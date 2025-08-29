Tình yêu nước lên ngôi: Bảo Tín Mạnh Hải góp thêm dấu ấn trong chuỗi hoạt động Fandom Yêu Nước

Microsite Fandom Yêu Nước những ngày qua vẫn giữ trọn sức nóng khi cộng đồng hào hứng tham gia chào cờ trực tuyến, tích sao và quay thưởng để “săn” về những món quà trong Bộ sưu tập Yêu Nước . Từ chiếc áo giản dị nhưng thông điệp ý nghĩa, chiếc khăn tinh tế cho đến chiếc túi mang đậm dấu ấn tinh thần dân tộc – tất cả đang trở thành những món quà ý nghĩa, khiến không ít người háo hức cày cuốc những ngày qua để sở hữu trọn bộ sưu tập.

Giữa không khí sôi động đó, Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục làm tăng sức hút cho hành trình “săn quà” trên microsite. Bên cạnh việc gia tăng thêm số lượng Áo Yêu Nước x Bảo Tín Mạnh Hải trong quỹ quà tặng để nhiều người có cơ hội sở hữu hơn, Bảo Tín Mạnh Hải còn mang đến một điểm nhấn đầy bất ngờ – Charm bạc ngẫu nhiên trong BST Dấu Son Độc Lập . Sự đóng góp này không chỉ làm phong phú thêm kho quà, mà còn khiến cuộc chơi thêm hấp dẫn, mở ra cơ hội cho mỗi người ghi lại một “dấu son” cá nhân nhỏ bé nhưng giàu ý nghĩa trong dịp kỷ niệm trọng đại.

Charm Fandom Yêu Nước trong BST Dấu Son Độc Lập mới của Bảo Tín Mạnh Hải

Có thể là một chiếc áo giản đơn, một chiếc khăn tinh tế, hay một chiếc charm nhỏ bé được giữ bên mình – nhưng tất cả đều chung một ý nghĩa: những mảnh ghép nhỏ khi gộp lại sẽ tạo thành một bức tranh tình yêu nước rực rỡ.

Để có cơ hội nhận những phần quà này, người chơi chỉ cần truy cập microsite Fandom Yêu Nước và tham gia chào cờ trực tuyến mỗi ngày để nhận 01 lượt quay miễn phí. Ngoài ra, các hoạt động tương tác khác trên website cũng giúp tích lũy sao, đổi lấy vé quay và tăng thêm cơ hội săn quà từ Bảo Tín Mạnh Hải.

Hoạt động chào cờ trên microsite

Charm bạc Fandom Yêu Nước trong BST Dấu Son Độc Lập

Áo Yêu Nước x Bảo Tín Mạnh Hải

Những phần quà trúng thưởng trên microsite Fandom Yêu Nước sẽ được đổi trực tiếp tại các Trạm Khách A80: Tự Hào Việt Nam – nơi nghỉ chân thân thiện dành cho người dân trong ngày lễ, với nước uống miễn phí và nhiều hoạt động đồng hành. Việc đến nhận quà tại đây không chỉ là khoảnh khắc “săn” về chiến lợi phẩm ý nghĩa, mà còn mang đến trải nghiệm gắn kết, tiếp thêm năng lượng và tinh thần tự hào dân tộc cho mỗi người tham gia.

Đây là địa điểm 3 Trạm khách A80 đổi quà từ Bảo Tín Mạnh Hải:

- 93 Đinh Tiên Hoàng

- 16 Lê Thái Tổ, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- 28A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội

Hành trình trên microsite Fandom Yêu Nước đang ngày càng hấp dẫn hơn với sự đa dạng của các phần quà, từ áo, khăn, túi trong Bộ sưu tập Yêu Nước cho đến Charm bạc Fandom Yêu Nước trong BST Dấu Son Độc Lập đầy ý nghĩa từ Bảo Tín Mạnh Hải. Mỗi món quà, dù nhỏ bé, đều mang trong mình thông điệp về tình yêu Tổ quốc và tinh thần đoàn kết cộng đồng. Hãy tiếp tục tham gia chào cờ trực tuyến, tích sao và quay thưởng mỗi ngày để không bỏ lỡ cơ hội sở hữu những phần quà đặc biệt, đồng thời cùng lan tỏa niềm tự hào dân tộc trong dịp kỷ niệm trọng đại 2/9 này.

Trân trọng cảm ơn Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Mạnh Hải đã đồng hành cùng Hoạt động chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/2025). Với sứ mệnh lan tỏa sự bảo tín và tin cậy trong hành trình phát triển thịnh vượng của hàng triệu gia đình Việt, Bảo Tín Mạnh Hải luôn nỗ lực không ngừng. Bảo Tín Mạnh Hải tôn vinh vẻ đẹp của những giá trị trân bảo, kế thừa tinh hoa truyền thống trong hơi thở đương đại. Mỗi thiết kế đều được kết tinh từ tâm huyết của thương hiệu, từ sự chuẩn xác tới từng chi tiết để không chỉ thể hiện đẳng cấp cá nhân, mà còn khẳng định phong cách, sự tự tin và niềm tự hào được đúc kết từ văn hóa, để người Việt luôn sánh vai, tỏa sáng giữa dòng chảy toàn cầu.

