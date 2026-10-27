Xuất hiện dấu hiệu "lạ" này sau khi uống trà, coi chừng nguy cơ đau tim

Trà là thức uống quen thuộc vào buổi sáng hoặc buổi tối. Với một số người, sau khi uống trà có thể xuất hiện cảm giác nóng rát ở ngực và thường được cho là trào ngược axit dạ dày. Tuy nhiên, cơn đau tim cũng có thể xuất hiện triệu chứng tương tự.

Cảm giác nóng rát ở ngực sau khi uống trà thường bị bỏ qua. Ảnh minh họa.

Bác sĩ Dixit Garg, chuyên gia tư vấn tim mạch can thiệp tại Bệnh viện Manipal, Gurugram (Ấn Độ), cho biết cảm giác nóng rát ở ngực sau khi uống trà thường bị bỏ qua. Nhiều người tự dùng thuốc kháng axit hoặc các biện pháp tại nhà. Đến khi họ tới bệnh viện, tình trạng có thể đã trở nên nghiêm trọng.

Theo Hindustan Times , cơn đau tim xảy ra khi một trong những động mạch cung cấp máu cho tim bị tắc nghẽn. Nguyên nhân thường là một mảng chất béo bên trong mạch máu bị vỡ, sau đó hình thành cục máu đông.

Khi dòng máu bị ngừng lại, cơ tim không được cung cấp đủ oxy và bắt đầu tổn thương. Vì tổn thương cơ tim có thể xảy ra trong thời gian ngắn, nhận biết sớm và điều trị y tế ngay lập tức rất quan trọng.

Những dấu hiệu dễ nhầm với trào ngược axit dạ dày

Theo bác sĩ Garg, các triệu chứng giống trào ngược axit dạ dày đôi khi có thể là dấu hiệu đau tim. Ngay cả cảm giác khó chịu ở ngực sau một tách trà cũng không nên mặc định là vấn đề tiêu hóa.

Ảnh minh họa.

Các dấu hiệu cần chú ý gồm:

- Ợ nóng kéo dài, giống tình trạng trào ngược axit dạ dày nghiêm trọng nhưng không cải thiện khi dùng thuốc kháng axit.

- Cảm giác nóng rát tái diễn sau bữa ăn.

- Khó chịu giống trào ngược axit dạ dày kèm theo đau lan đến hàm, cổ, vai, lưng hoặc cánh tay.

- Thường xuyên khó tiêu kèm khó thở không rõ nguyên nhân khi thực hiện các hoạt động thường ngày như đi bộ hoặc leo cầu thang.

- Các triệu chứng giống trào ngược axit dạ dày đi kèm đột ngột đổ mồ hôi, chóng mặt hoặc yếu bất thường.

Cách phòng ngừa và kiểm soát bệnh tim mạch

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), phần lớn bệnh tim mạch có thể phòng ngừa được nếu kiểm soát các yếu tố nguy cơ về hành vi và môi trường sống - thường dẫn đến những tình trạng như tăng huyết áp, tăng đường huyết, rối loạn mỡ máu, thừa cân và béo phì.

Những thay đổi lối sống quan trọng được WHO khuyến nghị gồm:

- Bỏ thuốc lá: Ngừng sử dụng mọi sản phẩm thuốc lá để giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

- Giảm lượng muối trong khẩu phần ăn: Giúp hạ huyết áp và giảm nguy cơ bệnh tim mạch.

- Ăn nhiều rau và trái cây: Tăng lượng rau củ và trái cây trong chế độ ăn hằng ngày.

- Tập thể dục thường xuyên: Duy trì hoạt động thể chất đều đặn.

- Tránh sử dụng rượu bia ở mức có hại: Hạn chế hoặc tránh uống rượu bia quá mức.

WHO cũng nhấn mạnh việc phát hiện sớm bệnh, tiếp cận các loại thuốc thiết yếu và can thiệp y khoa khi cần thiết đóng vai trò quan trọng trong phòng và điều trị bệnh tim mạch.

(t/h theo Vietnamnet, Thanh Niên)