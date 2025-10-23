Yêu nhau 3 năm, tôi đành chia tay khi nhà gái thách cưới 500 triệu đồng

Ba năm trước, khi còn là sinh viên năm cuối, tôi quen em (lúc đó mới là sinh viên năm 2) vì làm chung trong một dự án tình nguyện. Hai đứa nhanh chóng yêu nhau. Em dịu dàng, thông minh, biết chăm sóc người thương. Thời gian bên nhau, chúng tôi có biết bao kỷ niệm và muốn gắn bó suốt phần đời còn lại.

Cả hai gia đình đều biết chuyện, bố mẹ tôi quý mến em vì sự lễ phép, khéo léo. Hai đứa lên kế hoạch cho một đám cưới vào cuối năm nay. Dù mới chỉ đi làm 2 năm nhưng tôi cũng tích góp được một khoản, xin thêm tiền của gia đình là đủ để làm đám cưới tươm tất.

Thế nhưng, mọi thứ sụp đổ trong buổi gặp mặt đầu tiên giữa hai gia đình để bàn chuyện hôn lễ. Sau khi bố tôi trình bày nguyện vọng và ngỏ lời xin cưới, mẹ em lên tiếng: "Chúng tôi nuôi con gái ăn học, trưởng thành, tốn kém bao nhiêu công sức và tiền bạc. Giờ gả đi, con vừa trẻ, vừa giỏi giang, chúng tôi chỉ mong nhà trai có chút lễ vật xứng đáng để con gái tôi không bị lép vế, để gia đình này được nở mày nở mặt với hàng xóm láng giềng".

Mối tình của tôi đứng trước bờ vực tan vỡ khi gia đình bạn gái thách cưới 500 triệu đồng. (Ảnh minh họa: Ngọc Thủy)

Rồi mẹ em đưa ra con số 500 triệu đồng tiền thách cưới , kèm lễ vật đủ đầy. Bà nói người yêu tôi là con một, gia đình nuôi nấng vất vả, và sau này nếu lỡ có chuyện gì không hay như ly hôn chẳng hạn thì đó cũng là cái vốn, để em ra đi tay trắng cũng có nơi để về.

Bố mẹ tôi sững sờ, 500 triệu đồng không phải con số nhỏ. Gia đình tôi mới xây nhà ở quê xong, tiền bạc cũng đã cạn kiệt. Lương tôi chỉ 15 triệu/tháng, dù đã tiết kiệm tối đa thì vẫn chỉ đủ để lo một phần đám cưới. Gia đình cũng phải hỗ trợ không ít để có đám cưới tươm tất.

Bố tôi cố gắng tìm lời lẽ hợp tình, hợp lý để thương lượng: "Hai cháu yêu thương nhau là chính, nhà trai chúng tôi sẽ lo chu toàn để các con được hạnh phúc. Số tiền đó quá lớn với gia đình tôi lúc này".

Thế nhưng mẹ em kiên quyết: "Nếu không đủ, coi như chưa đủ duyên. Tôi không muốn con gái mình phải khổ". Tôi nhẩm tính nếu mỗi tháng mình tiết kiệm được hẳn 5 triệu đồng thì phải mất gần 10 năm nữa mới đủ con số mà nhà gái yêu cầu.

Tôi quay sang nhìn bạn gái, muốn em lên tiếng để thuyết phục cha mẹ. Vậy mà em chỉ cúi gằm mặt, im lặng. Em vẫn là người con ngoan, không muốn làm phật ý gia đình.

Buổi gặp mặt kết thúc, gia đình tôi về khi chưa có thể thống nhất với nhà gái. Mẹ tôi giận dữ bảo thôi không cưới xin gì hết, phụ nữ trên đời này thiếu gì. Bố tôi phân tích rằng biết mình đang khó khăn mà bên đó thách cưới như vậy là không đúng , muốn tôi nản chí, từ bỏ ý định kết hôn.

Về đến nhà, tôi hỏi cảm nghĩ của bạn gái sau sự việc ngày hôm nay. Em nói rằng mình không thể cãi lời bố mẹ; hai người lo tôi không đủ khả năng lo cho em sau này, rằng em sẽ khổ nếu lấy một người không có nổi 500 triệu đồng sính lễ. Tôi coi đó là lời chia tay, vì em biết rõ năng lực tài chính của tôi ít nhất trong vài năm tới sẽ không cải thiện nhiều.

Ba năm yêu nhau, dự định về ngôi nhà và những đứa trẻ bỗng chốc sụp đổ. Nỗi đau không phải vì thiếu tiền, mà vì nhận ra tình yêu của mình không đủ lớn để vượt qua rào cản vật chất. Đã hơn một tháng trôi qua, tôi vẫn không thể nguôi ngoai.

Nhiều người bạn khuyên rằng cứ níu giữ mối tình này, không cần cưới ngay mà cứ thư thả, yêu lâu để nhà gái tin tưởng, tất sẽ giảm tiền cưới. Nhiều người khác bảo chia tay là đúng khi nhà gái thách cưới cao như vây; năm nay, họ thách cưới 500 triệu đồng, thì không có gì đảm bảo rằng lúc tôi ăn nên làm ra, họ không thách cưới 1 tỷ hay 2 tỷ đồng.

Tôi mong những anh chị đi trước từng gặp trường hợp tương tự có thể cho lời khuyên để tôi biết có nên nối lại chuyện tình cảm này không?