‘Nữ hoàng nước mắt’ của màn ảnh Việt

Đảm nhận vai Tú trong phim Cách em một milimet , Quỳnh Châu được mệnh danh “nữ hoàng nước mắt” mới của màn ảnh Việt chỉ sau vài tập phát sóng.

Tú ở phần hai là cô gái hồn nhiên, vô tư nhưng có nội tâm sâu sắc. Nhân vật này liên tục có cảnh khóc, chạm đến trái tim người xem.

Chia sẻ với Tiền Phong , Quỳnh Châu nói cô cần trau dồi diễn xuất. Về danh xưng “nữ hoàng nước mắt”, cô xem đó là lời động viên khi vai diễn chạm được đến số đông.

Theo Quỳnh Châu, cô suýt bỏ lỡ cơ hội đóng vai Tú vì vướng lịch trình, không thể casting. Tuy nhiên, cơ duyên khiến cô may mắn trở lại.

“Khi nhận kịch bản Cách em một milimet , tôi đã nói với đạo diễn: ‘Tú phải là của em’ trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Trước đây, tôi chưa từng đảm nhận vai diễn nào có màu sắc trong trẻo nhưng nội tâm nặng như vậy. Tôi hạnh phúc khi được khán giả đón nhận”, Quỳnh Châu chia sẻ.

Lần đầu đảm nhận vai chính, diễn xuất của Quỳnh Châu trong Cách em một milimet được khán giả đón nhận.

Theo Quỳnh Châu, Tú là vai diễn khó. Cô thường vào các nhân vật trải đời như Tuyết nghiện (Biệt dược đen), gái làng chơi (Diệp trong Người một nhà ), mồ côi (Linh Đan trong Những chặng đường bụi bặm )…

Cô tự tin nếu mình không đóng vai Tú, chưa nghĩ ra ai có thể khắc họa một cô gái 30 tuổi vẫn hồn nhiên, lạc quan yêu đời nhưng ẩn sâu bên trong là tổn thương tình cảm, ám ảnh quá khứ.

“Tôi ý thức rõ về trách nhiệm trong từng vai diễn. Có thể mình đã làm tốt những vai ngắn nhưng đảm nhận vai chính sẽ khác, khó và áp lực hơn, cả về tư duy lẫn sức khỏe. Thật sự, tôi đã có khoảng thời gian dài bị cúm, nói không thành tiếng và thiếu ngủ trầm trọng do lịch trình làm việc của ê-kíp quá căng cho kịp phát sóng”, Quỳnh Châu nói.

Về lời chê 'thoại quá điệu'

Bên cạnh lời khen, Quỳnh Châu nhận góp ý của khán giả về việc thoại quá điệu, có vấn đề về đài từ, gây khó nghe.

Phản hồi bình luận tiêu cực, Quỳnh Châu cho rằng theo khía cạnh tâm lý học, con người ta dễ tin vào những lời tiêu cực về bản thân hơn lời khen. Não bộ vốn có xu hướng negativitybias - thiên vị tiêu cực. Tuy nhiên, cô nhận thấy nhiều khán giả yêu thích đài từ và giọng nói của mình.

“Tôi luôn tin mình là người đặc biệt, có giọng nói đặc biệt. Cứ tự nhắc nhở mình như thế và tôi mong khán giả cũng luôn có suy nghĩ tích cực về bản thân mình như vậy, nếu không ta sẽ bỏ quên giá trị thật”, Quỳnh Châu nói.

Những cảnh khóc của Quỳnh Châu nhận hiệu ứng tích cực.

Theo Quỳnh Châu, cô không áp lực khi đảm nhận vai Tú ở phần hai dù nhiều khán giả lo ngại việc thay diễn viên gây tranh cãi, gián đoạn cảm xúc.

Ngược lại, Quỳnh Châu cảm nhận có sợi dây liên kết đặc biệt với Ali Thục Phương - diễn viên nhí đóng vai Tú ngày nhỏ. Cô bất ngờ khi cả hai có nhiều tương đồng trong diễn xuất.

Bằng thực lực và sự cố gắng, Quỳnh Châu dần thuyết phục khán giả đón nhận Tú sau 20 năm. Không chỉ tròn vai, cô gây ấn tượng ở những cảnh khóc.

“Tôi quan niệm rằng nếu chỉ khóc và để thoả mãn cảm xúc của bản thân thì tốt nhất hãy ngồi ở ghế của khán giả. Trách nhiệm của diễn viên là phải lấy được cảm xúc, chạm vào trái tim khán giả. Để làm được điều đó phải hoá thân thành nhân vật, giúp nhân vật sống”, Quỳnh Châu cho hay.

Quỳnh Châu kể có cảnh khóc cô phải thực hiện hàng chục lần, khóc đến đau đầu, quay từ 7h sáng đến 3h sáng hôm sau.

Với Quỳnh Châu, cảnh quay đáng nhớ nhất là những ngày đầu ghi hình cho phần hai. Dù mới gặp, các nhân vật phải diễn cảnh đoàn tụ vô cùng xúc động.

“Kết thúc cảnh đó, tất cả đều khóc, đạo diễn, ê-kíp và khán giả xem trực tiếp cũng khóc. Mọi người đứng ở ven hồ xem rất đông, dù không hiểu chúng tôi thực hiện cảnh quay gì nhưng khi đạo diễn hô cắt máy đã vỗ tay rất to”, Quỳnh Châu nhớ lại.

Hiện tại, bộ phim Cách em một milimet tiếp tục ghi hình song song lịch phát sóng. Dù chưa có kịch bản tập cuối, Quỳnh Châu mong muốn cái kết có hậu cho tất cả nhân vật. “Họ đều xứng đáng được hạnh phúc và có cơ hội để làm lại hoặc đi tiếp”, cô nói.