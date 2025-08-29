Yêu nước theo phong cách Gen Z: Cầm “passport xanh”, check in và thể hiện tình yêu đất nước

Sống xanh cũng là cách nói lời yêu Tổ quốc

Ngày nay các bạn trẻ đã đưa khái niệm “sống xanh” vượt ra ngoài ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường, và trở thành một phong cách sống gắn liền với trách nhiệm cộng đồng, văn minh và tự hào dân tộc. Tình yêu đất nước được thể hiện theo một cách rất riêng, rất trẻ trung và đầy tính lan tỏa: từ việc lên tiếng trên mạng xã hội, đến những hành động thiết thực trong cuộc sống hàng ngày.

Đặc biệt, trong dịp lễ Quốc Khánh mùng 2/9 này, nhiều người trẻ đã lựa chọn tham gia các hoạt động văn hóa lịch sử bằng phương tiện điện hiện đại như tàu điện hay xe điện. Đó không chỉ là vệ môi trường, giảm thiểu khí thải, mà còn là cách để bày tỏ sự ủng hộ đối với công nghệ và sự phát triển của đất nước trong thời đại mới.

Để lan tỏa tinh thần yêu nước rất “xanh” này, tại hành trình trải nghiệm đặc biệt mang tên Tự Hào Tour - Dấu Ấn Độc Lập, các bạn trẻ sẽ đồng hành cùng với Xanh SM để khám phá các địa danh lịch sử - văn hóa giàu tính biểu tượng. Đây là một chuyến đi kết nối người trẻ với cội nguồn dân tộc, một trải nghiệm vừa xanh, vừa hiện đại, vừa gắn chặt với những giá trị truyền thống.

Đặc biệt, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia Lễ hội Quốc khánh 2/9, Xanh SM triển khai chương trình ưu đãi di chuyển từ ngày 30/8 – 1/9. Cụ thể, khách hàng sẽ được giảm 20% (tối đa 30.000 đồng) cho các chuyến đi/đến điểm thuộc Tự Hào Tour bằng dịch vụ Xanh SM Bike/Bike Plus với mã: DOC LAP – TU DO – HANH PHUC. Đồng thời, dịch vụ Xanh SM Car/Premium cũng áp dụng ưu đãi 15% (tối đa 30.000 đồng) với mã: TUHAOTOUR dành cho khách hàng đi các điểm thuộc Tự Hào Tour.

Xanh SM cùng đồng hành trên chặng đường về nguồn của các bạn trẻ theo một cách rất “xanh” và đáng nhớ.

Song song, VinBus cũng chính thức đưa vào vận hành tuyến buýt điện miễn phí E11 (Yên Phụ – Bờ Hồ – Lăng Bác), kết nối trực tiếp nhiều địa điểm văn hóa – lịch sử tại trung tâm Thủ đô. Trong dịp Đại lễ, VinBus cũng tăng cường thêm các tuyến buýt điện phục vụ người dân và du khách tới Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập – tự do – hạnh phúc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) (Đông Anh, Hà Nội).

Tuyến E11 hoạt động hằng ngày từ 7h00 – 18h00, với tần suất 12 phút/chuyến (cuối tuần), 15 phút/chuyến (thứ Ba, Tư, Năm) và 18 phút/chuyến (thứ Hai, Sáu), tạo thuận lợi cho người dân khi di chuyển. Ngoài ra, VinBus cũng đang triển khai chương trình giảm 50% giá vé tháng đơn tuyến từ 01/02/2025 đến 31/01/2026, nhận được sự hưởng ứng tích cực với hơn 15.500 thẻ tháng đã được bán ra tại Hà Nội.

Với sự đồng hành của Xanh SM và VinBus, Tự Hào Tour không chỉ là hành trình trở về với cội nguồn, mà còn lan tỏa tinh thần “yêu nước xanh” đến đông đảo cộng đồng

“Passport Tự Hào”: Dấu mộc xanh, dấu ấn tự hào

Điểm nhấn của hành trình này chính là “Passport Tự Hào”, đây không phải hộ chiếu thông thường, mà là “dấu ấn xanh” của lòng yêu nước. Trên chặng đường khám phá nối liền ba địa điểm tiêu biểu: Booth Fandom Yêu Nước tại Phố đi bộ Hồ Gươm, Di tích số 48 Hàng Ngang - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo “Tuyên ngôn Độc lập”, và Triển lãm “80 Hành trình Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc” tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, người tham sẽ có thể thu thập các con dấu “tự hào” và “di chuyển xanh”. Kết thúc hành trình với cuốn “hộ chiếu xanh” đã được lấp đầy, đó sẽ là một “chứng chỉ cảm xúc”, là minh chứng cho tình yêu nước của thế hệ trẻ hôm nay.

Passport Tự Hào - một ý tưởng độc đáo, biến hành trình thành một trải nghiệm đáng nhớ

Tham gia Tự Hào Tour: Dấu Ấn Độc Lập cùng Xanh SM, giới trẻ không chỉ có cơ hội trải nghiệm hành trình về nguồn đầy ý nghĩa mà còn được lưu giữ khoảnh khắc qua Gen Green Platform – nền tảng sáng tạo số dành cho những người yêu thích và theo đuổi lối sống bền vững.

Người tham gia chỉ cần đăng ký tài khoản tại gen-green.global, sau đó sáng tạo và đăng tải video trải nghiệm Tự Hào Tour trên Gen Green Platform. Mỗi video sau khi được duyệt sẽ được tính lượt xem, vinh danh và quy đổi thành phần thưởng thiết thực, khuyến khích tinh thần sáng tạo gắn với trách nhiệm cộng đồng.

Cầm “Passport Tự Hào” check-in “tình yêu nước”, mỗi bước đi trên hành trình khám phá lịch sử, về với cội nguồn, đều sẽ là một bước đi đáng giá và đáng nhớ. Xanh SM và Fandom Yêu nước đã sẵn sàng cho hành trình tại Tự Hào Tour: Dấu Ấn Độc Lập, còn các bạn đã sẵn sàng lấp đầy trái tim bằng tình yêu nước và gửi lại một “dấu chân xanh” của riêng mình hay chưa?