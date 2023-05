Yoo Ah In vẫn có khả năng trở lại showbiz hậu lùm xùm ma túy?

Tới thời điểm hiện tại, khán giả Hàn Quốc vẫn đồ dồn sự chú ý vào Yoo Ah In với cáo buộc sử dụng 4 loại ma túy bao gồm propofol, cần sa, cocaine và ketamine. Ngoài ra, nam tài tử còn tiếp tục bị tình nghi sử dụng loại ma túy thứ 5 - zolpidem. Mặc dù quá trình điều tra vẫn đang diễn ra nhưng cộng đồng mạng đã bắt đầu bàn tán về khả năng trở lại điện ảnh Hàn Quốc của "Ảnh đế".



Thực tế thì trước khi các cáo buộc ma túy nổ ra, Yoo Ah In đã vô cùng bận rộn với lịch trình ra mắt hàng loạt phim như The Match, High Five và Goodbye Earth. Trong khi việc phát hành các bộ phim này đã phải tạm hoãn do bê bối ma túy nhưng điều đó không có nghĩa các bộ phim sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn.

Trong quá khứ, nhiều người nổi tiếng cũng từng dính líu tới ma túy và phải trải qua giai đoạn tự kiểm điểm bản thân thế nhưng sau đó vẫn có thể quay trở lại với showbiz. Điển hình như trường hợp của nam diễn viên Ha Jung Woo. Anh từng bị phạt 22.650 USD vào tháng 9/2021 do sử dụng trái phép propofol. Sau một năm, Ha Jung Woo trở lại trong loạt phim Narco-Saints và vẫn không bị khán giả tẩy chay.

Ha Jung Woo vẫn trở lại thành công sau lùm xùm sử dụng ma túy. (Ảnh: Korea Herald)

Nam diễn viên Jung Seok Won cũng từng thú nhận với cảnh sát vào tháng 2/2018 rằng anh đã tới Australia để mua ma túy đá. Ở thời điểm đó, nam tài tử đang quay loạt phim Kingdom nhưng vẫn được phép quay tiếp do bộ phim đã gần hoàn thành. Đến tháng 1/2019, bộ phim được khởi chiếu.



Một trường hợp điển hình khác phải kể đến là T.O.P của BIG BANG. Trong một cuộc điều tra, nam thần tượng thú nhận đã sử dụng cần sa và sau đó đăng tải thư tay xin lỗi vào tháng 6/2017. Sau một thời gian vắng bóng, đến tháng 3/2018, anh tiếp tục tham gia cùng BIG BANG ra mắt ca khúc Flower Road. Cho đến thời điểm hiện tại, T.O.P đã được cộng đồng mạng tha thứ và tiếp tục hoạt động nghệ thuật.

T.O.P vẫn có thể trở lại cùng BIGBANG sau khi thừa nhận sử dụng cần sa vào năm 2017. (Ảnh: Getty Images)

Chính vì thế, nhiều người cho rằng Yoo Ah In cũng có thể trở lại showbiz, dù thời gian vắng bóng chắc chắn sẽ dài hơn do anh bị cáo buộc sử dụng 5 loại ma túy khác nhau.



"Vẫn còn quá sớm để có thể dự đoán về sự trở lại của Yoo Ah In ở thời điểm này. Chúng ta vẫn cần chờ kết quả điều tra", một quan chức trong ngành giải trí cho biết, "Nếu Yoo Ah In được xóa tội hoặc cuộc điều tra kết thúc nhanh chóng, anh ấy có thể trở lại sớm hơn".

(Ảnh: Allkpop)

Vị quan chức này sau đó cũng cho rằng vụ việc của ngôi sao Hellbound phức tạp và nghiêm trọng hơn hẳn do có liên quan tới nhiều loại ma túy, dẫn tới các vụ kiện bồi thường thiệt hại liên quan tới các dự án và hợp đồng.



Dù sao thì ở thời điểm hiện tại, Yoo Ah In vẫn đang tiếp tục bị điều tra và khán giả vẫn cần kiên nhẫn chờ đợi thêm. Việc nam diễn viên có thể trở lại showbiz trong tương lai hay không cũng còn phụ thuộc và việc khán giả có đồng lòng tẩy chay Yoo Ah In hay không.

Theo Kbizoom