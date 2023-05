Người đề nghị thay Nguyễn Thái Luyện bồi thường hơn 2.400 tỷ đồng đã rút lui

Sáng 11/5, TAND cấp cao tại TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba.

Bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Nguyễn Thái Luyện - đang tại ngoại) đã có mặt tại tòa sau thời gian nhập viện do động thai, suy nhược cơ thể,

Trả lời câu hỏi của HĐXX, bà Mai cho biết hiện sức khỏe của mình đã ổn định và thừa nhận hành vi phạm tội, xin giảm nhẹ hình phạt mặc dù trước đó kháng cáo kêu oan.

Bị cáo Võ Thị Thanh Mai.

Trả lời HĐXX về khả năng ông Lê Viết An thay vợ chồng bị cáo khắc phục 2.500 tỷ đồng thiệt hại trong vụ án, bị cáo Mai cho biết ông An là người anh, người bạn, nhà đầu tư với vợ chồng Nguyễn Thái Luyện.

"Ông An có thiện chí đề nghị tòa công nhận giao đất (đang bị kê biên) cho ông An. Tuy nhiên sau khi được tòa án mời làm việc và giải thích, ông An cảm thấy bỏ ra số tiền lớn mà rủi ro cao nên đã rút đề nghị khắc phục thiệt hại thay" , bị cáo Mai nói.

Tại phiên tòa ngày 9/5, HĐXX thông báo, trước ngày diễn ra phiên phúc thẩm, một người tên Lê Viết An có đơn đề nghị thay vợ chồng Nguyễn Thái Luyện bồi thường thiệt hại cho các bị hại (hơn 2.400 tỷ đồng) và nộp thay cho bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) 12 tỷ đồng để khắc phục hậu quả trong tội rửa tiền.

Đổi lại, quyền sở hữu bất động sản của Luyện đang bị kê biên trong vụ án sẽ được chuyển cho ông An. Bị cáo Luyện cũng đã có văn bản đồng ý với các nội dung trên.

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện.

Trước đó, ngày 29/12/2022, sau hơn 2 tuần xét xử sơ thẩm, TAND TP.HCM tuyên án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thái Luyện về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) bị tuyên 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 12 năm tù về tội rửa tiền, tổng hình phạt 30 năm tù. HĐXX buộc vợ chồng Luyện liên đới bồi thường toàn bộ số tiền hơn 2.400 tỷ đồng cho các bị hại.

Bị cáo Nguyễn Thái Lực và Nguyễn Thái Lĩnh (2 em trai Luyện) bị tuyên phạt lần lượt 27 năm tù và 17 năm tù cho 2 tội danh lừa đảo và rửa tiền. Các bị cáo còn lại đều lãnh mức án từ 10 - 19 năm tù.

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ quá trình hoạt động của Công ty CP Địa ốc Alibaba và 22 pháp nhân trực thuộc đứng tên chủ đầu tư của 58 “dự án ma”.

Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Luyện đã đưa ra thủ đoạn bán hàng cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày kí và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.

Hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết, mà được công ty chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.

Toàn bộ dự án dân cư được tự vẽ trái phép mà Công ty Alibaba chuyển nhượng cho khách hàng không phải là đất thổ cư như nội dung thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng.

Do đó, đây không được xem là hợp đồng dân sự hợp pháp để có thể thực hiện theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.