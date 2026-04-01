"Yêu nữ thích hàng hiệu 2": Meryl Streep ở tuổi 76 khiến tất cả ngỡ ngàng! Vóc dáng mảnh mai hơn thời trẻ, hé lộ bí quyết bảo dưỡng nhan sắc

Bộ phim Yêu nữ thích hàng hiệu 2 (The Devil Wears Prada 2) chính thức ra mắt, nhân vật "yêu nữ" Miranda do Meryl Streep thủ vai một lần nữa đánh thức ký ức của người hâm mộ toàn cầu bằng câu thoại kinh điển: "That’s all." Đã 20 năm kể từ phần phim đầu tiên, những khán giả từng cùng nữ chính Andy chập chững bước vào đời ngày nào, giờ đây đều đã trở thành những người trưởng thành bản lĩnh.

Trong lần trở lại này, dàn diễn viên gốc đều hội ngộ đầy đủ. Anne Hathaway và Emily Blunt vẫn giữ vững phong độ nhan sắc, nhưng người khiến tất cả phải kinh ngạc nhất chính là Meryl Streep! Ở tuổi 76, khi khoác lên mình bộ cánh của Miranda, khí chất của bà không hề giảm sút, vóc dáng thanh thoát, gương mặt rạng rỡ. Trạng thái tổng thể thậm chí còn tràn đầy sức sống hơn cả trước đây, dường như thời gian đã đóng băng tại năm 2006!

Meryl Streep luôn đón nhận tuổi tác bằng thái độ ưu nhã, bà tin rằng "nếp nhăn là biểu tượng của trí tuệ và trải nghiệm". Tuy nhiên, bà vẫn duy trì trạng thái đỉnh cao nhờ những thói quen kỷ luật.

Dưới đây là những bí quyết bảo dưỡng nhan sắc suốt nhiều năm qua của nữ minh tinh huyền thoại:

Bí quyết 1: Ban ngày hạn chế tối đa chạm tay lên mặt

Meryl Streep từng chia sẻ một thói quen đơn giản nhưng cực kỳ thực tế: hạn chế chạm tay lên mặt vào ban ngày. Đôi tay thường xuyên tiếp xúc với điện thoại, tay nắm cửa, bàn phím... rất dễ dính vi khuẩn và bụi bẩn.

Việc chạm tay lên mặt thường xuyên sẽ tăng nguy cơ kích ứng da và nổi mụn. Thói quen này tuy nhỏ nhưng lại là chìa khóa quan trọng để ổn định tình trạng da, đặc biệt là với những người có làn da nhạy cảm.

Bí quyết 2: Chế độ ăn hữu cơ, "ăn sạch"

Meryl Streep từ lâu đã ủng hộ lối sống "ăn sạch". Khi có lựa chọn, bà luôn ưu tiên thực phẩm tươi sống, tự nhiên và hữu cơ; hạn chế tối đa thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn vặt nhiều đường. Các loại rau quả tươi, protein chất lượng cao và tinh bột tự nhiên cung cấp vitamin, khoáng chất cùng chất chống oxy hóa giúp duy trì độ đàn hồi, vẻ rạng rỡ cho làn da và giảm các phản ứng viêm trong cơ thể.

Bí quyết 3: Tận hưởng ẩm thực, tránh lo âu về ăn uống

Nhiều người lầm tưởng các ngôi sao sẽ cắt bỏ hoàn toàn tinh bột, nhưng thực tế Meryl Streep rất tận hưởng việc nấu nướng. Bà thường tự tay chuẩn bị các bữa ăn thanh nhẹ nhưng đủ chất, ví dụ như mì Ý kết hợp với súp lơ xanh, rau mùi tây và phô mai.

Bà cho rằng việc ăn uống nên là một sự tận hưởng thay vì là nguồn cơn gây áp lực. Khi tâm lý thoải mái, việc duy trì vóc dáng và làn da sẽ trở nên dễ dàng và bền vững hơn.

Bí quyết 4: Bơi lội 1,6 km mỗi ngày

Bên cạnh ăn uống, Meryl Streep còn duy trì thói quen vận động cố định, nổi tiếng nhất là bơi lội. Được biết, mỗi ngày bà bơi khoảng 1,6 km để duy trì thể lực và vóc dáng. Bơi lội giúp rèn luyện hệ tim mạch, tăng sức bền cơ bắp nhưng lại giảm tải trọng lên các khớp xương, cực kỳ phù hợp với người trung và cao tuổi. Vận động đều đặn cũng thúc đẩy tuần hoàn máu, giúp làn da nhận được nhiều oxy và dưỡng chất hơn.

Bí quyết 5: Uống nhiều nước + Sinh hoạt điều độ

Nữ minh tinh rất coi trọng việc bổ sung nước cho cơ thể. Nước đầy đủ giúp quá trình trao đổi chất diễn ra thuận lợi và duy trì độ ẩm cho da. Kết hợp với chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi đúng giờ, hiệu quả của việc dưỡng da sẽ được nhân lên gấp bội.