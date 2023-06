Yoona trổ tài diễn xuất như thật ngay tại concert Taeyeon

Taeyeon vừa tổ chức 2 đêm concert thứ 5 mang tên The ODD Of LOVE tại KSPO DOME ở Công viên Olympic Seoul. Đây cũng là concert solo đầu tiên của Taeyeon sau khoảng hơn 3 năm kể từ Taeyeon Concert - The Unseen vào tháng 1/2020.

Taeyeon xinh đẹp trong concert solo The ODD Of LOVE tại Seoul, Hàn Quốc

Đặc biệt, các fan còn truyền tay đoạn clip “mặn mòi" đến từ Yoona khi “giục giã" cô chị Taeyeon ra biểu diễn. Cụ thể trước khi Taeyeon bước ra để biểu diễn, Sooyoung đã quay clip YoonA “diễn tiểu phẩm" gọi điện cho Taeyeon. Yoona nói: "Chị Taeyeon, chị phải ra nhanh lên. Các fan đang đợi chị đây này. Chị mau thay đồ rồi ra nhanh lên. Đây không phải là lần đầu tiên chị tổ chức concert mà. Chị mau ra ngoài nhanh đi, đã bao nhiêu phút rồi hả chị".



Khi Sooyoung chạm vào điện thoại để chứng minh rằng Yoona chỉ đang giả vờ, cô liền tiếp tục “diễn": "Bây giờ là 6h58 rồi đó". Các fan còn không khỏi phấn khích với dòng trạng thái của Sooyoung khi đăng tải clip lên Instagram: “Em ấy gọi gấp cho chị của em ra ngoài nhanh lên. Sao em diễn dữ vậy”.

Clip YoonA gọi điện “giục" Taeyeon ra sân khấu biểu diễn

Sooyoung đăng tải khoảnh khắc Yoona gọi điện cho Taeyeon

Trước đó đêm concert của Taeyeon được các fan bắt gặp nhiều ngôi sao nổi tiếng đã có mặt để ủng hộ Taeyeon như: Seungkwan, Vernon, Dino, Hoshi (SEVENTEEN), Karina, Winer (aespa), Yujin, Leeseo, Liz (IVE), Donghae, Eunhyuk (Super Junior), Taemin, Minho, Key (SHINee), Kim Jae Joong, diễn viên Ahn Bo Hyun và không thể thiếu các thành viên của SNSD như Seohyun, Yoona, Tiffany Young, Sooyoung và Hyoyeon…