Khoảnh khắc đáng yêu của các bé khi đi xem sơ duyệt A80: Ngủ ngon lành trên tay các chiến sĩ, cứ thấy các khối tiến đến là hò reo tưng bừng

Vào những ngày sơ duyệt Lễ diễu binh diễu hành A80, dù diễn ra vào buổi tối, nhưng không khí quanh khu vực vẫn náo nhiệt như hội. Mọi người đổ về từ rất sớm, có gia đình đến từ chiều, thậm chí từ sáng chọn chỗ đẹp rồi ngồi chờ suốt mấy tiếng đồng hồ để được tận mắt chứng kiến từng bước chân oai hùng của các khối diễu hành.

Điều đặc biệt nhất chính là sự xuất hiện của các em bé - những khán giả nhí vô cùng đáng yêu. Dù còn nhỏ xíu, có bé mới vài tháng tuổi, có bé vẫn đang tập đi, nhưng không hề tỏ ra mệt mỏi hay mè nheo vì chờ lâu. Trái lại, các bé luôn háo hức, mắt ngó nghiêng liên tục, miệng bi bô trò chuyện với ba mẹ, cứ như đang đếm ngược từng giây để được nhìn thấy "các cô chú bộ đội oai phong" đi qua.

Thời tiết nắng nóng, các cô chú chiến sĩ đều đang thực hiện nhiệm vụ cực kỳ nghiêm túc. Nhìn thấy vậy, có bé chạy đi lấy chai nước rồi rụt rè mang đến cho các cô chú, có bé thì đứng sát bên các chú, hướng chiếc quạt nhỏ xíu về phía các cô chú... chỉ để mong các cô chú bớt nóng bức, bớt khát khi thực hiện nhiệm vụ.

Dù còn nhỏ, chưa hiểu hết mọi chuyện, nhưng các bé vẫn cảm nhận được sự vất vả của các cô chú bộ đội và muốn giúp đỡ theo cách của riêng mình. Những hành động nhỏ xíu ấy tuy đơn giản, nhưng khiến ai nhìn thấy cũng thấy ấm lòng.

Không ít bé còn tự hào mặc trên mình những bộ quân phục nhí siêu đáng yêu, đứng nghiêm giơ tay chào như một "chiến sĩ tí hon thực thụ". Có bé vừa ngồi trong xe đẩy vừa vỗ tay theo nhịp, có bé thì cứ thấy các khối bước đến, khiến cả một góc phố rộn ràng tiếng cười.

Dễ thương nhất phải kể đến những em bé còn đang trong tuổi bế ẵm, chưa biết đi, chưa nói sõi, vậy mà vẫn được bố mẹ "đầu tư" hẳn hoi: nào là mũ tai bèo, áo rằn ri, quần lính tí hon, thậm chí có bé còn đeo cả dây lưng và huy hiệu, trông cứ như một "chiến sĩ đặc nhiệm nhí" thực thụ.

Thậm chí, có em bé còn ngủ ngon lành trong lòng các cô bộ đội đang tạm nghỉ chân, một hình ảnh khiến tất cả mọi người đều xúc động. Một bên là chiến sĩ oai hùng, một bên là em nhỏ ngây thơ nằm cuộn tròn trong tay, giữa hai thế hệ, bỗng chốc không còn khoảng cách, chỉ còn lại sự yêu thương, bình yên và niềm tự hào lặng lẽ.

Có lẽ đối với những người lính trẻ, khoảnh khắc ấy cũng chính là nguồn động viên lớn lao nhất, rằng những bước chân họ đang rèn luyện từng ngày, không chỉ để diễu binh, mà còn để bảo vệ những thiên thần nhỏ bé đang say giấc trong vòng tay họ.

Có những em bé chỉ mới ở độ tuổi mẫu giáo, còn đang đánh vần ê a, vậy mà lại thuộc làu làu những bài hát về Bác Hồ. Dù chưa hiểu hết ý nghĩa sâu xa của từng câu hát, nhưng cách các bé ngân nga những lời ca về Bác Hồ, về quê hương, đất nước... lại khiến người lớn cảm thấy như mình đang được tiếp thêm niềm tin và hy vọng vào một thế hệ mai sau, nhỏ bé thôi, nhưng đầy tự hào.

Những em bé chưa biết rõ diễu binh, diễu hành là gì, nhưng luôn yêu mến các cô chú bộ đội bằng tất cả sự hồn nhiên của tuổi thơ. Có thể hôm nay các em chỉ là những "chiến sĩ nhí" mặc quân phục để cổ vũ, nhưng ai biết được, chính những ký ức đẹp đẽ này sẽ nuôi dưỡng trong các em tình yêu đất nước, niềm tự hào dân tộc từ những ngày đầu đời.



