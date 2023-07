Theo Đại tướng Phan Văn Giang, đất nước ta đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm, hàng triệu người đã ngã xuống để bảo vệ tự do, độc lập cho Tổ quốc. Với những hy sinh, mất mát to lớn không gì bù đắp được, đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đặc biệt là thế hệ trẻ càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất hôm nay.