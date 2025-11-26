Xuyên đêm lên hàng - Mong bà con vùng lũ thêm vững vàng

Không khí cả nước đồng lòng, từ các cơ quan, tổ chức đến từng cá nhân, đã tạo nên một dòng chảy nhân ái lan tỏa mạnh mẽ, mong muốn tiếp thêm sức mạnh cho bà con miền Trung vượt qua khó khăn.

Đoàn xe chở theo tấm lòng của bà con TP. Hồ Chí Minh đến các tỉnh miền Trung (Ảnh: DNCC).

Tại TP.Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM là một trong những đầu mối tiếp nhận hàng cứu trợ do người dân đóng góp. Ghi nhận đêm 24/11, tại điểm tập kết Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - 55 Mạc Đĩnh Chi, P. Tân Định, TP.HCM, hàng hóa được chuyển về rất nhiều nhưng không khí làm việc vô cùng khẩn trương. Nhiều cá nhân, đơn vị vận chuyển đã nhanh chóng tình nguyện điều động đội xe tải tham gia vận chuyển hàng cứu trợ theo lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ TP.HCM trên fanpage. Từng thùng mì, bao gạo, quần áo, chăn ấm,… được các tình nguyện viên, chiến sĩ, cán bộ, người dân và tài xế chuyền tay nhau bốc xếp xuyên đêm. Trong ánh đèn khuya, không ai quản mệt.

Công tác phân loại hàng hóa tại địa điểm tập kết diễn ra vô cùng khẩn trương (Ảnh: DNCC).

Trong quá trình phối hợp, anh Phạm Đình Toàn, lái xe mang biển số 50E 33285 của thương hiệu chuyển phát nhanh J&T Express, tham gia hỗ trợ vận chuyển hàng hóa cứu trợ chia sẻ: "Thấy cảnh bà con mình ngoài đó thiệt hại, nhà cửa tài sản mất hết, người già trẻ con đói rét, mình chỉ mong chạy cho thật nhanh, thật an toàn để hàng đến kịp lúc. Cả đêm không ngủ cũng thấy đáng". Không khí làm việc tại điểm tập kết cũng khiến các tình nguyện viên cảm thấy được tiếp thêm động lực, khi họ biết rằng từng thùng vật phẩm, từng chuyến xe dù nhỏ, đều góp phần giúp bà con sớm trở lại cuộc sống bình thường. Chị Quỳnh Hương, một tình nguyện viên tiếp tục bốc xếp lên xe cũng cùng chia sẻ: "Đêm nay mưa nhưng nghĩ mấy ngày trước bà con chịu ngập, mưa rét, càng thương bà con hơn. Ai cũng cố thêm chút, chúng tôi không mệt, không ngại mưa, chỉ mong góp phần nhỏ để người dân vùng lũ bớt khó khăn." Những tâm sự giản dị ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho cả đội xe và lực lượng hỗ trợ trong những đêm dài.

Gần 23:00h đêm, chuyến xe của anh Toàn bắt đầu xuất phát, tất cả mọi người như vỡ òa. Trong đêm các chuyến xe khác cũng lần lượt lăn bánh, thẳng hướng tới các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn lũ dữ – mang theo tình cảm của TP.HCM gửi đến bà con vùng lũ.

Tài xế sẵn sàng khởi hành, mang theo hàng hóa hỗ trợ khẩn cấp đến các vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai (Ảnh: DNCC).

Những chuyến xe ấy không chỉ chuyển vật phẩm, mà còn là cầu nối lan tỏa tinh thần sẻ chia, minh chứng cho sức mạnh của sự đoàn kết khi cả cộng đồng chung tay hướng về miền Trung.

Theo ghi nhận, các cá nhân, doanh nghiệp vận tải, chuyển phát cũng đang nỗ lực tập trung nguồn lực 24/7 chung sức để góp phần đảm bảo hàng cứu trợ được chuyên chở đúng thời điểm, đúng địa điểm và an toàn.