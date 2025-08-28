Chiến dịch “Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng” chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Chiến dịch kêu gọi cộng đồng mạng, doanh nghiệp công nghệ và ngành công nghiệp game cùng chung tay lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trên không gian số.

Diễn ra từ ngày 25/8 đến 3/9/2025, chiến dịch được thiết kế để tạo nên một làn sóng phủ sắc đỏ thiêng liêng của cờ Tổ quốc cùng các biểu tượng văn hóa, lịch sử trên nhiều nền tảng trực tuyến. Trên Zalo, người dùng có thể cập nhật giao diện trang cá nhân mang đậm không khí ngày lễ lớn, hoặc lựa chọn hình đại diện AI với quốc kỳ và những hình ảnh gợi nhắc tinh thần độc lập, tự do. Trên Zing MP3, các playlist chủ đề Tổ quốc – Nhân dân – Cách mạng sẽ được ra mắt, đồng thời biểu tượng đặc biệt kỷ niệm Quốc khánh 2/9 xuất hiện ngay trên trang chủ. Trong khi đó, Zalo Video sẽ đồng loạt quảng bá các sự kiện livestream chào mừng Quốc khánh và gợi ý nhiều video theo chủ đề 2/9, từ phỏng vấn nhân vật, chương trình nghệ thuật đến hoạt động kỷ niệm ở địa phương. Với những hoạt động này, chiến dịch dự kiến tiếp cận từ 30 đến 40 triệu tài khoản trong hệ sinh thái Zalo.





Không dừng lại ở đó, lần đầu tiên các doanh nghiệp game Việt Nam cũng cùng nhau tham gia vào một hoạt động quy mô lớn để chào mừng Quốc khánh. Khoảng 30 công ty sản xuất game trong nước đã đồng thuận "nhuộm đỏ" từ 150 đến 200 trò chơi phát hành toàn cầu. Trong các tựa game quen thuộc như Screwdom, Bus Out, Cookingdom, Dreamy Room, Goods Puzzle: Sort Challenge, Galaxiga: Space Arcade Shooter hay Survivor Kingdoms, hình ảnh quốc kỳ Việt Nam sẽ được đưa lên biểu tượng ứng dụng, bản đồ, vật phẩm và cả những sự kiện trong game. Điều này không chỉ tạo nên một trải nghiệm thú vị cho hàng triệu game thủ, mà còn là cách để khoảng 100 triệu người chơi tại Việt Nam và thế giới được tiếp cận, cảm nhận rõ hơn tinh thần tự hào dân tộc trong một dịp trọng đại.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên Zalo và các công ty game Việt Nam đồng lòng triển khai một chiến dịch quy mô lớn, không chỉ ở trong nước mà còn lan tỏa hình ảnh cờ Tổ quốc trên toàn cầu. Chiến dịch này mang đến trải nghiệm thú vị cho người dùng và game thủ, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế một cách sáng tạo và gần gũi. Đây là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, sự chung tay giữa các nền tảng công nghệ, doanh nghiệp giải trí và cộng đồng người dùng, hướng tới mục tiêu xây dựng một không gian mạng lành mạnh và giàu giá trị nhân văn."

Đặc biệt, nhân dịp này, Google Play cũng hưởng ứng bằng cách ra mắt Bộ sưu tập "Made in Vietnam". Trên trang chủ Google Play Games, những trò chơi kinh điển do các doanh nghiệp Việt Nam phát triển sẽ được ưu tiên hiển thị, không chỉ giúp gợi nhắc bản sắc văn hóa truyền thống mà còn tôn vinh tài năng sáng tạo của người Việt trong lĩnh vực công nghệ. Đây là cơ hội để các nhà phát triển game trong nước tiếp cận đông đảo người chơi quốc tế, đồng thời khẳng định vị thế của Việt Nam trong nền công nghiệp game toàn cầu.

Chiến dịch "Tự hào Việt Nam – Nhuộm đỏ không gian mạng" vì thế không chỉ là lời kêu gọi thay đổi hình đại diện hay trải nghiệm game với lá cờ đỏ sao vàng, mà còn là cách để mỗi cá nhân, mỗi doanh nghiệp trả lời cho câu hỏi: chúng ta có thể làm gì để nhuộm đỏ không gian mạng bằng lòng tự hào dân tộc. Thông qua đó, sức mạnh của không gian số được khẳng định như một kênh lan tỏa tinh thần yêu nước, tôn vinh lịch sử và văn hóa dân tộc, đồng thời gắn kết cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ – lực lượng nòng cốt của kỷ nguyên số Việt Nam.