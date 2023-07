Danh sách trình diễn của BLACKPINK tại Việt Nam chỉ có 13 bài, người hâm mộ bị sốc

Sáng 4/7, MXH đã chia sẻ thông tin về danh sách các ca khúc của BLACKPINK được cấp phép biểu diễn tại BORN PINK World Tour trong 2 ngày 29-30/7 sắp tới. Theo An Ninh Thủ Đô, nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật theo danh sách được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cấp phép gồm 13 bài hát: DDU-DU DDU-DU; Shut Down; Typa Girl; Pretty Savage; Stay; Playing With Fire; Whistle; As If It Your Last; Lovesick Girl; Don’t Know What To Do; Forever Young; Kiss and Make Up; Ice Cream.

2 đêm nhạc sẽ được mở bán vé vào 7/7 sắp tới.

Theo lịch trình chuẩn của BORN PINK World Tour diễn ra từ tháng 10/2022 cho đến show diễn gần nhất, thông thường BLACKPINK sẽ trình diễn trong mỗi đêm nhạc từ 22 cho đến 24 ca khúc. Danh sách được cấp phép biểu diễn không có nhiều bản hit lớn của BLACKPINK như Pink Venom, Tally, How You Like That, Kill This Love,...

Bên cạnh đó, danh sách trên cũng không có các ca khúc solo của 4 thành viên, vốn được kết hợp để tạo nên một chương riêng để các thành viên diễn solo trong kịch bản thông thường: Flower của Jisoo, Money của Lisa, On The Ground và Gone của Rosé, You & Me của Jennie.

BLACKPINK trong 1 đêm nhạc BORN PINK.

Với việc chỉ có 13 ca khúc được cấp phép biểu diễn, người hâm mộ BLACKPINK và khán giả chuẩn bị mua vé cũng không khỏi hoang mang.

- Như vậy, chương trình chỉ kéo dài 1 tiếng thôi sao? Bằng khoảng 1/2 show tiêu chuẩn?

- Mấy bản hit lớn khác thiếu rất nhiều luôn á...

- Hi vọng có nhầm lẫn gì đó, chứ sao chỉ có 13 bài được...