Đáng chú ý, kẻ gian có thể nắm chính xác thông tin đơn hàng như tên sản phẩm, thời điểm giao nhận hoặc thông tin người mua. Những dữ liệu này được sử dụng để tạo lòng tin, khiến nạn nhân cho rằng cuộc gọi xuất phát từ đơn vị bán hàng hoặc vận chuyển.

Sau khi tạo được lòng tin, đối tượng đề nghị người mua cung cấp số tài khoản ngân hàng để thực hiện hoàn tiền. Tiếp đó, với lý do cần xác minh lệnh hoàn tiền hoặc tạo mã thu hồi hàng, nạn nhân được yêu cầu chuyển sang liên lạc qua Facebook, Zalo, Telegram hoặc các kênh khác bên ngoài ứng dụng.

Ảnh minh họa.

Tại đây, kẻ gian gửi đường link giả mạo, mã QR hoặc hướng dẫn thực hiện các thao tác được cho là để “xác nhận nhận tiền”. Một số trường hợp bị yêu cầu nhập mã OTP, mật khẩu ngân hàng hoặc chuyển trước một khoản phí với cam kết sẽ hoàn lại sau.

Theo cơ quan công an, thủ đoạn này nguy hiểm ở chỗ các đối tượng khai thác chính thông tin của giao dịch mà nạn nhân vừa thực hiện. Khi người mua vừa nhận hàng, cuộc gọi thông báo thu hồi dễ bị nhầm với hoạt động hậu mãi thông thường.

Tuy nhiên, việc người gọi biết chính xác thông tin đơn hàng không đồng nghĩa với việc liên hệ đó là hợp pháp. Thông tin giao dịch có thể bị thu thập từ nhiều nguồn, trong đó có dữ liệu bị chia sẻ, trao đổi trái phép hoặc rò rỉ trong quá trình mua sắm trực tuyến.

Khi đã đưa nạn nhân sang kênh liên lạc khác, kẻ gian tiếp tục đưa ra các lý do như xác minh tài khoản, kích hoạt lệnh hoàn tiền hoặc thanh toán phí thu hồi để tạo giao dịch giả. Mục tiêu có thể là chiếm đoạt thông tin đăng nhập ngân hàng, mã xác thực hoặc trực tiếp lấy tiền của nạn nhân.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người mua cần kiểm tra trực tiếp thông tin đơn hàng trên ứng dụng thương mại điện tử đã sử dụng. Nếu nhận được yêu cầu thu hồi sản phẩm, cần đối chiếu thông tin trên ứng dụng trước khi thực hiện.

Người dân không nên tự mang hàng đi gửi, chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn từ các cuộc gọi, tin nhắn chưa được xác thực. Đặc biệt, các yêu cầu truy cập đường link lạ, quét mã QR, nhập OTP, mật khẩu ngân hàng hoặc nộp phí để nhận tiền hoàn đều cần được xem là dấu hiệu bất thường.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, người mua nên ngắt liên lạc, không tiếp tục giao dịch và sử dụng kênh hỗ trợ chính thức của sàn thương mại điện tử để xác minh. Nếu đã cung cấp thông tin ngân hàng hoặc chuyển tiền, cần liên hệ ngay ngân hàng để được hỗ trợ xử lý, đồng thời lưu giữ các bằng chứng liên quan và trình báo cơ quan công an khi cần thiết.