Yêu cầu gỡ bỏ hình ảnh hoa hậu Giáng My ngồi trên nóc nhà cổ Hội An

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP Hội An (Quảng Nam) nhắc nhở và yêu cầu 1 nhà thiết kế gỡ các hình ảnh người mẫu ngồi trên nóc 1 ngôi nhà trong khu phố cổ Hội An được đăng tải trên mạng xã hội.



Hình ảnh hoa hậu Giáng My ngồi trên mái nhà phố cổ Hội An gây xôn xao dư luận.

Nguyên do là vị trí chụp bức ảnh trên thuộc khu vực "nhạy cảm" trong không gian bảo tồn phố cổ, dù không phạm luật di sản nhưng chưa thích hợp, gây bức xúc cho dư luận. Phòng Văn hóa thông tin Hội An cũng cho biết sẽ làm việc với đơn vị thực hiện loạt ảnh để có biện pháp chấn chỉnh.

Trước đó, chiều ngày 14/5, một số trang mạng xã hội đăng tải hình ảnh Hoa hậu Giáng My đang tạo dáng, ngồi trên mái ngói của một ngôi nhà cổ tại TP Hội An (Quảng Nam) khiến dư luận xôn xao và phản ứng gay gắt. Dân mạng cho rằng hành động ngồi trên nóc di tích và chụp ảnh là hết sức phản cảm.

Ông Nguyễn Văn Sơn cho biết, tháng 6 tới, một nhà thiết kế nổi tiếng sẽ tổ chức show diễn thời trang ở phố cổ Hội An. Để quảng bá show diễn cũng như giới thiệu hình ảnh đô thị cổ Hội An đến với công chúng, mới đây, nhà thiết kế này mời hoa hậu, người mẫu về Hội An để chụp ảnh, quay clip. Trong số những hình ảnh chụp ở phố cổ có bức ảnh hoa hậu Giáng My ngồi trên nóc di tích.

"Việc này là do đạo diễn đã thiếu hiểu biết về vấn đề di sản nên mình chỉ nhắc nhở, chấn chỉnh thôi. Còn về phía Hoa hậu Giáng My thì làm theo đạo diễn của show diễn này chứ cô này không cố tình làm việc trên. Việc này không vi phạm về Luật Di sản mà chỉ vi phạm về phạm trù đạo đức", ông Sơn cho biết.

