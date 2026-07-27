Trời nóng, vận động nhiều hay làm việc ngoài trời khiến cơ thể đổ mồ hôi liên tục. Nhiều người có thói quen uống thật nhiều nước để bù lại lượng dịch đã mất, nhưng đây chưa phải là giải pháp đầy đủ. Khi đổ mồ hôi, cơ thể không chỉ mất nước mà còn thất thoát các chất điện giải quan trọng như natri, kali, magie... Trong đó, kali đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động của cơ bắp, thần kinh và tim mạch.

Nếu lượng kali giảm quá thấp, bạn có thể gặp phải các triệu chứng như mệt mỏi, yếu cơ, chuột rút, tim đập nhanh, chóng mặt hoặc giảm khả năng tập trung. Vì vậy, thay vì chỉ uống nước, hãy chú ý bổ sung thêm những thực phẩm giàu kali trong bữa ăn hằng ngày.

Nhóm thực phẩm giàu kali hơn chuối

Vì sao kali quan trọng vào mùa hè?

Kali là một khoáng chất thiết yếu giúp duy trì cân bằng chất lỏng trong cơ thể, điều hòa huyết áp, hỗ trợ dẫn truyền thần kinh và giúp cơ bắp co bóp bình thường. Khi thời tiết nắng nóng, lượng mồ hôi tiết ra nhiều hơn đồng nghĩa với việc kali cũng bị mất đi đáng kể.

Theo TS. Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, thời tiết nắng nóng khiến cơ thể mất nước và điện giải qua mồ hôi. Bên cạnh việc uống đủ nước, người dân cần xây dựng chế độ ăn đa dạng, tăng cường rau xanh, trái cây và các thực phẩm giàu kali để bù lượng khoáng chất đã mất, đặc biệt với người lao động ngoài trời hoặc thường xuyên vận động. (Nguồn: Báo Sức khỏe & Đời sống).

Tin vui là bạn không cần tìm đến những thực phẩm đắt tiền. Rất nhiều nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp Việt cũng chứa lượng kali dồi dào và có thể chế biến thành những món ăn thanh mát, phù hợp với mùa hè.

1. Bông cải xanh kết hợp tôm và lòng trắng trứng

Bông cải xanh (súp lơ xanh) là một trong những loại rau có hàm lượng kali khá cao, đồng thời còn giàu vitamin C, chất xơ và chất chống oxy hóa.

Kết hợp bông cải xanh với tôm và lòng trắng trứng sẽ tạo nên món ăn cân bằng dinh dưỡng. Tôm bổ sung protein chất lượng cao, ít chất béo, còn lòng trắng trứng giúp tăng lượng đạm mà không làm món ăn quá ngấy.

Bạn có thể luộc hoặc hấp bông cải xanh, sau đó xào nhanh cùng tôm và lòng trắng trứng để giữ được độ giòn và hàm lượng dinh dưỡng. Đây là món ăn nhẹ bụng nhưng vẫn đủ năng lượng cho những ngày nắng nóng.

2. Khoai tây và xà lách - bộ đôi giải nhiệt ngày hè

Nhắc đến thực phẩm giàu kali, khoai tây luôn nằm trong nhóm hàng đầu. Tuy nhiên, thay vì chỉ luộc hay chiên, bạn có thể biến tấu thành món salad thanh mát.

Khoai tây bào sợi chần sơ rồi trộn cùng xà lách giòn, cà chua, dưa leo và nước sốt tỏi hoặc sốt chanh sẽ tạo nên món ăn vừa ngon miệng vừa giúp giải nhiệt hiệu quả.

Không chỉ giàu kali, khoai tây còn cung cấp carbohydrate phức hợp giúp duy trì năng lượng ổn định. Trong khi đó, xà lách chứa nhiều nước và chất xơ, giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn trong thời tiết oi bức.

3. Bí ngô hấp hoặc nướng cùng trứng muối

Bí ngô không chỉ nổi tiếng nhờ hàm lượng beta-carotene mà còn là nguồn cung cấp kali đáng kể. Một trong những cách chế biến được nhiều người yêu thích là bí ngô nướng hoặc hấp rồi phủ sốt lòng đỏ trứng muối. Vị ngọt tự nhiên của bí ngô kết hợp với vị béo mặn của trứng muối tạo nên món ăn hấp dẫn, phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

Nếu muốn giảm lượng chất béo, bạn có thể hấp bí ngô rồi rắc thêm mè rang hoặc một ít phô mai ít béo thay vì dùng quá nhiều sốt.

4. Canh bí đao nấu ngô

Bí đao vốn được nhiều người lựa chọn trong thực đơn mùa hè nhờ chứa nhiều nước, ít calo và tạo cảm giác thanh mát. Khi kết hợp với ngô - loại thực phẩm giàu kali và chất xơ - món canh trở nên ngọt tự nhiên mà gần như không cần nêm quá nhiều gia vị.

Một bát canh bí đao nấu ngô trước bữa ăn vừa giúp bổ sung nước, vừa hỗ trợ tiêu hóa và mang lại cảm giác dễ chịu trong những ngày nhiệt độ tăng cao. Bạn cũng có thể cho thêm một ít cà rốt hoặc nấm để tăng hương vị và giá trị dinh dưỡng.

5. Canh rong biển đậu phụ

Rong biển là một trong những thực phẩm giàu kali, đồng thời chứa nhiều i-ốt, chất xơ và các khoáng chất cần thiết khác. Khi nấu cùng đậu phụ, món canh không chỉ thanh nhẹ mà còn bổ sung thêm protein thực vật và canxi.

Canh rong biển đậu phụ rất dễ chế biến, ít dầu mỡ và phù hợp với cả người lớn tuổi lẫn trẻ em. Đây cũng là lựa chọn lý tưởng cho bữa tối mùa hè khi nhiều người không muốn ăn các món quá nhiều chất béo.

Chỉ bổ sung kali thôi là chưa đủ

Các chuyên gia lưu ý rằng việc bổ sung kali nên đến từ thực phẩm tự nhiên thay vì tự ý sử dụng viên uống nếu không có chỉ định của bác sĩ. Bên cạnh đó, để hạn chế mất nước và điện giải trong mùa hè, bạn cũng nên:

- Uống nước đều đặn trong ngày, không chờ đến khi khát mới uống.

- Tăng cường rau xanh, trái cây tươi và các món canh.

- Hạn chế đồ uống có cồn, nước ngọt nhiều đường vì có thể khiến cơ thể mất nước nhiều hơn.

Nếu vận động cường độ cao hoặc lao động ngoài trời trong thời gian dài, có thể cân nhắc sử dụng dung dịch bù nước - điện giải theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Một chế độ ăn cân bằng kết hợp với việc uống đủ nước sẽ giúp cơ thể duy trì lượng điện giải ổn định, giảm cảm giác mệt mỏi, hạn chế chuột rút và thích nghi tốt hơn với thời tiết nắng nóng. Đừng đợi đến khi cơ thể lên tiếng bằng những cơn mỏi cơ hay tim đập nhanh mới nghĩ đến việc bổ sung kali. Chỉ cần thêm vài món ăn quen thuộc vào thực đơn mỗi ngày, bạn đã có thể giúp cơ thể khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng suốt mùa hè.