YG lên tiếng về concert "chỉ có có 13 bài hát" của Blackpink tại Việt Nam

Trả lời trang E-Daily của Hàn Quốc sáng 5/7, đại diện Công ty YG Entertainment của Blackpink phủ nhận những tin đồn và tuyên bố: "Danh mục bài hát mà Blackpink sẽ biểu diễn tại Việt Nam đang lan truyền trên mạng là không đúng sự thật. Buổi biểu diễn sẽ được tiến hành theo hình thức giống như các chuyến lưu diễn hiện có”.

Đại diện Công ty YG Entertainment cho biết, đêm nhạc Blackpink ở Việt Nam sẽ có số bài hát như các đêm khác trong chuyến lưu diễn "Born Pink".

Trước đó vào trưa 4/7, mạng xã hội bất ngờ tràn ngập ảnh chụp màn hình danh sách bài hát trong concert "Born Pink" của Blackpink chặng Hà Nội. Cụ thể, danh sách gồm 13 bài hát: Ddu du ddu du, Shut down, Typa girl, Pretty savage, Stay, Playing with fire, Whistle, As if it's your last, Lovesick girl, Don't know what to do, Forever young, Kiss and make up, Ice cream.

Trong khi những hit quen thuộc của Blackpink, đồng thời xuất hiện ở concert "Born Pink" các nước khác như How You Like That, Kill This Love, Pink Venom… bất ngờ vắng bóng. Đặc biệt, hoàn toàn không có bất kỳ ca khúc solo nào của bốn thành viên có tên trong danh sách. Thông tin này lập tức gây tranh cãi ở Việt Nam vì số lượng bài hát quá ít so với các đêm diễn trước đó tại các nước. Đồng thời, mức giá vé "Born Pink" ở Việt Nam cao nhất là 9,8 triệu đồng, được cho là quá "đắt" so với số bài hát mà nhóm thể hiện. Không ít fan còn nhận xét sự kiện lần này giống fan meeting hơn là concert.

Sau đó, phía đại diện ban tổ chức "Born Pink" tại Việt Nam là iME Vietnam khẳng định, đây là danh sách chưa chính thức. Phía ban tổ chức nhấn mạnh vẫn đang trong quá trình cập nhật đầy đủ hồ sơ. Danh sách bài hát sẽ không dừng lại ở con số 13 bài. Ngoài ra, iME Vietnam cho biết đang tìm cách đính chính thêm thông tin để tránh gây hoang mang dư luận.