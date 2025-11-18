Từ cơn sốt mua sắm mùa sale đến thói quen "gửi hàng tức thì"

Nhưng điều đáng chú ý là: người dùng cá nhân giờ đây cũng muốn trải nghiệm sự tiện lợi ấy, dù chỉ gửi một món đồ nhỏ.

"Mọi điểm chạm đều có thể gửi hàng" - Câu chuyện của thời đại tiện lợi

Trong những năm gần đây, thương mại điện tử Việt Nam phát triển với tốc độ ấn tượng, trung bình tăng 20–25% lượng đơn mỗi năm, theo số liệu của Bộ Công Thương. Các dịp sale lớn như 11.11, Black Friday hay Tết luôn ghi nhận lượng đơn hàng tăng đột biến, với hàng triệu đơn được đặt chỉ trong vài giờ. Tuy nhiên, bên cạnh những đơn hàng từ các nhà bán hàng chuyên nghiệp, nhóm khách hàng cá nhân – những người gửi quà, thư từ hay đơn hàng nhỏ lẻ – cũng đang gia tăng đáng kể. Một khảo sát nội bộ của các doanh nghiệp logistics cho thấy, trung bình trong một ngày cao điểm, nhóm khách hàng đơn ngoài sàn chiếm khoảng 12% tổng số lượt gửi, đặc biệt trong các thành phố lớn và khu vực đô thị hóa nhanh. Điều này đặt ra yêu cầu mới: dịch vụ phải linh hoạt, đơn giản và đa dạng điểm chạm, vì nhu cầu gửi hàng cá nhân diễn ra ở mọi thời gian, không chỉ tập trung vào giờ hành chính hay theo thói quen nhà bán hàng online.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Chiến lược J&T Express Việt Nam phân tích:

"Khách hàng cá nhân có nhu cầu đa dạng: có người quen thao tác trên điện thoại, có người thích gọi trực tiếp, và một số khác lại thấy tiện lợi với QR hay Smartbox. Khi lượng đơn thương mại điện tử tăng cao trong các dịp sale, nhóm cá nhân cũng cần được phục vụ hiệu quả, linh hoạt."

Mini App trên Zalo giúp người dùng tạo đơn chỉ trong vài chạm, không cần cài thêm ứng dụng.

Ông Tuấn cho biết, J&T Express đã triển khai các giải pháp điểm chạm tiện lợi, để khách hàng cá nhân có thể gửi hàng nhanh gọn mà không cần thao tác phức tạp: đơn cử như việc ra mắt Zalo Mini App của J&T Express giúp tạo đơn nhanh chóng ngay trong Zalo, thuận tiện với những người quen dùng mạng xã hội. Hay việc triển khai mã QR tại bưu cục hay các điểm công cộng, người gửi chỉ cần quét mã, nhập thông tin, hệ thống xử lý tự động, phù hợp với người không rành công nghệ hoặc muốn gửi ngoài giờ hành chính. Đối với những người quen giao trực tiếp, không có thới quen sử dụng công nghệ, thì chỉ cần gọi hotline 1900-1088 (phím 1), sẽ có nhân viên hỗ trợ tạo đơn và hẹn lấy hàng tại nhà. Ngay cả với điểm chạm website quen thuộc, thay vì phải có tài khoản và đăng nhập thì tại trang chủ jtexpress.vn, người dùng có thể tối giản thao tác tạo đơn, không cần đăng nhập cũng có thể tạo đơn nhanh chóng. Giải pháp này phù hợp với những người thường xuyên làm việc máy tính muốn tranh thủ tạo đơn khi làm việc.

Ông Tuấn nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn tối giản hóa công nghệ, để bất cứ ai – dù bận rộn hay không rành công nghệ – cũng có thể gửi hàng một cách dễ dàng."

Người dùng cá nhân – mảnh ghép hoàn thiện dịch vụ của thị trường logistics?

Chị Nguyễn Mỹ Hạnh, bán hàng nhỏ lẻ tại Đà Nẵng, chia sẻ: "Tạo đơn qua Zalo Mini App nhanh hơn tôi tưởng. Chỉ cần vài thao tác và các thông tin đơn giản, shipper đến tận nơi lấy hàng. Dịch vụ này phù hợp với những người bận rộn, và cũng tiện lợi nếu không có điều kiện đi ra bưu cục gửi hàng".

Đối với người lớn tuổi, nhu cầu chuyển phát nhanh gói gọn trong một từ "dễ". Bác Hữu Phước ở Bình Dương, người gửi quà cho con, thường chọn hotline: "Gọi tổng đài là có người hướng dẫn từng bước, hẹn giờ lấy hàng tận nhà. Thao tác đơn giản không đòi hỏi phải am hiểu công nghệ hay phải di chuyển."

Những trải nghiệm này cho thấy, khách hàng cá nhân ưu tiên sự linh hoạt, dễ tiếp cận, và không chỉ quan tâm tốc độ giao hàng, mà còn quan tâm trải nghiệm tổng thể.

Hệ thống Smartbox 24/7 giúp khách hàng nhận hàng thuận tiện, không phụ thuộc thời gian giao nhận.

Thị trường đa dạng và chiến lược dài hạn

Theo chuyên gia trong lĩnh vực logistic, tốc độ tăng trưởng của thương mại điện tử và logistics trong các dịp sale như 11.11 giúp ngành này mở rộng thị phần nhanh chóng, nhưng cũng tạo áp lực về chất lượng dịch vụ, đặc biệt với khách hàng cá nhân – nhóm thường không dùng app đặt hàng chuyên biệt như nhà bán hàng lớn.

Chia sẻ về điều này ông Tuấn giải thích: "Đầu tư hạ tầng, tự động hóa trung chuyển, và phân tuyến thông minh là điều cần thiết để đảm bảo trải nghiệm ổn định. Khi phục vụ tốt khách hàng cá nhân, doanh nghiệp cũng hiểu hơn hành vi người dùng, hỗ trợ nâng cao dịch vụ cho các phân khúc khác."

Từ đô thị đến vùng xa, J&T Express đang đa dạng hóa điểm chạm dịch vụ để đáp ứng mọi thói quen gửi hàng.

Trong đợt sale 11.11 năm nay, J&T Express cho biết lượng đơn tăng hơn 50% so với cùng kỳ, cho thấy sức hút và nhu cầu thực tế. Dự báo, trong mùa cao điểm cuối năm, lượng đơn từ khách hàng cá nhân tiếp tục tăng, đặc biệt với các giải pháp linh hoạt, dễ tiếp cận. "Tăng trưởng đơn hàng là kết quả, nhưng giữ trải nghiệm tốt cho từng khách hàng mới là thước đo năng lực thực sự," ông Tuấn nhấn mạnh. Trong thời đại số, "thuận tiện" không chỉ là tốc độ mà còn là linh hoạt, thân thiện, gần gũi với thói quen người dùng. Những giải pháp của J&T Express minh họa cách công nghệ và trải nghiệm người dùng hòa quyện, giúp việc gửi hàng cá nhân trở thành trải nghiệm dễ dàng, tự nhiên trong đời sống hàng ngày – kể cả trong những dịp mua sắm sôi động như 11.11.