Bộ Công an: "Huấn Hoa Hồng” nói biết trước kết quả xổ số để lừa đảo chiếm đoạt tiền

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn của Bộ Công an (Ảnh: Như Ý)

Chiều 3/9, Văn phòng Chính phủ tổ chức Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2026, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong - Người phát ngôn của Chính phủ chủ trì họp báo.

Tại họp báo, đại diện Bộ Công an đã thông tin đến báo chí xung quanh một số vụ án liên quan đến các cá nhân là YouTuber, TikToker và Facebooker như Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng), Lê Văn Phú (Phú Lê), Vũ Hoàng Hải (Hải SapaTV); đồng thời có những khuyến cáo đến người dân khi sử dụng mạng xã hội.

Cụ thể, theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, đối với vụ án liên quan đến đối tượng "Huấn Hoa Hồng", đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can về 2 tội danh: Thứ nhất là vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; thứ hai là lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Đối với vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, nội dung này liên quan đến các hành vi kinh doanh trên nền tảng TikTok nhưng để doanh thu ngoài sổ sách kế toán. Kết quả điều tra xác định doanh thu tạm tính là hơn 300 tỷ đồng", ông Toản cho biết.

Đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, đây là diễn biến mới.

Theo đó, qua mở rộng công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện đối tượng Bùi Xuân Huấn lợi dụng hoạt động trên mạng xã hội, thường xuyên đăng tải trên các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo những nội dung thể hiện bản thân có thông tin biết trước kết quả xổ số trong ngày.

Trên cơ sở đó, nhiều cá nhân dựa trên những thông tin này đã chuyển tiền vào chính tài khoản cá nhân của Bùi Xuân Huấn để nhằm được cung cấp thông tin về số lô, số đề có khả năng trúng cao. Tuy nhiên, khi tham gia đánh các số lô, số đề này không trúng, các cá nhân đòi tiền nhưng đối tượng Bùi Xuân Huấn không trả và chiếm đoạt. Trên cơ sở nội dung tố giác tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án và tiếp tục điều tra mở rộng.

Trước đó, ngày 6/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Bùi Xuân Huấn và các đối tượng liên quan; triệu tập các đối tượng để lấy lời khai, làm rõ các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Kết quả điều tra bước đầu xác định: Từ năm 2015 đến nay, thông qua hoạt động cá nhân trên không gian mạng, tập trung chính trên mạng xã hội Facebook, ứng dụng TikTok, Bùi Xuân Huấn tạo dựng ảnh hưởng với cộng đồng mạng; thu hút hàng triệu lượt người theo dõi bằng những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật; phát ngôn, truyền bá các nội dung phản cảm, tạo ra những tranh cãi, mâu thuẫn với những cá nhân khác có ảnh hưởng trên không gian mạng... làm ảnh hưởng đến nhận thức, tư tưởng của nhiều thành phần trong xã hội, nhất là thế hệ trẻ, gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực, bức xúc trong xã hội. Lợi dụng ảnh hưởng trên không gian mạng, Bùi Xuân Huấn và các đối tượng đồng phạm thông qua hoạt động bán hàng online, hoạt động từ thiện, mua bán tài sản để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, thu lợi bất chính đặc biệt lớn và gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân. Ngày 10/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, các Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 5 bị can, gồm: (1) Bùi Xuân Huấn, (2) Hoàng Ngọc Cường (Tổng Giám đốc Công ty CP Sản xuất và thương mại Chara), (3) Trương Thị Thương (Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tam Đại Mộc), (4) Phạm Thị Ngọc Linh (vợ Bùi Xuân Huấn), chủ hộ kinh doanh Phạm Thị Ngọc Linh và (5) Kiều Thị Hồng (vợ Hoàng Ngọc Cường); trong đó ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015. Mở rộng điều tra, ngày 14/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Huấn về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.



