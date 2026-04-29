Di căn nhanh, tỉ lệ tử vong cao! Cô gái 25 tuổi qua đời chỉ 5 tháng sau khi chẩn đoán ung thư, bác sĩ đưa ra lời cảnh báo hệ trọng

Ngày 26/4, chủ đề "Cô gái 25 tuổi qua đời chỉ sau 5 tháng phát hiện ung thư hắc tố" đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.

Theo báo chí Trung Quốc đưa tin, vào tháng 11/2025, cô gái này đã nhắn tin vào nhóm chat gia đình báo với mẹ rằng "bụng con mọc một khối u rất lớn". Sau khi thăm khám, cô được chẩn đoán mắc ung thư hắc tố (Melanoma). Chỉ trong vòng 5 tháng ngắn ngủi, tế bào ung thư đã di căn nhanh chóng, khiến bệnh tình chuyển biến xấu đột ngột. Cô đã trút hơi thở cuối cùng vào tháng 4/2026, khi ngày đính hôn vẫn còn dang dở.

Em trai cô chia sẻ, vì sợ ảnh hưởng đến kỳ thi năng khiếu thể dục của em, gia đình đã giấu kín tình trạng bệnh nặng của chị. Những dòng tin nhắn cuối cùng cho thấy, trước khi đi xa, cô vẫn lo lắng cho gia đình và dặn em trai hãy gọi điện an ủi người cha đang suy sụp.

Ung thư hắc tố: "Vua" của các loại ung thư da

Sự việc này đã dấy lên làn hồi chuông cảnh báo về căn bệnh ung thư hắc tố. Theo các chuyên gia từ Bệnh viện Trung Sơn (trực thuộc Đại học Phục Đan, Trung Quốc), tỉ lệ mắc ung thư hắc tố đang có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây. Dù tỉ lệ mắc không cao bằng các loại ung thư da khác, nhưng đây là loại nguy hiểm nhất do đặc tính: Ác tính cực cao, di căn thần tốc và tỉ lệ tử vong lớn.

Làm sao để phân biệt nốt ruồi thường và ung thư hắc tố?

Bác sĩ Hàn Xuân, khoa Ngoại u đầu mặt cổ (Bệnh viện Ung bướu tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) hướng dẫn phương pháp ABCDE để nhận biết dấu hiệu ác tính của nốt ruồi:

A (Asymmetry) - Tính bất đối xứng: Nốt ruồi ung thư thường có hình dạng không đều, hai nửa không đối xứng nhau.

B (Border) - Đường viền: Ranh giới của nốt ruồi ung thư thường mờ nhạt, răng cưa, lồi lõm hoặc không rõ ràng với vùng da xung quanh.

C (Color) - Màu sắc: Nốt ruồi thay đổi màu sắc, có thể pha trộn nhiều màu (đen, xanh, nâu, đỏ) hoặc đột ngột đậm lên hoặc nhạt đi trong thời gian ngắn.

D (Diameter) - Đường kính: Nốt ruồi có đường kính thường vượt quá 5mm.

E (Evolution/Elevation) - Sự tiến triển/Lồi lên: Nốt ruồi to lên nhanh chóng trong thời gian ngắn, vùng da xung quanh có biểu hiện viêm, chảy máu, loét, ngứa, đau hoặc đóng vảy. Đặc biệt, nếu xuất hiện các nốt ruồi nhỏ xung quanh (gọi là "tổn thương vệ tinh") hoặc sưng hạch bạch huyết vùng lân cận thì đây là dấu hiệu rất đáng ngại.

Lưu ý: Việc phân biệt nốt ruồi bất thường và ung thư giai đoạn đầu bằng mắt thường là rất khó. Nếu có nghi vấn, cần đến ngay cơ sở y tế để sinh thiết và chẩn đoán bệnh lý chính xác.

Lời khuyên của bác sĩ: Đừng bỏ qua những tín hiệu từ cơ thể

Giáo sư Vương Khả Kính cho biết, ung thư hắc tố đa số khởi phát trên da, nam giới có tỉ lệ mắc cao hơn nữ giới. Vị trí thường gặp nhất là ở bàn chân, chi dưới, sau đó là thân người, đầu, mặt và chi trên. Ngoài ra, bệnh còn có thể xuất hiện ở niêm mạc như trực tràng, hậu môn, cơ quan sinh dục, miệng và vòm họng.

Bác sĩ nhắc nhở mọi người nên tự kiểm tra da và niêm mạc thường xuyên. Hãy ghi nhớ hình dạng các vết bớt, nốt ruồi hiện có và theo dõi xem có xuất hiện nốt mới hay sự thay đổi về kích thước, hình dạng, màu sắc hay bị loét hay không.

Cách phòng ngừa ung thư hắc tố hiệu quả

Tránh tiếp xúc với tia cực tím: Đây là bước then chốt. Hạn chế ra ngoài vào khung giờ từ 10h sáng đến 4h chiều. Nếu bắt buộc phải ra ngoài, hãy sử dụng biện pháp che chắn như mũ, áo chống nắng.

Xử lý vết thương đúng cách: Tránh để các vùng da bị tổn thương lặp đi lặp lại. Nếu có vết thương, cần rửa sạch bằng nước muối sinh lý, sát trùng bằng cồn i-ốt để tránh nhiễm trùng. Nếu vết thương lâu lành hoặc mọc ra nốt đen tại vị trí tổn thương, phải đi khám ngay.

Giảm ma sát và kích ứng lên nốt ruồi: Hạn chế chạm, gãi hoặc tự ý tẩy nốt ruồi tại các vị trí dễ ma sát như lòng bàn tay, lòng bàn chân, kẽ móng tay. Nếu nốt ruồi nằm ở vị trí bị cọ xát thường xuyên, nên tham khảo ý kiến bác sĩ để phẫu thuật cắt bỏ chủ động.

Tuyển đối không tẩy nốt ruồi tùy tiện: Không sử dụng các loại "thuốc nước" ven đường hay bắn laser tại các cơ sở không đảm bảo quy chuẩn y tế. Mọi can thiệp lên nốt ruồi nghi ngờ đều phải thực hiện tại chuyên khoa da liễu của các bệnh viện uy tín.

Hy vọng những thông tin này giúp ích cho bạn và người thân trong việc chủ động bảo vệ sức khỏe!