Cư dân mạng phản hồi việc Yoo Ah In bị bắt vì sử dụng chất cấm: "Anh ấy đã được cảnh sát cứu"

Theo các phương tiện truyền thông đưa tin vào ngày 25 tháng 2, Yoo Ah In được cho là đã tiêm propofol 73 lần chỉ trong một năm từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2021. Nam diễn viên bị cáo buộc đã sử dụng tổng cộng 4.400 ml propofol trong thời gian đó.



Sau khi thông tin trên được tiết lộ, cư dân mạng đã so sánh số lần tiêm propofol của Yoo Ah In với Ha Jung Woo - người được báo cáo là đã tiêm chất cấm này 19 lần trong khoảng thời gian 9 tháng. Phần lớn bình luận cho rằng Yoo Ah In đã cứu mạng anh khi bị bắt.

"Kết cục của việc lạm dụng propofol là một cái chết sớm. Anh ấy đã được cảnh sát cứu" - một cư dân mạng viết.

"Như thế là về cơ bản, anh ấy đã tiêm propofol ít nhất một lần một tuần và hút cỏ, ngoài lần sử dụng ma túy bất hợp pháp thứ ba. Tôi ngạc nhiên làm sao anh ấy có thể ra ngoài nơi công cộng giả vờ rằng mình không phê?" - một người khác bình luận.

"Hồi đó tôi nghĩ 19 lần trong 9 tháng là nhiều lắm rồi"; "Anh ấy gần như không bao giờ tỉnh táo với số lần sử dụng như thế"; "Chà, anh ấy gần như đã xuất hiện trong phần cáo phó"; "Anh ấy thật may mắn vì đã bị bắt sống với tốc độ sử dụng đó"; "Tôi ngạc nhiên làm thế nào anh ta có thể hoạt động bình thường với việc sử dụng ma túy nặng như vậy?"; "Anh ấy nên đi cai nghiện sau khi bị kết án"...

Trong khi đó, Yoo Ah In đã cho kết quả dương tính với propofol và cần sa cũng như một loại ma túy thứ ba không rõ nguồn gốc.