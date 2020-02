Xúc động bức thư hai cha con người Trung Quốc nhiễm Covid-19 gửi đến bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy trước khi về nước

Mới đây trên trang cá nhân của mình, TS.BS Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM) đã chia sẻ trên trang cá nhân bức thư cảm ơn của hai cha con Li Ding và Li Zhichao.

Đây là 2 bệnh nhân quốc tịch Trung Quốc nhiễm Covid-19 (nCoV) phát hiện đầu tiên tại Việt Nam được BV Chợ Rẫy điều trị khỏi.

Gia đình ông Li Ding ngày đoàn tụ.

Đọc những dòng xúc động mà gia đình bệnh nhân viết trong tâm thư, bác sĩ Hùng chia sẻ trong 30 năm làm việc, ông không nhớ rõ có bao nhiêu bệnh nhân đã hồi phục, vượt qua lưỡi hái tử thần trở về với gia đình.

Niềm hân hoan của họ khi xuất viện là niềm hạnh phúc, một đóa hoa tô điểm cho cuộc sống của nhân viên y tế nói chung và của ông nói riêng.

Bác sĩ Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, BV Chợ Rẫy (TP.HCM).

"Bất kể bệnh nhân là ai, người Việt Nam hay người ngoại quốc, hầu hết họ đều muốn cảm tạ nhân viên y tế bằng cách này hay cách khác. Đối với chúng tôi, một lời cảm ơn cũng được coi như là phần thưởng quý giá cho thành quả đã đạt được" - bác sĩ nói.

Trong bức thư của hai bệnh nhân có đoạn: "It was Vietnamese doctors and nurses' medical treatment with their all strength that finally healed us. We understand it is your kindness that saved us and we will remember it forever".

Tạm dịch là: "Chính các bác sĩ và y tá Việt Nam điều trị bằng tất cả tâm sức, cuối cùng đã chữa khỏi bệnh cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng chính lòng tốt của bạn đã cứu chúng tôi và chúng tôi sẽ ghi nhớ mãi mãi".

Đại diện BV Chợ Rẫy cho rằng lá thư như lời tri ân, là nguồn động viên cho tất cả nhân viên y tế để tiếp tục cùng nhau vững vàng tin tưởng vào chiến thắng cuối cùng và dịch Covid-19 sẽ nhanh chóng đi qua.

Bệnh nhân Li Ding bắt tay cảm ơn các y, bác sĩ Việt Nam.

Xin trích dịch nguyên văn bức thư (kèm hình ảnh gốc):

"Kính gửi bác sĩ Giám đốc Nguyễn Tri Thức, bác sĩ trưởng khoa Lê Quốc Hùng, bác sĩ Nguyễn Ngọc Sang và cùng toàn thể ê kíp điều trị...

Chúng tôi là hai bệnh nhân cha và con trai bị viêm phổi do virus Corona từ Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc. Chúng tôi đã rời khỏi bệnh viện được ba ngày nhưng những suy nghĩ của chúng tôi dường như vẫn còn ở lại bệnh viện. Chúng tôi không thể quên được ấn tượng sâu sắc và đẹp đẽ mà Bệnh viện Chợ Rẫy để lại cho chúng tôi.

Cha tôi đặc biệt ủy thác cho tôi chuyển lời cảm ơn: Nhờ có Việt Nam, Chính phủ Việt Nam và Bộ Y tế Việt Nam đã giúp đỡ chúng tôi khi gặp hoạn nạn (mắc Covid-19).

Chính các bác sĩ và điều dưỡng Việt Nam đã điều trị cho chúng tôi bằng tất cả sức lực của họ và cuối cùng đã chữa khỏi cho chúng tôi.

Khu cách ly, nơi hai bệnh nhân Trung Quốc được điều trị nhiều ngày tại BV Chợ Rẫy.

Chúng tôi hiểu rằng chính lòng tốt của các bạn đã cứu chúng tôi và chúng tôi sẽ ghi nhớ mãi mãi.

Chúng tôi muốn hét lên từ trái tim của chúng tôi: Cảm ơn Việt Nam! Cảm ơn tất cả các bác sĩ và điều dưỡng trong Bệnh viện Chợ Rẫy đã chăm sóc chúng tôi rất tốt. Và chúng tôi cảm thấy rất tiếc vì đã đến mang lại phiền phức cho các bạn. Chân thành cúi đầu. Lấy làm tiếc!

Nguyên văn bức thư.

Chúng tôi khắc ghi tận đáy lòng về chuyên môn điều trị và việc cẩn thận cho thuốc của các bạn dành cho chúng tôi. Đặc biệt, bác sĩ đã cho ba tôi uống thêm 10 ngày thuốc khi ông xuất viện. Sự tử tế và hành động cẩn thận như vậy khiến chúng tôi thật cảm động.

Chúng tôi cảm ơn rất nhiều với những bữa ăn ngon và trái cây trong thời gian nằm viện của gia đình tôi. Sau khi nhận được những gì các bạn đã dành cho chúng tôi, chúng tôi rất muốn được hồi đáp lại các bạn một cách chân thành nhất.

"Cảm ơn, cảm ơn Việt Nam, cảm ơn Chính phủ Việt Nam!" - gia đình bệnh nhân viết trong bức thư.

Tuy nhiên, do visa của chúng tôi sắp hết hạn vào ngày hôm sau và chúng tôi phải gấp rút về nước, lại không quen thuộc với TP.HCM nên chúng tôi chỉ có thể loay quay tìm ở một số cửa hàng xung quanh bệnh viện nhưng không thể mua được trái cây hay món quà tặng nào gửi đến các bạn.

Chúng tôi cảm thấy hổ thẹn và có lỗi với tất cả các bác sĩ và điều dưỡng vì đã không thể gửi tặng mọi người một món quà gì đó.

Chúng tôi cũng có ý tưởng sẽ làm một tấm biển lớn để cảm ơn, đặt lưu niệm tại bệnh viện nhưng rất tiếc, chúng tôi không có thời gian để hoàn thành việc này.

Mặc dù, có những điều hối tiếc về những việc chúng tôi không thể làm nhưng lòng tốt của các bạn sẽ luôn ở trong tim chúng tôi.

Gia đình chúng tôi đã thống nhất sẽ trở lại đất nước Việt Nam một lần nữa vào một thời điểm thích hợp trong tương lai. Chúng tôi sẽ quay lại Bệnh viện Chợ Rẫy một lần nữa để bày tỏ lời cảm ơn chân thành nhất đến những người bạn của chúng tôi.

Cảm ơn, cảm ơn Việt Nam, cảm ơn Chính phủ Việt Nam!