Không chỉ ít vận động làm xương lão hóa nhanh hơn, quá trình này còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến ngoại hình. Theo TS. Hiroaki Ota, Giám đốc đặc biệt Trung tâm Y khoa Đại học Y Kawasaki (Nhật Bản), nếp nhăn và tình trạng da chùng nhão trên khuôn mặt nhiều khi không chỉ do da lão hóa mà còn bắt nguồn từ sự mỏng đi của hệ thống xương mặt.

Khi phần xương nâng đỡ suy yếu, lớp da và cơ phía trên sẽ mất điểm tựa, từ đó dễ bị chảy xệ và hình thành nếp nhăn. Hiện tượng này đặc biệt rõ ở phụ nữ sau mãn kinh, bởi sự sụt giảm estrogen khiến tốc độ mất xương diễn ra nhanh hơn. Thậm chí, xương hàm dưới có thể bắt đầu co nhỏ ngay từ sau tuổi 40.

Để giúp bảo vệ hệ xương, nhóm 20 chuyên gia gồm bác sĩ chỉnh hình, sản phụ khoa, da liễu, nha khoa và chuyên gia dinh dưỡng tại Nhật Bản đã bình chọn những thực phẩm được đánh giá tốt nhất cho sức khỏe xương năm 2026. Trong danh sách có cá hồi, sữa, natto (đậu nành lên men) cùng nhiều thực phẩm quen thuộc khác. Theo các chuyên gia, đây không chỉ là những món ăn tốt cho hệ xương mà còn góp phần duy trì vẻ ngoài trẻ trung.

Vì sao xương lão hóa khiến khuôn mặt già đi?

TS. Hiroaki Ota cho biết phụ nữ lớn tuổi dễ bị ảnh hưởng bởi tình trạng mất xương hơn nam giới.

"Phụ nữ vốn có khối lượng xương thấp hơn. Sau mãn kinh, lượng hormone nữ tham gia vào quá trình chuyển hóa xương giảm mạnh, khiến tốc độ lão hóa xương tăng lên."

Ông cho biết nhiều người không nhận ra rằng cấu trúc xương cũng quyết định đáng kể đến hình dáng khuôn mặt. Khi xương mặt mỏng dần theo tuổi tác, lớp cơ và da bên trên sẽ mất đi sự nâng đỡ, dẫn đến chảy xệ và xuất hiện nếp nhăn. Riêng xương hàm dưới bắt đầu lão hóa từ khoảng tuổi 40, vì vậy việc chăm sóc xương nên được thực hiện càng sớm càng tốt.

Dưới đây là 10 thực phẩm được nhóm 20 chuyên gia khuyến nghị để hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa xương.

10. Cá mòi đóng hộp

Cá mòi chứa nhiều canxi, vitamin D cùng các khoáng chất cần thiết cho quá trình hình thành và duy trì xương chắc khỏe. Ưu điểm là có thể ăn cả phần xương mềm nên lượng canxi hấp thu cao hơn. Chuyên gia khuyến nghị dùng như món ăn kèm trong bữa chính thay vì ăn lúc bụng đói.

9. Đậu phụ

Đậu phụ giàu protein thực vật và isoflavone - hợp chất từ đậu nành có cấu trúc tương tự hormone estrogen. Dưỡng chất này được cho là có lợi trong việc hỗ trợ duy trì mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương ở phụ nữ.

8. Nấm hương

Nấm hương là nguồn cung cấp vitamin D tự nhiên khá dồi dào. Do vitamin D tan trong chất béo nên nấu cùng dầu ăn sẽ giúp cơ thể hấp thu tốt hơn. Đặc biệt, nấm hương khô có hàm lượng vitamin D cao hơn nấm tươi.

7. Tôm khô

Chỉ cần ăn một lượng nhỏ tôm khô cũng có thể bổ sung lượng canxi đáng kể. Đây là nguyên liệu quan trọng giúp hình thành xương và hỗ trợ cơ thể sử dụng vitamin D hiệu quả hơn.

6. Phô mai

Phô mai giàu canxi, protein chất lượng cao, vitamin K và magie - những dưỡng chất cần thiết để duy trì hệ xương khỏe mạnh. Theo các chuyên gia, phô mai Parmesan là loại có hàm lượng canxi cao nhất trong các loại phô mai.

5. Sữa chua

Ngoài canxi, sữa chua còn chứa lợi khuẩn như Lactobacillus và Bifidobacterium, giúp cải thiện hệ vi sinh đường ruột. Nhóm chuyên gia khuyến nghị nên ăn sữa chua khoảng một giờ sau bữa tối hoặc trước khi đi ngủ một giờ để tối ưu khả năng hấp thu canxi.

4. Cá cơm non

Cá cơm non cung cấp đồng thời canxi, vitamin D và magie - bộ ba dưỡng chất quan trọng đối với hệ xương. Khi ăn cùng các thực phẩm có vị chua như giấm hoặc chanh, khả năng hấp thu canxi có thể được cải thiện.

3. Cá hồi

Cá hồi là một trong những thực phẩm giàu vitamin D nhất. Một khẩu phần khoảng 80g đã gần đáp ứng nhu cầu vitamin D trong một ngày. Ngoài ra, cá hồi còn ít calo, giàu chất chống oxy hóa và axit béo omega-3. Nếu sử dụng cá hồi đóng hộp, một số dưỡng chất còn được cô đặc hơn.

2. Sữa

Một ly sữa khoảng 200ml cung cấp khoảng 220mg canxi với tỷ lệ hấp thu khá cao. Ngoài ra, sữa còn chứa tryptophan - axit amin tham gia vào quá trình tổng hợp serotonin và melatonin, có thể hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ.

1. Natto (đậu nành lên men)

Đứng đầu danh sách là natto, bởi thực phẩm này kết hợp đồng thời ba dưỡng chất quan trọng cho xương gồm canxi, vitamin K và protein. Vitamin K giúp tăng khả năng gắn và giữ canxi trong xương, trong khi isoflavone từ đậu nành cũng được đánh giá có lợi cho sức khỏe xương của phụ nữ. Các chuyên gia khuyến nghị có thể bổ sung natto vào bữa tối để tăng hiệu quả hỗ trợ sức khỏe xương.