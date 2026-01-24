Những ngày cuối cùng của tháng 1 đang trôi qua trong không khí hối hả, và có lẽ ai cũng mong muốn một cái kết thật rực rỡ để bước sang tháng mới đầy hy vọng. Theo dự báo tử vi từ 26/1 đến 1/2, dưới sự chuyển động thuận lợi của các hành tinh, có 3 chòm sao may mắn được Thần Tài đặc biệt "ưu ái". Đây là thời điểm mà mọi nỗ lực âm thầm bấy lâu của họ bắt đầu đơm hoa kết trái. Không chỉ là những khoản thưởng bất ngờ, mà ngay cả các dự án tưởng chừng dậm chân tại chỗ cũng bỗng nhiên hanh thông lạ thường. Hãy cùng xem liệu bạn có nằm trong danh sách "con cưng của trời" tuần này không nhé!

1. Bạch Dương: Bản lĩnh dẫn lối, tiền bạc tự tìm đến

Mở đầu danh sách chính là những chú Cừu trắng năng động. Tuần này, nguồn năng lượng từ các vì sao tiếp thêm cho Bạch Dương một sự tự tin chưa từng có. Trong công việc, bạn không còn e dè trước những thử thách mới mà sẵn sàng đứng ra nhận trách nhiệm. Chính thái độ quyết đoán này đã lọt vào "mắt xanh" của cấp trên hoặc đối tác lớn.

Tin vui tiền bạc đến với Bạch Dương không chỉ từ lương cứng mà còn từ những khoản đầu tư tay trái hoặc những dự án cộng tác bất ngờ. Có thể bạn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng nóng vì hiệu suất làm việc vượt trội trong những ngày cuối tháng này. Lời khuyên cho bạn là hãy cứ tin vào bản năng của mình, vì may mắn đang đứng về phía bạn.





2. Sư Tử: Thời hoàng kim tỏa sáng, sự nghiệp thăng hoa

Với Sư Tử, tuần từ 26/1 đến 1/2 giống như một sân khấu lớn để bạn tỏa sáng rực rỡ. Nếu thời gian qua bạn cảm thấy mình làm nhiều nhưng chưa được ghi nhận xứng đáng, thì tuần này mọi thứ sẽ thay đổi 180 độ. Thần Tài chiếu cố giúp các kế hoạch tài chính của Sư Tử trở nên trôi chảy hơn bao giờ hết.

Những ai đang kinh doanh tự do sẽ thấy lượng khách hàng tăng đột biến, đơn hàng đi vèo vèo giúp doanh thu chạm mốc kỳ vọng. Điều tuyệt vời nhất là Sư Tử còn có cơ hội gặp gỡ những quý nhân – những người sẽ mang đến cho bạn những lời khuyên vàng ngọc hoặc những cơ hội kiếm tiền dài hạn. Đừng ngần ngại chiêu đãi bản thân một chút, nhưng cũng đừng quên tái đầu tư để tiền đẻ ra tiền nhé.





3. Ma Kết: Kết trái ngọt ngào sau những ngày kiên trì

Vốn nổi tiếng là người thực tế và chăm chỉ, Ma Kết sẽ nhận được "phần thưởng" xứng đáng cho sự kiên trì của mình trong tuần mới này. Tử vi cho thấy, vận trình sự nghiệp của Ma Kết đang trên đà đi lên rất vững chắc. Bạn xử lý các rắc rối tồn đọng một cách gọn gàng, khiến đồng nghiệp nể phục.

Về tài chính, Ma Kết tuần này cực kỳ có duyên với những khoản tiền từ quá khứ, có thể là một khoản nợ khó đòi bỗng dưng được trả, hoặc một khoản bảo hiểm, thừa kế nào đó. Sự hanh thông trong tiền bạc giúp tinh thần bạn phấn chấn hơn, xóa tan mọi mệt mỏi của những ngày làm việc áp lực. Đây cũng là lúc Ma Kết nên mở lòng hơn với các mối quan hệ xã giao, vì rất có thể "thần may mắn" của bạn đang ẩn mình trong những người bạn mới quen đấy.

Dù bạn có thuộc top 3 chòm sao may mắn này hay không, hãy nhớ rằng năng lượng tích cực luôn bắt đầu từ chính suy nghĩ của chúng ta. Tuần lễ từ 26/1 đến 1/2 là thời điểm giao thoa quan trọng, hãy giữ cho mình một tâm thế bình tĩnh, làm việc tận tâm và sống chân thành. Tài lộc đôi khi không chỉ là những con số trong tài khoản, mà còn là niềm vui khi công việc tiến triển và sự bình yên trong tâm hồn. Hãy cứ nỗ lực hết mình, vì vũ trụ chẳng bao giờ bỏ quên những người luôn cố gắng. Chúc bạn có một tuần mới thật rạng rỡ, đầy ắp tiếng cười và những tin vui tài chính bất ngờ!

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)