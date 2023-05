Yoo Ah In cuối cùng đã lộ diện, thái độ thay đổi hẳn tại Sở cảnh sát sau "tối hậu thư" từ cơ quan chức năng

Sau phiên triệu tập điều tra cáo buộc sử dụng chất cấm lần thứ nhất, Yoo Ah In tiếp tục có lịch triệu tập vào ngày 11/5 vừa qua. Tuy nhiên, nam diễn viên đã ngập ngừng quay xe về khi có quá nhiều phóng viên đứng chờ sẵn tại Đơn vị điều tra tội phạm ma túy của Cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul. Phía "ảnh đế" đưa ra yêu sách phải có lối đi riêng, đồng thời chỉ trích cảnh sát để lộ thông tin về buổi triệu tập.

Đến ngày 15/5, Yoo Ah In tiếp tục vắng mặt trong buổi triệu tập lần thứ 2. Điều này khiến phía cảnh sát phải đưa ra tuyên bố cứng rắn rằng nếu Yoo Ah In vẫn không xuất hiện, họ sẽ đưa ra lệnh bắt giữ. Sau thông báo của cảnh sát, Yoo Ah In đã có mặt tại cơ quan điều tra vào sáng nay (16/5). Lần này, nam diễn viên đi vào bằng lối cửa chính và có thái độ bình tĩnh hơn khi đối diện với truyền thông Hàn Quốc. Khi được hỏi về các cáo buộc, Yoo Ah In cho hay: "Tôi sẽ trung thực trong quá trình tham gia điều tra".

Yoo Ah In đã đến sở cảnh sát sau khi nhận được "tối hậu thư"

Trước đó vào tháng 2/2023, công chúng rúng động trước thông tin Yoo Ah In dương tính với 5 loại chất cấm gồm cần sa, Propofol, Ketamin, Cocain và Zolpidem. Trong quá trình điều tra, Yoo Ah In thừa nhận một phần cáo buộc lạm dụng cần sa, nhưng anh khẳng định việc dùng Propofol và Ketamine hoàn toàn hợp pháp để điều trị bệnh. Nam diễn viên cũng phủ nhận việc sử dụng cocain.

Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ 4 người bạn có liên quan đến Yoo Ah In, do bị nghi ngờ giúp nam tài tử tiếp xúc và sử dụng ma túy. Đây đều là những người đã nhập cảnh cùng với Yoo Ah In khi nam diễn viên đến Mỹ vào ngày 5/2. Thời điểm đó, tất cả nghi phạm này đều đóng vai trò nhân chứng hỗ trợ điều tra cho cảnh sát nhưng giờ đây đã bị bắt giữ vì dương tính với cần sa.

Từ tài tử quyền lực, Yoo Ah In giờ đây sụp đổ hình tượng vì dùng chất cấm

Nguồn: JTBC News