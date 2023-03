Yoo Ah In sử dụng liều lượng propofol ở mức gần như gây chết người

Cảnh sát tiết lộ cách Yoo Ah In có thể sử dụng propofol theo thói quen mà không nhận bất kỳ sự nghi ngờ nào từ các bác sĩ. Theo MBC đưa tin vào ngày 2 tháng 3: "Cảnh sát đang nghi ngờ rằng Yoo Ah In đã nhận propofol cho các thủ tục đơn giản bằng cách phóng đại cơn đau và nhận thuốc an thần".

Phòng khám da liễu mà Yoo Ah In đến để điều trị da vào năm 2021 giải thích: "Yoo Ah In đã được chúng tôi chăm sóc. Tuy nhiên, anh ấy chỉ yêu cầu được tiêm thuốc an thần cho những thủ thuật gây đau đớn".

Được biết, giám đốc của phòng khám da liễu thậm chí còn gửi tin nhắn cho Yoo Ah In, nói với anh ấy: "Anh không nên sử dụng quá nhiều thuốc an thần" và "Đừng chuyển từ phòng khám này sang phòng khám khác".

Về việc này, đại diện của Yoo Ah In giải thích: "Yoo Ah In mắc bệnh ngoài da. Anh ấy mắc chứng "sợ kim tiêm" nên chỉ yêu cầu được gây tê trong quá trình điều trị". Tuy nhiên, cảnh sát đã nghi ngờ rằng Yoo Ah In đã cố tình yêu cầu gây mê khi ngủ.

Kết quả xét nghiệm máu cho thấy liều lượng propofol của Yoo Ah In và số lần anh ấy sử dụng chúng ở mức gần như gây chết người, càng gây sốc hơn nữa. Yoo Ah In đã sử dụng 4400 ml propofol chỉ trong năm 2021 và số lần lên tới tổng cộng 73 lần. Điều này được hiểu rằng trung bình khoảng 60 ml được sử dụng cho mỗi lần thăm khám. Thông thường, 15 đến 20 ml là lượng thích hợp để sử dụng khi thực hiện nội soi dạ dày, nhưng Yoo Ah In đã tiêm gấp ba lần mỗi lần.

Lượng propofol mà Yoo Ah In tiêm mỗi lần được cho là có thể gây chết người vì trước đây Michael Jackson đã chết sau khi nhận liên tục 50 ml propofol.

Ngoài ra, theo kết quả kiểm tra thực tế của Viện Điều tra Khoa học Quốc gia về tóc của Yoo Ah In, người ta đã xác nhận rằng bốn loại chất gây nghiện, chẳng hạn như propofol, cây gai dầu, cocaine và ketamine, đã được sử dụng cùng nhau. Phía Yoo Ah In không giải thích gì về cocaine mà chỉ giải thích rằng ketamine được dùng để gây ngủ và mục đích y tế.

Cảnh sát tuyên bố rằng Yoo Ah In hợp tác với cuộc điều tra và nói thêm: "Chúng tôi dự định sẽ triệu tập Yoo Ah In với tư cách là nghi phạm sớm nhất vào tuần tới để điều tra xem anh ta đã sử dụng ma túy như thế nào và có thể có đồng phạm như thế nào".