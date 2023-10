YouTuber "bóc phốt" sao Hàn vừa tự tử, cái chết của 1 nữ diễn viên bỗng bị lật lại vì mối liên hệ không ngờ

Vào ngày 12/10, cựu phóng viên giải trí chuyên "bóc phốt" showbiz Hàn Kim Yong Ho đã tự tử ở trong phòng khách sạn tại Busan. Kim Yong Ho điều hành kênh YouTube "Viện Garo Sero" nổi tiếng, từng "bóc phốt" nhiều ngôi sao như Jeon Ji Hyun, Han Ye Seul, Choi Ji Woo, Seo Ye Ji, Song Hye Kyo... Vào năm 2021, YouTuber này bị cảnh sát bắt sau hơn 10 lần bị kiện vì tội "bôi nhọ, xúc phạm danh dự người khác".

Sau khi Kim Yong Ho qua đời, netizen đã lật lại cái chết bi thảm của nữ diễn viên Oh In Hye. Oh In Hye tự tử vào ngày 14/9/2020 và cái chết của cô được cho là có liên quan đến Kim Yong Ho. Theo các bài đăng trên mạng xã hội Hàn Quốc, Oh In Hye nhận được sự chú ý sau màn hở bạo tại thảm đỏ Liên hoan phim Busan 2011. Kim Yong Ho lúc này dù đã có gia đình nhưng vẫn tiếp cận Oh In Hye và bắt đầu mối quan hệ tình cảm với cô.

Kim Yong Ho ngoại tình với Oh In Hye...

... sau khi cô nổi lên nhờ màn hở bạo tại LHP Busan 2011

Mối quan hệ của họ kéo dài tới 7 năm. Trong thời gian này, Kim Yong Ho giới thiệu Oh In Hye cho nhiều công ty, người giàu có và nhân vật có tầm ảnh hưởng trong làng giải trí. Cựu phóng viên giải trí còn gợi ý nữ diễn viên "phục vụ" những nhân vật này để tiến thân. Tuy nhiên sự nghiệp của Oh In Hye không thành công như mong đợi. Kim Yong Ho cuối cùng đã giới thiệu cô cho luật sư Huh Wang, người cùng điều hành kênh YouTube "Viện Garo Sero".

Luật sư Huh Wang và Kim Yong Ho cùng điều hành kênh YouTube chuyên "bóc phốt" người nổi tiếng

Giữa Oh In Hye và Huh Wang nảy sinh mối quan hệ thân mật. Tuy nhiên sau đó Oh In Hye phát hiện luật sư Huh Wang gọi mình là "công cụ xác thịt" trong cuộc nói chuyện với người khác. Nữ diễn viên cảm thấy bị phản bội sâu sắc nên đã kết liễu đời mình.

Trước khi tự tử, Oh In Hye đã đăng thư tuyệt mệnh lên trang cá nhân, gắn thẻ tên Huh Wang và viết: "Mọi người có thấy không? Người đàn ông đó đã đối xử với tôi như thế. Cho đến cuối cùng thì anh ta đã làm gì? Không nói gì và bắt tôi tự hiểu tại sao anh ta yêu tôi à? Đây là 1 tội ác. Thật lãng phí. Tôi sẽ trừng phạt anh ta, một kẻ kiêu ngạo đến thế này là cùng. Dường như không có lối thoát nhỉ? Tôi cũng buồn lắm". Nữ diễn viên quá cố còn bình luận thêm: "Anh đang xem đấy à, người chỉ coi tôi là công cụ?".

Thư tuyệt mệnh của Oh In Hye gắn tên Huh Wang

Trước khi qua đời 2 tháng, Oh In Hye từng tiết lộ trên kênh YouTube cá nhân: "Tôi không lấy lại được số tiền mà tôi cho người quen vay từ 2 năm trước". Theo đó, báo Hàn đã đặt nghi vấn chuyện tình - tiền với người đàn ông này có ảnh hưởng tiêu cực đến nữ diễn viên, khiến cô chọn cách giải thoát cực đoan là tự tử. Sau khi Oh In Hye qua đời, Huh Wang đã khóa toàn bộ tài khoản mạng xã hội.

Dù chưa có thêm bằng chứng cụ thể nhưng netizen cho rằng thư tuyệt mệnh của Oh In Hye đã làm sáng tỏ mọi chuyện. Từ đây, netizen đưa ra nhận định mối quan hệ giữa Oh In Hye và Kim Yong Ho - Huh Wang chính là tác nhân dẫn đến tấn bi kịch của nữ diễn viên. Tuy nhiên tất cả mới chỉ là suy đoán và chưa có kết luận chính thức.

Oh In Hye sinh năm 1984, đóng phim từ năm 2010 nhưng sự nghiệp không có nhiều khởi sắc. Tên tuổi cô gắn với chiếc váy đỏ hở bạo đầy tai tiếng tại Liên hoan phim Busan 2011. Cô qua đời năm 2020, hưởng dương 36 tuổi

Nguồn: Allkpop