Ý nghĩa phong thủy của hoa đào

Cây hoa đào thuộc loại cây nhỡ, cao khoảng 3 - 4 m, có thể đạt tới 5 - 10 m. Lá đơn, lá mọc so le, hẹp, dài, có cuống ngắn, mép có răng cưa nhỏ, khi vò lá ngửi bạn sẽ thấy mùi hạnh nhân.

Hoa đào có các màu sắc: trắng, hồng nhạt, hồng đậm, đỏ. Số lượng cánh hoa khoảng 5 - 25 cánh, tuỳ từng loại.

Hoa thường có nhiều hình dạng như hoa cánh đơn, hoa cánh mai, hoa cánh hồng, hoa cánh cúc, hoa cánh mẫu đơn. Nụ hoa có hình trứng, hình elip, hình cầu, bầu dục, tròn…

Ảnh minh họa.

Cây hoa đào từ xưa đã gắn liền với ngày Tết cổ truyền của người Việt Nam. Với sắc hoa rực rỡ, lá xanh mơn mởn, lộc non tràn đầy và chỉ nở vào mùa xuân nên đào được nhiều người lựa chọn làm một trong những loại hoa biểu trưng trong dịp năm mới.

Trưng một chậu hoa đào, một cành đào ngày Tết, gia chủ mong muốn tạo thêm sự may mắn, vượng khí và sung túc cho cả năm làm ăn phát đạt, thịnh vượng.

Ở nước ta, đào chủ yếu trồng ở phía Bắc. Có nhiều loại hoa đào như: đào Nhật Tân, đào phai, đào Thất Thốn, đào cổ thụ...

Hoa đào là tinh hoa ngũ hành: Vẻ đẹp tươi thắm và sắc độ của hoa đào từ xưa đến nay đã được xem như tinh hoa ngũ hành của trời đất.

Ý nghĩa của đào trong phong thủy chính là nó có thể giúp xua đuổi bách quỷ cùng những điều không may, từ đó mang lại cho con người một năm mới bình yên và hạnh phúc.

Đào Nhật Tân khoe sắc dịp xuân về. (Ảnh minh họa)

Biểu tượng của sự sinh sôi nảy nở: Hoa đào thường nở vào đầu đông xuân, mùa của sự sinh sôi nảy nở. Hoa đào khoe sắc cho một năm mới sẽ làm con người thêm hy vọng về một cuộc sống tốt lành hơn và sẽ gặp được may mắn hơn, mở ra một chặng đường tương lai phía trước nhiều thuận lợi.

Biểu tượng cho sự hòa thuận và gắn kết: Hoa đào còn là biểu tượng của tình nghĩa gắn kết và sự chung thủy. Hoa đào mang đầy giá trị nhân văn để gửi gắm những mong muốn cho một năm mới đầy sự gắn kết và hòa thuận giữa người với người.

Biểu tượng của sự an khang thịnh vượng: Sắc hồng của hoa đào được xem là màu sắc mang lại may mắn, sự ấm cúng, niềm vui, niềm tin, tình yêu và những hy vọng một năm mới hạnh phúc và bình an.

Không chỉ mang ý nghĩa phong thủy, việc trồng hoa đào trước cửa nhà còn giúp tô điểm không gian sống thêm tươi mới, rực rỡ. Vào ngày Tết, sắc đào phai hồng phớt hay sắc đào đỏ ngọc bích nổi bật trên nền lá xanh làm cho ngôi nhà đầy sức sống.

*Thông tin mang tính tham khảo