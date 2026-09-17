Hà Nội: Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án nhà ở CT3 Kim Chung

Các đối tượng tại Cơ quan công an (Ảnh: Cổng TTĐT Công an TP Hà Nội)

Ngày 17/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 2 đối tượng, gồm: Phạm Thị Mai (sinh năm 1974; Nơi thường trú: Thôn Đoài, xã Thiên Lộc, Hà Nội) và Phan Thùy Linh (sinh năm 1983; Nơi thường trú: Đại Độ, xã Thiên Lộc, Hà Nội) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ tháng 10/2025 đến tháng 07/2026 tại dự án CT3 Kim Chung, xã Thiên Lộc, TP Hà Nội.

Kết quả điều tra xác định, đối tượng Phạm Thị Mai đã đưa ra thông tin gian dối về việc chắc chắn mua được căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở thương mại cho các khách hàng tại dự án CT3 Kim Chung (trúng 100%), sau đó đứng ra nhận tiền đặt cọc mua nhà.

Đối tượng Phan Thùy Linh móc nối, liên hệ với bên kinh doanh đặt cọc mua các căn hộ để bán lại cho khách hàng. Bản thân Mai và Linh không có quan hệ, không liên hệ và không đặt cọc với chủ đầu tư để mua nhà ở tại dự án CT3 Kim Chung, số tiền đã nhận đặt cọc của khách hàng, Mai và Linh đã sử dụng vào mục đích cá nhân.

Kết quả khám xét tại nơi ở của Phan Thùy Linh và Phạm Thị Mai, thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến vụ án.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 12/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thị Mai và Phan Thùy Linh để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân Thành phố phê chuẩn theo quy định.

Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.