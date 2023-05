Y án tù chung thân đối với Nguyễn Thái Luyện

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án kéo dài, TAND Cấp cao tại TP HCM tuyên án Nguyễn Thái Luyện (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Alibaba) cùng đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại Công ty Alibaba.

Tại phiên xét xử này, có 10 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, trong đó có bị cáo Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực (2 em trai Luyện) và Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện).

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm tại toà

Phiên tòa triệu tập 96 bị hại và 2 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng nhiều người không có mặt. Cũng tại phiên xét xử này, vợ chồng bị cáo Luyện, 2 em trai và các bị cáo có kháng cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin xem xét giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định bị cáo Luyện đã điều hành Công ty Alibaba, xây dựng phương thức kinh doanh dựa trên những dự án không có thật. Từ đó, chiếm đoạt 2.447 tỉ đồng của hơn 4.530 bị hại.

Như vậy, so với cấp sơ thẩm, sau giai đoạn xét xử phúc thẩm, số bị hại trong vụ án giảm nhưng số tiền thiệt hại tăng (bản án sơ thẩm 2.446 tỉ đồng). HĐXX cho biết lý do số thiệt hại tăng lên do chênh lệch trong quá trình xác định số tiền thiệt hại căn cứ trên danh sách bị hại mà tòa sơ thẩm đã xác định.

Toà phúc thẩm xác định, các bị cáo vì động cơ vụ lợi đã thực hiện hành vi phạm tội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác. Do đó, bản án sơ thẩm tuyên các bị cáo tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản " là có căn cứ, đúng pháp luật. Về tội "Rửa tiền", bị cáo Mai, Lực và Thắng đã chứng kiến Luyện bị bắt nhưng nhằm che giấu bất hợp pháp về nguồn tiền đang có trong tài khoản, Mai đã chỉ đạo Lực, Thắng rút 13 tỉ đồng trong tài khoản và đưa tiền mặt cho Mai. Do đó, bản án sơ thẩm tuyên các bị cáo tội "Rửa tiền" là có căn cứ, đúng pháp luật.

HĐXX phúc thẩm cũng nhận định HĐXX sơ thẩm đã xem xét vai trò các bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho từng bị cáo.

Bên cạnh đó, HĐXX phúc thẩm cũng ghi nhận, trong quá trình xét xử phúc thẩm, một số bị cáo đã nhận thức được hậu quả vụ án, từ đó tác động gia đình nộp thêm tiền để khắc phục.

Tuy nhiên, đối với việc khắc phục 200 triệu đồng của bị cáo Luyện so với thiệt hại mà bị cáo gây ra là rất thấp, do đó không được ghi nhận là tình tiết giảm nhẹ hình phạt.

Đối với bị cáo Mai, đã khắc phục thêm 6,2 tỉ đồng (trong đó 6 tỉ đồng khắc phục hậu quả tội "Rửa tiền", số còn lại khắc phục hậu quả tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản") được tòa phúc thẩm ghi nhận tình tiết giảm nhẹ hình phạt.

Các bị cáo khác cũng được xem xét giảm nhẹ hình phạt từ 1-2 năm tù. Riêng bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng (3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 5 năm) HĐXX nhận định cấp sơ thẩm tuyên phạt phù hợp.

Đối với vợ chồng bị cáo Luyện, HĐXX tuyên y án tù chung thân đối với Nguyễn Thái Luyện; bị cáo Võ Thị Thanh Mai 16 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ", 7 năm tù về tội "Rừa tiền", tổng hợp hình phạt là 23 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, buộc vợ chồng bị cáo Luyện bồi thường hơn 2.447 tỉ đồng cho 4.530 bị hại; Buộc Mai tiếp tục nộp 6 tỉ đồng (tội "Rửa tiền") để đảm bảo nghĩa vụ bồi thường cho các bị hại.

HĐXX tuyên ở giai đoạn thi hành án, nếu bị cáo Luyện và Mai đền bù thiệt hại vụ án sẽ được giải tỏa kê biên các tài sản trong vụ án.