa cà phê nước cốt chanh, và nêm muối và tiêu đen cho vừa ăn.

Bạn có thể ăn ngay sau khi trộn, nhưng Zendaya khuyên nên để trong tủ lạnh 30 phút trước khi ăn để cơm ngấm hương thơm của chanh và rau củ, giúp món ăn thêm tươi mát và ngon miệng!

Triết lý ăn uống của Zendaya cho chúng ta thấy rằng chìa khóa để duy trì vẻ ngoài rạng rỡ không nhất thiết phải là chế độ ăn kiêng khắc nghiệt hay các chế độ sức khỏe phức tạp. Tìm được sự cân bằng phù hợp với cơ thể, chấp nhận sở thích của bản thân và duy trì tâm trạng tốt mới là những bí quyết làm đẹp tự nhiên nhất.

Nguồn và ảnh: HK01