Khung giờ vàng VTV1 vừa mới chính thức khởi chiếu dự án mới mang tên “Lằn Ranh”. Chỉ vừa lên sóng hai tập đầu tiên, bộ phim đã ghi nhận rating cao chót vót, khẳng định sức hút mạnh mẽ của dòng phim chính luận Việt.

Không chỉ gây thú hút nhờ kịch bản, "Lằn Ranh" gây sốt ngay từ khi mới công bố dự án nhờ dàn diễn viên kỳ cựu, diễn xuất vô cùng chắc tay. Netizen hài hước nói: Dàn diễn viên này đúng là 0 điểm, 0 điểm chê.

Vừa chiếu 2 tập đã lọt top 3 rating

Theo thống kê từ trang RatingsVTV, tập 1 phát sóng tối 28/10 ghi nhận 2,48 triệu người xem mỗi phút (rating 3,5%), hơn 3,2 triệu lượt phát.

Sang tập 2 tối 29/10, lượng người xem vẫn duy trì ổn định ở mức 2,1 triệu người/phút, với 2,67 triệu lượt phát. So với mặt bằng chung các phim giờ vàng thường chỉ dao động quanh mức 1,5 – 2%, Lằn Ranh mở màn “vượt rào” ngoạn mục, trở thành một trong những phim mới có rating cao nhất của VTV trong tuần.

Điều đáng nói, phim chỉ mới chiếu được 2 tập với thời lượng siêu ngắn vẫn có thể duy trì giữ chân được khán giả.

Dưới những đoạn cắt về phim, netizen bàn luận khá rôm rả và dành lời khen ngợi cho nhịp phim. Khác với nhiều phim chính luận trước đây, Lằn Ranh không sa vào diễn giải nặng nề mà đi thẳng vào xung đột nơi ranh giới giữa đúng và sai, chính trực và thỏa hiệp được thể hiện qua từng lựa chọn của nhân vật.

Lằn Ranh lấy bối cảnh tại tỉnh Việt Đông, thời điểm địa phương bước vào giai đoạn sáp nhập và tinh gọn bộ máy hành chính. Đây là chặng đường quan trọng nhưng cũng đầy nhạy cảm, nơi những người đứng đầu như Bí thư Trần Sơn, Chủ tịch Văn Thủy hay Phó Bí thư Đình Sách phải đối diện với vô vàn thử thách trong việc sắp xếp nhân sự, tổ chức lại hệ thống vận hành.

Giữa áp lực trách nhiệm và các mối quan hệ chồng chéo, họ liên tục phải lựa chọn: Thỏa hiệp để giữ an toàn, hay đối đầu để giữ trong sạch. Cuộc cải tổ ấy trở thành phép thử đạo đức và lòng trung thực của cả bộ máy. Song song với đó, phim cũng phản ánh những mặt tối nảy sinh trong quá trình phát triển: một số cá nhân bị tha hóa, biến chất, lợi dụng quyền lực để trục lợi cá nhân, hình thành nhóm lợi ích tinh vi.

Họ cài cắm người của mình vào các vị trí quan trọng, dùng dự án và kế hoạch làm “vỏ bọc” cho những âm mưu riêng. Chính những mâu thuẫn này khiến Lằn Ranh trở thành bức tranh nhiều tầng lớp, không chỉ là phim chính luận mà còn là cuộc chiến giữa con người và lương tâm, giữa lý tưởng và toan tính cá nhân nơi mỗi nhân vật đều phải tự hỏi: “Mình đang đứng ở phía nào của lằn ranh?”

Đạo diễn Mai Hiền, người từng thành công với Đấu trí và Biệt dược đen, giữ được nhịp phim chặt, thoại tự nhiên, kết hợp yếu tố điều tra tâm lý tình cảm một cách mềm mại.

Phim còn có sự cố vấn từ Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, đảm bảo tính chân thực trong nghiệp vụ, giúp khán giả thấy gần gũi mà vẫn hấp dẫn.

Dàn cast "0 điểm", 0 điểm nào chê

Lằn Ranh quy tụ dàn diễn viên có thể xem là “đỉnh bảng” của VTV với những cái tên đình đám. Trong đó có nhiều diễn viên nổi tiếng, là NSND, NSƯT như: NSND Trọng Trinh (nhân vật Trần Sơn - Bí thư Tỉnh uỷ); NSND Bùi Trung Anh (nhân vật Lê Đình Sách - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ); NSƯT Phạm Cường (nhân vật Nguyễn Văn Thuỷ - Chủ tịch UBND tỉnh); NSƯT Dương Đức Quang (nhân vật Dương Thế Hệ - Viện trưởng VKSND tỉnh Việt Đông); NSƯT Phú Kiên (nhân vật Phạm Văn Quýnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Việt Đông); NSƯT Nguyệt Hằng (nhân vật Vũ Thị Tứ - vợ Phó Bí thư Thường trực Lê Đình Sách).

Cùng với đó, có các diễn viên trẻ, từng tham gia đóng nhiều bộ phim chính luận khác, như các diễn viên: Mạnh Trường, Hồng Diễm, Anh Đào, Tiến Lộc, Hà Việt Dũng, Huyền Sâm, Bảo Anh, Mạnh Cường, Doãn Quốc Đam, Huyền Trang, Quỳnh Nga...

Khác với hình ảnh 1 cô gái nhẹ nhàng, dịu dàng, một người vợ cam chịu trong gia đình, Hồng Diễm trong Lằn Ranh mang đến 1 hình ảnh hoàn toàn mới lạ, đánh dấu sự lột xác hình ảnh khỏi những vai hiền lành trước đây.

Chưa có quá nhiều đất diễn ở 2 tập đầu nhưng Mạnh Trường đã ngay lập tức đã trở thành đề tài thu hút trên mạng xã hội. Hình ảnh "anh Triển đẹp trai, khéo miệng, không chê được điểm gì" đang vô cùng viral trên MXH.

Theo netizen, điểm chê duy nhất ở Lằn Ranh chính là thời lượng quá ngắn. Nhiều người phàn nàn: "Phim ngắn quá, mới cuốn theo mạch chuyện đã hết. Coi mà tức ghê, phải đợi tập sau".

Dự kiến bộ phim dài 50 tập, phát sóng vào giờ vàng trên kênh VTV1.